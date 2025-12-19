Khi thế hệ cợt nhả đi làm cho Dove: Đưa "ôi thôi check", "về kể không ai tin" lên hẳn biển quảng cáo

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt hình ảnh những tấm biển quảng cáo ngoài trời (OOH) của Dove dành cho dòng sản phẩm dưỡng da đầu mới. Điều khiến nhiều người không khỏi bật cười và lập tức chụp lại đăng lên mạng xã hội chính là phần nội dung “bắt trend” cực mạnh, mang đậm màu sắc hài hước quen thuộc của gen Z (hay còn gọi là thế hệ cợt nhả)

“Nhìn là biết thế hệ cợt nhả đi làm, sếp dám duyệt, nhân viên dám sáng tạo”, một cư dân mạng bình luận.

Chính sự bắt trend duyên dáng, khác lạ này đã giúp các tấm biển quảng cáo nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Trên Fanpage chính thức với hơn 26 triệu lượt theo dõi, Dove cũng chia sẻ lại loạt nội dung quảng cáo nói trên, khiến câu chuyện càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội.

Đi ngoài đường và bắt gặp chiếc content bắt trend này đây.

Trên fanpage chính thức hơn 26 triệu follower, Dove cũng chia sẻ bài viết về các content quảng cáo mới.

Trên Threads, hàng loạt hình ảnh biển quảng cáo của Dove được chia sẻ lại. Nhiều người cho biết họ thoạt đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, thậm chí đùa vui rằng đây là “khi Gen Z gia nhập thị trường lao động”.

Tuy nhiên, cũng có không ít người thừa nhận: nếu không theo sát các trào lưu mạng xã hội, họ sẽ… chưa hiểu ngay nội dung, song cũng thấy hài hước, dí dỏm.

"Cư dân Threads" đang chia sẻ nhiều hình ảnh biển quảng cáo của nhà Dove trên phố.

Điểm thú vị nằm ở cách Dove “Việt hóa” và biến tấu loạt câu nói đang viral. Chẳng hạn, câu “Mọi thứ hôm nay đã hói điên với chồng… vì không chăm da đầu” được lấy cảm hứng từ câu thoại “Mọi thứ đã hóa điên với chồng ngày hôm nay rồi” trong series Chồng Bi Bot của Tiktoker Giỏi Lee kết hợp cùng Ngọc Minh - một câu nói quen mặt trên TikTok suốt nhiều tuần qua.

Hay như “Tóc rụng? Ôi thôi check, da đầu!” là phiên bản biến tấu từ câu cảm thán “Ôi thôi chết” từng gây sốt của Hương Giang, đến nay vẫn được nhiều người sử dụng như một câu cửa miệng hoặc miêu tả cảm giác ngạc nhiên, bất ngờ vì một sự cố, sự việc nào đó.

Câu “Nothing beats rụng tóc như chăm da đầu” lại chơi chữ từ khẩu hiệu quảng cáo “Nothing beats a Jet2 Holiday” (Tạm dịch: Không gì tuyệt hơn kỳ nghỉ cùng Jet2) viral từ tháng 8/2025 - là khẩu hiệu tgrong một đoạn quảng cáo cho công ty du lịch thuộc hãng hàng không Jet2 của An.

Ngay cả những câu quen tai như "Về kể không ai tin nhưng chuyên gia đã trải nghiệm" hay “Người thành công có lối chăm da đầu riêng” cũng đều được Dove khéo léo mượn từ các cụm từ lóng, câu nói quen thuộc của cộng đồng mạng.

Vế "Về kể không ai tin" thuộc top từ lóng hot nhất năm 2025, là từ dùng để mô tả những sự việc bất ngờ, khó tin, tréo ngoe đến mức tưởng như đang bịa đặt, tóm gọn cảm xúc sốc, ngỡ ngàng mà không cần giải thích dài dòng.

Ảnh: Dove.

Sự sáng tạo này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít người cho rằng đội ngũ truyền thông của Dove đã rất “cao tay” khi biến những trào lưu tưởng chừng chỉ tồn tại trên mạng xã hội thành nội dung quảng cáo ngoài trời gần gũi, dễ nhớ và dễ gây thiện cảm.

Thực tế, đây không phải là lần đầu các thương hiệu lớn lựa chọn cách truyền tải thông điệp theo hướng hài hước, bắt trend. Thay vì những tấm biển quảng cáo khô khan, cứng nhắc, nhiều nhãn hàng ngày nay đã tận dụng chính "môi trường sống" và ngôn ngữ của giới trẻ để tạo nên các sản phẩm truyền thông giàu tính giải trí, khiến người xem phải dừng lại, và nhớ đến thương hiệu lâu hơn.

Ở một góc nhìn rộng hơn, loạt biển quảng cáo của Dove cho thấy quảng cáo chạm cảm xúc mới là quảng cáo thành công. Khi thương hiệu không chỉ “nói cho người ta nghe” mà còn “nói đúng ngôn ngữ của người ta”, thông điệp không còn bị xem là quảng cáo, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Những bình luận của cư dân mạng: - "Intern dám làm, sếp dám duyệt: Biển quảng cáo OOH Dove do thế hệ cợt nhả lần đầu làm". - "Thấy mắc cười và cảm giác được tự do hơn là trong khuôn khổ". - "Màu sắc font chữ đẹp, nội dung hay". - "Sáng tạo, thú vị mà".







