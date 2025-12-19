Việt Nam vô địch: Đường phố vui như Tết rồi nè!

Tối 18/12, sau khi đội tuyển U22 Việt Nam vượt qua U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành ngôi vô địch SEA Games 33, hàng nghìn người dân đã tràn xuống các con đường trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM để ăn mừng chiến thắng. Những lá cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ, nhuộm đỏ khắp các tuyến phố.

Các CĐV xuống đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik hô vang "Việt Nam vô địch"

Tại TP.HCM, hàng ngàn cổ động viên đã ùa ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.

Tại TP.HCM, hàng ngàn cổ động viên ùa ra đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam, tạo nên không khí rộn ràng ngập tràn cờ hoa và cảm xúc tự hào. Ảnh: Quân

Một đêm không ngủ của TP.HCM, khi bóng đá Việt Nam mang lại niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng nghìn cổ động viên tại thành phố Hà Nội đổ ra đường ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch.

Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch là niềm vui chung của tất cả hàng triệu người người hâm mộ.

Nhiều người nước ngoài cũng hòa vào dòng người xuống đường, cùng ăn mừng và chia sẻ bầu không khí sôi động, rực rỡ sau chiến thắng của U22 Việt Nam.

Nhiều người nước ngoài cùng xuống đường ăn mừng Việt Nam vô địch SEA Games 33. Ảnh: Quân

Có lẽ đây cũng là dịp hiếm có của những du khách nước ngoài khi được hoà mình vào không khí náo nhiệt, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chiến thắng của U22 Việt Nam gắn kết mọi người, khi cả người Việt lẫn bạn bè quốc tế cùng hòa chung niềm vui.

Một đêm hội thực sự, khi chiến thắng của U22 Việt Nam được sẻ chia bởi cả năm châu.

Cảnh tưởng khó tin trên đường phố: CĐV đi bão vẫn nghiêm chỉnh vì sợ camera AI

Vừa ăn mừng U22 Việt Nam vô địch, vừa nghiêm chỉnh chờ đèn xanh giữa dòng người đi bão. Ảnh: Như Hoàn

Không khí ăn mừng cuồng nhiệt, nhưng trật tự giao thông vẫn được giữ vững trên các tuyến phố.

Đi bão mừng chiến thắng nhưng CĐV vẫn dừng xe ngay ngắn, tuân thủ đèn đỏ vì “ngại” camera AI

Biển người ken đặc tại trung tâm TP.HCM hoà cùng không khí ăn mừng chiến thẳng của U22 Việt Nam

Ảnh: Di Anh

Khu vực chợ Bến Thành người dân di chuyển kín đường, những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" vang vọng khắp nơi. Ảnh: Quân

Một người hâm mộ mặc nguyên bộ đồ chú ếch xanh xuống đường chia vui

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới được sống trong không khí chiến thắng rộn ràng đến thế

Clip: Quân

Tại Hà Nội khắp các tuyến phố trung tâm đều rộn ràng, náo nhiệt sau chiến thắng nghẹt thở của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Dù đã khuya nhưng không khí trên các tuyến phố vẫn rất náo nhiệt. Ảnh: Như Hoàn

Dòng người đổ ra đường mừng Việt Nam thắng Thái Lan, những tiếng hò reo không ngớt

Tại khu vực Nhà hái Lớn Hà Nội, người hâm mộ đổ về đây mỗi lúc một đông

Từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư, người dân đồng loạt đổ ra đường ăn mừng, tạo nên một đêm không ngủ rực sắc đỏ sao vàng.

Những cái bắt tay chia sẻ niềm vui chiến thẳng của người hâm mộ

Giữa dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ và cái gật đầu thân tình được trao cho nhau như một cách sẻ chia niềm vui chung. Không cần quen biết, người hâm mộ vẫn dễ dàng kết nối trong khoảnh khắc thăng hoa của bóng đá, cùng lan tỏa cảm xúc tự hào và hạnh phúc khi U22 Việt Nam giành chức vô địch.

Ảnh: Như Hoàn

Tiếng hò reo “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng” vang vọng khắp tuyến phố.

Hình ảnh người dân TP.HCM đổ ra đường sau chiến thắng nghẹt thở của thầy trò HLV Kim Sang-sik

Clip: Thái Châu

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đang gây bão mạng xã hội khi ngược dòng trước Thái Lan, xuất sắc giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Viết Thanh

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ cho ra đường ăn mừng chiến thắng

Một CĐV còn mượn tạm cả cờ của trại hòm để xuống đường hoà chung không khí chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tại đường Lê Lai, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt khi người hâm mộ hò reo không ngớt, vẫy cờ đỏ sao vàng, bóp còi ăn mừng và hòa mình vào dòng người đổ ra đường, tạo nên một đêm hội rực rỡ cảm xúc sau chiến thắng của U22 Việt Nam.

