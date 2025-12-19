Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

U22 Việt Nam nhận mưa' tiền thưởng' sau đêm vàng SEA Games 33

19-12-2025 - 15:04 PM | Sống

Chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan trong trận chung kết không chỉ mang về tấm HCV danh giá cho bóng đá nam Việt Nam, mà còn giúp những chiến binh áo đỏ đón nhận “cơn mưa” tiền thưởng xứng đáng cho bản lĩnh và tinh thần quật cường.

Tối 18/12, U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng kịch tính trước U22 Thái Lan để giành chiến thắng 3-2, qua đó đoạt HCV bóng đá nam SEA Games 33. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, làn sóng “thưởng nóng” đã dâng cao cho chiến thắng đầy thuyết phục này.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho U22 Việt Nam, ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm và màn ngược dòng giàu cảm hứng.

Bên cạnh đó, ông Phạm Hoành Sơn, Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tiếp tục tiếp lửa bằng khoản thưởng 1 tỷ đồng dành cho toàn đội. Nhà tài trợ Acecook Việt Nam cũng đồng hành bằng phần thưởng 500 triệu đồng.

Chỉ trong ít giờ sau đêm chung kết, quỹ thưởng của U22 Việt Nam đã cán mốc 2,5 tỷ đồng.

Song song với bóng đá nam, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng được VFF thưởng 500 triệu đồng sau khi xuất sắc lần đầu giành HCV SEA Games 33.

Những khoản thưởng không chỉ là sự ghi nhận về mặt vật chất, mà còn là lời tri ân dành cho một thế hệ cầu thủ trẻ đã chiến đấu đến giây cuối cùng, dám tin, dám ngược dòng và dám viết nên câu chuyện của riêng mình.

Theo Trọng Đạt - Tiểu Phùng

Tiền phong

