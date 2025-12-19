5 loại quả là "kem dưỡng ẩm tự nhiên", cứ ra chợ là thấy: Vừa ngon, giàu dinh dưỡng lại tăng cường miễn dịch

Với phụ nữ, mùa đông càng dễ phát sinh các vấn đề về da như khô ráp, bong tróc, nổi mụn, xỉn màu. Vì vậy, lựa chọn đúng loại trái cây trong mùa đông có thể giúp cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện làn da và bồi bổ khí huyết.

Dưới đây là 5 loại trái cây rất phù hợp để ăn vào mùa đông, giàu vitamin và dưỡng chất, giúp cơ thể khỏe từ bên trong và làn da đẹp từ bên ngoài.

1. Táo

Táo là một trong những loại trái cây rất nên ăn vào mùa đông. Phần lớn dưỡng chất trong táo là dạng tan trong nước nên cơ thể dễ hấp thu và sử dụng hơn so với nhiều loại trái cây khác. Táo chứa nhiều loại axit hữu cơ có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol. Loại quả này còn giúp sinh tân dịch, giảm khát, làm dịu phổi và hỗ trợ làm đẹp da.

Bên cạnh đó, táo rất giàu chất xơ, giúp đường ruột hoạt động trơn tru, cải thiện tiêu hóa và giảm táo bón, vấn đề thường gặp vào mùa lạnh. Các chất chống oxy hóa trong táo còn giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa. Ăn táo đều đặn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sức đề kháng của cơ thể.

2. Cam

Cam là lựa chọn lý tưởng trong mùa đông. Hàm lượng vitamin C trong cam cao vượt trội, cao hơn nhiều lần, thậm chí hàng chục lần so với một số loại trái cây phổ biến khác như quýt hay táo. Chỉ cần ăn khoảng nửa quả cam mỗi ngày đã có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C của cơ thể.

Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ thành mạch, thúc đẩy tuần hoàn máu và hỗ trợ giảm cholesterol, mỡ máu. Ngoài ra, cam còn chứa nhiều chất xơ giúp tiêu hóa tốt hơn và hỗ trợ đào thải độc tố. Các khoáng chất như canxi, magie, kali trong cam đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Thường xuyên ăn cam giúp cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng hơn trong mùa đông.

3. Kiwi

Kiwi là loại trái cây giàu dinh dưỡng, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa đông. Kiwi chứa nhiều axit hữu cơ giúp giảm cholesterol trong máu, từ đó hỗ trợ phòng ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não. Ngoài ra, kiwi còn giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa protein, có lợi cho việc làm sạch đường ruột.

Đáng chú ý, kiwi đặc biệt hữu ích với làn da khô trong mùa đông. Loại quả này giúp tăng khả năng giữ nước của da, giúp da mềm mại và mịn màng hơn. Kiwi cũng giàu vitamin E, axit folic, kali và magie, những dưỡng chất quan

trọng cho sức khỏe tổng thể và chăm sóc da từ bên trong.

4. Mía

Nhắc đến trái cây mùa đông, mía là cái tên không nên bỏ qua. Khi thời tiết khô hanh khiến da khô ráp hoặc cơ thể mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm, ăn mía có thể giúp cải thiện tình trạng này. Mía có tác dụng sinh tân dịch, giảm khát, mang lại cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng.

Trong mùa đông, việc bổ sung nước cho cơ thể là rất quan trọng. Mía không chỉ giúp giải khát mà còn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nhờ đó, mía hỗ trợ nhu động ruột, giúp phòng ngừa táo bón, vấn đề thường gặp khi trời lạnh và ít vận động.

5. Cherry (anh đào)

Cherry là loại trái cây giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vi chất, vitamin, đồng thời có cả protein và carbohydrate. Ăn cherry thường xuyên giúp làn da hồng hào, tươi sáng, hỗ trợ giảm nếp nhăn và làm mờ đốm sắc tố. Cherry có tính ấm, giúp bổ khí, tăng cường năng lượng cho cơ thể trong mùa lạnh.

Cherry còn được mệnh danh là “loại quả nhỏ giàu vitamin” vì chứa nhiều vitamin A, vitamin C và vitamin E. Đây đều là những vitamin cần thiết cho làn da khỏe mạnh, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Ngoài ra, chất xơ trong cherry giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ thải độc. Nhờ đó, ăn cherry vào mùa đông không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làn da sáng và có độ bóng tự nhiên.

Nguồn và ảnh: Baidu