Ảnh: Di Anh

Khu vực đường Lê Lai dường như không còn một chỗ trống khi dòng người đổ về đây rất đông để ăn mừng chiến thắng

Clip: Lan Anh

"Đêm không ngủ" ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Người dân khắp đất nước trong đó có Hà Nội đã đổ xuống đường ăn mừng sau chiến thắng 3-2 của tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Gần 12h khuya nhưng khắp các tuyến phố vẫn náo nhiệt.

Đã lâu lắm rồi đường phố tại Hà Nội mới có những hình ảnh đẹp đến như vậy. Những cái vẫy tay chào, cái bắt tay của những người xa lạ mà hoá thân quen, tiếng kèn, trống hoà lẫn trong tiếng nhạc cùng màu lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đường phố…

Clip: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Có một Hà Nội thật khác và đặc biệt trong trong ngày đội tuyển U22 Việt Nam vô địch

Cờ đỏ sao vàng rợp tuyến phố trung tâm. Ảnh: Trung Lê

Khu vực nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc người hâm mộ

Tiếng hò reo hoà chung tiếng kèn trống, tiếng hô vang chiến thắng vang vọng khắp đường phố. Những cảm xúc, không khí ấy chỉ có thể là bóng đá.

Những chiếc thìa, xoong, mâm... đều được đem xuống đường ăn mừng chiến thắng trong đêm nay

Tại khắp các ngã đường Hà Nội không khí vô cùng náo nhiệt. Đã lâu lắm rồi đường phố tại Hà Nội mới có những hình ảnh đẹp đến như vậy.

"Siêu nhân" xuống đường ăn mừng chiến thắng nhưng vẫn không quên đội mũ bảo hiểm chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông

Hơn 12h khuya, tại ngã tư Mai Dịch (Cầu Giấy), cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các ngả đường, dòng người vẫn hò reo, di chuyển nhộn nhịp và ôm nhau chia sẻ niềm vui.

Tiếng trống, còi và tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" hòa cùng ánh đèn đường, tạo nên khung cảnh ăn mừng đầy sôi động giữa đêm khuya.

Một thanh niên xách nạng đi bão, hòa mình cùng dòng người ăn mừng, reo hò cuồng nhiệt trên phố, trở thành hình ảnh đầy ấn tượng về niềm vui bất chấp khó khăn của người hâm mộ sau chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: Như Hoàn

Người hâm mộ hò reo, đập tay hồ hởi, như đang chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng U22 Việt Nam, dù không trực tiếp có mặt trên sân để cổ vũ, nhưng vẫn hòa mình trọn vẹn vào bầu không khí cuồng nhiệt ngoài phố.

Biển người, cờ đỏ sao vàng và niềm tự hào cuồng nhiệt lan tỏa khắp các tuyến phố Hà Nội

Tiếng reo hò, nụ cười và những cái bắt tay sẻ chia niềm vui chiến thắng trên phố.

"Lâu lắm rồi mới được hoà mình vào không khí bóng đá cuồng nhiệt đến vậy!"

Dù sáng mai còn phải đi học, đi làm, nhiều người vẫn lưu luyến chưa muốn ra về. Họ đứng lại trên phố, tiếp tục reo hò, vẫy cờ và chia sẻ niềm vui chiến thắng của U22 Việt Nam, như muốn níu kéo từng khoảnh khắc hạnh phúc, trọn vẹn trong không khí ăn mừng rực rỡ và cuồng nhiệt suốt đêm.

Clip: Trung Lê

Ảnh: Trung Lê

Dù sáng mai phải đi học, đi làm, CĐV vẫn nán lại phố, hòa mình vào niềm vui chiến thắng.

Niềm vui chiến thắng khiến người hâm mộ quên cả thời gian, phố xá rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Không khí ăn mừng cuồng nhiệt suốt đêm, nơi mọi lo toan tạm gác sang một bên.

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới được sống trọn vẹn với niềm vui bóng đá như đêm chung kết SEA Games 33.

Khoảng 1h sáng ngày 19/12, dòng người bắt đầu tản ra, ai về nhà người nấy, nhưng không khí ăn mừng vẫn còn kéo dài. Tiếng trống, tiếng kèn và những lời hô vang "Việt Nam vô địch" vẫn vang lên khắp các con phố, như muốn níu giữ khoảnh khắc lịch sử đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam.

Người dân vẫn nhiệt tình ăn mừng chiến thắng nhưng chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, giữ trật tự trên các tuyến phố. Ảnh: Như Hoàn

Tiếng trống, kèn và lời hô “Việt Nam vô địch” vẫn vang vọng khắp phố, dù đêm đã khuya và người hâm mộ bắt đầu ra về.

Tại TP.HCM, dọc đường Tôn Đức Thắng, cơn bão ăn mừng chiến thắng vẫn kéo dài, tiếng reo hò, cờ đỏ sao vàng và niềm hân hoan của người hâm mộ tạo nên dư âm chiến thắng rộn ràng chưa từng có.