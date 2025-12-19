Việt Nam vô địch: Đường phố vui như Tết rồi nè!
Đêm nay, cổ động viên Việt Nam lại có một đêm không ngủ, rầm rộ xuống đường để ăn mừng chiến thắng sau khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 33.
Tối 18/12, sau khi đội tuyển U22 Việt Nam vượt qua U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành ngôi vô địch SEA Games 33, hàng nghìn người dân đã tràn xuống các con đường trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM để ăn mừng chiến thắng. Những lá cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ, nhuộm đỏ khắp các tuyến phố.
Các CĐV xuống đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik hô vang "Việt Nam vô địch"
Tại TP.HCM, hàng ngàn cổ động viên đã ùa ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng nghìn cổ động viên tại thành phố Hà Nội đổ ra đường ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch.
Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch là niềm vui chung của tất cả hàng triệu người người hâm mộ.
Nhiều người nước ngoài cũng hòa vào dòng người xuống đường, cùng ăn mừng và chia sẻ bầu không khí sôi động, rực rỡ sau chiến thắng của U22 Việt Nam.
Cảnh tưởng khó tin trên đường phố: CĐV đi bão vẫn nghiêm chỉnh vì sợ camera AI
Biển người ken đặc tại trung tâm TP.HCM hoà cùng không khí ăn mừng chiến thẳng của U22 Việt Nam
Tại Hà Nội khắp các tuyến phố trung tâm đều rộn ràng, náo nhiệt sau chiến thắng nghẹt thở của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam
Những cái bắt tay chia sẻ niềm vui chiến thẳng của người hâm mộ
Giữa dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ và cái gật đầu thân tình được trao cho nhau như một cách sẻ chia niềm vui chung. Không cần quen biết, người hâm mộ vẫn dễ dàng kết nối trong khoảnh khắc thăng hoa của bóng đá, cùng lan tỏa cảm xúc tự hào và hạnh phúc khi U22 Việt Nam giành chức vô địch.
Hình ảnh người dân TP.HCM đổ ra đường sau chiến thắng nghẹt thở của thầy trò HLV Kim Sang-sik
Tại đường Lê Lai, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt khi người hâm mộ hò reo không ngớt, vẫy cờ đỏ sao vàng, bóp còi ăn mừng và hòa mình vào dòng người đổ ra đường, tạo nên một đêm hội rực rỡ cảm xúc sau chiến thắng của U22 Việt Nam.
"Đêm không ngủ" ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33
Người dân khắp đất nước trong đó có Hà Nội đã đổ xuống đường ăn mừng sau chiến thắng 3-2 của tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Gần 12h khuya nhưng khắp các tuyến phố vẫn náo nhiệt.
Đã lâu lắm rồi đường phố tại Hà Nội mới có những hình ảnh đẹp đến như vậy. Những cái vẫy tay chào, cái bắt tay của những người xa lạ mà hoá thân quen, tiếng kèn, trống hoà lẫn trong tiếng nhạc cùng màu lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đường phố…
Có một Hà Nội thật khác và đặc biệt trong trong ngày đội tuyển U22 Việt Nam vô địch
Hơn 12h khuya, tại ngã tư Mai Dịch (Cầu Giấy), cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các ngả đường, dòng người vẫn hò reo, di chuyển nhộn nhịp và ôm nhau chia sẻ niềm vui.
Tiếng trống, còi và tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" hòa cùng ánh đèn đường, tạo nên khung cảnh ăn mừng đầy sôi động giữa đêm khuya.
"Lâu lắm rồi mới được hoà mình vào không khí bóng đá cuồng nhiệt đến vậy!"
Dù sáng mai còn phải đi học, đi làm, nhiều người vẫn lưu luyến chưa muốn ra về. Họ đứng lại trên phố, tiếp tục reo hò, vẫy cờ và chia sẻ niềm vui chiến thắng của U22 Việt Nam, như muốn níu kéo từng khoảnh khắc hạnh phúc, trọn vẹn trong không khí ăn mừng rực rỡ và cuồng nhiệt suốt đêm.
Khoảng 1h sáng ngày 19/12, dòng người bắt đầu tản ra, ai về nhà người nấy, nhưng không khí ăn mừng vẫn còn kéo dài. Tiếng trống, tiếng kèn và những lời hô vang "Việt Nam vô địch" vẫn vang lên khắp các con phố, như muốn níu giữ khoảnh khắc lịch sử đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam.
Tại TP.HCM, dọc đường Tôn Đức Thắng, cơn bão ăn mừng chiến thắng vẫn kéo dài, tiếng reo hò, cờ đỏ sao vàng và niềm hân hoan của người hâm mộ tạo nên dư âm chiến thắng rộn ràng chưa từng có.
