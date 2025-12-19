Quang Hải đang làm gì?

Tối 18-12, mạng xã hội lan truyền nhanh chóng đoạn clip ghi lại hình ảnh Quang Hải xuất hiện giữa dòng người đông nghịt trên đường phố Hà Nội trong không khí ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Trong video, tiền vệ sinh năm 1997 diện trang phục CLB Công an Hà Nội, tay cầm kèn vuvuzela, vừa nhún nhảy vừa hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch” đầy phấn khích cùng người hâm mộ xung quanh.

Quang Hải vui vẻ giao lưu, chào hỏi và chụp ảnh lưu niệm với các cổ động viên, tạo nên khoảnh khắc gần gũi, đời thường hiếm thấy. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận hài hước như: “Người từng tạo bão giờ mới được đi bão” hay “Ngôi sao sân cỏ cũng hòa chung cảm xúc như mọi cổ động viên”.

Không riêng Quang Hải, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng xuống phố, hòa mình vào dòng người đang hân hoan ăn mừng tấm huy chương vàng của U22 Việt Nam. Hình ảnh các tuyển thủ từng là tâm điểm của những chiến thắng nay trở thành những cổ động viên thực thụ khiến nhiều người cảm thấy thú vị.

Chiến thắng này càng trở nên đáng nhớ khi U22 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đã ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau hơn 120 phút thi đấu kịch tính ở trận chung kết SEA Games 2025.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, không khí ăn mừng bùng nổ tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác, khi hàng nghìn người dân đổ ra đường, cờ đỏ sao vàng rợp trời, tạo nên “cơn bão” cảm xúc quen thuộc của bóng đá Việt Nam.

