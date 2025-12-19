Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỏ 24 triệu mua máy lọc không khí, người phụ nữ ngớ người khi nhận hàng, chuyển tiền xong lại bị đòi thêm

19-12-2025 - 14:50 PM | Sống

Sau khi biết được sự thật, chị mới nhận ra mình là nạn nhân duy nhất trong vụ việc này.

Một người phụ nữ sống tại Hà Nội đã chia sẻ về trường hợp bị lừa đảo khi mua hàng trực tuyến qua Facebook.

Cụ thể, chị đặt hàng 2 sản phẩm (máy lọc không khí và máy hút bụi) giá 24 triệu của một cá nhân trên Facebook. Chị đã rất cảnh giác khi chủ động kết bạn (người đó có hơn 800 bạn bè, có hoạt động bình thường). Thậm chí, chị chọn cách không chuyển tiền trước.

10 giờ sáng, chị nhận được điện thoại xuống nhận hàng. Sau khi kiểm tra sản phẩm xong xuôi đầy đủ giấy tờ bảo hành, chị mới yên tâm chuyển khoản cho người bán. Khoảng 30 phút sau, người giao hàng gõ cửa nhà chị và nhắc chuyển tiền cho shop. Lúc ấy chị mới nhận ra mình và shop đều là nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Cụ thể, kẻ lừa đảo đặt hàng với shop hẹn giao đến địa chỉ mà chị cung cấp, nói với shop chị là người được tặng quà, đừng thu tiền. Chị không hề biết sản phẩm này được gửi từ một đơn vị khác, chỉ nghĩ đơn giản nhận hàng thì chuyển tiền cho người bán là xong. Nhưng người bán mà chị đang giao dịch lại chính là kẻ lừa đảo.

Chị cho biết thêm, hiện công an đã tiếp nhận vụ việc nhưng về cơ bản số tiền 24 triệu đồng sẽ khó có thể tìm lại được. Còn sản phẩm dù là tang vật lừa đảo nhưng cũng sẽ được hoàn trả lại cho shop sau khi hoàn tất quá trình điều tra. Chị là nạn nhân duy nhất chịu thiệt trong vụ việc này.

Làm thế nào để không trở thành nạn nhân?

Thực tế, kiểu lừa đảo cả người mua lẫn người bán này không phải mới. Hình thức này đã diễn ra từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, thủ đoạn quá tinh vi, nên nhiều người vẫn vô tình trở thành nạn nhân.

Trong quá trình giao dịch, mua bán hàng hóa, người dân người dân, các chủ cơ sở kinh doanh cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ danh tính của các đối tác, khách hàng.

Để tự bảo vệ mình, mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ nên mua hàng từ những cửa hàng, trang web uy tín, thông tin liên hệ rõ ràng và được nhiều người đánh giá tốt.

Đồng thời, mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức liên quan đến nhận diện những người có thể thực hiện hành vi phạm tội. Người dân phải có những cách thức để bảo vệ nguồn tài sản của mình như lưu giữ lại những tin nhắn, những clip ghi nhận hình ảnh đối tượng, quá trình trao đổi thông tin của đối tượng để trong những trường hợp cần thiết có thể phối hợp và cung cấp cho đơn vị chức năng, để thực hiện các hoạt động rà soát nhằm lấy lại tài sản đã bị mất.

Cụ bà 70 tuổi bị liệt mặt vẫn bị dụ làm 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ, ngốn 1,7 tỷ đồng, con trai đau đớn: ‘Mẹ tôi bị lừa đến đồng cuối cùng'

Theo Minh Anh

Phụ nữ mới

