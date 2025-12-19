Giấu gia đình đi làm shipper, ở trọ 1,8 triệu/năm: Cô gái 20 tuổi đặt mục tiêu kiếm hơn 3,7 tỷ đồng

Một cô gái 20 tuổi tại Trùng Khánh (Trung Quốc) mới đây bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ cuộc sống mưu sinh của mình: làm shipper giao đồ ăn và thuê một căn phòng trọ không có cửa sổ, với mức giá chỉ 500 NDT mỗi năm (khoảng 1,8 triệu đồng). Câu chuyện này phơi bày một thực tế quen thuộc: người trẻ đang phải “co kéo” đến mức nào để tồn tại ở các thành phố lớn.

Được biết, cô gái này chọn làm nhân viên giao đồ ăn toàn thời gian để trang trải cuộc sống nơi thành phố lớn. Dù công việc vất vả, thu nhập không ổn định, cô vẫn không dám nói thật với gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng. Với họ, cô vẫn “đang làm việc bình thường ở thành phố”.

Để tiết kiệm tối đa chi phí, cô thuê một căn phòng có giá chỉ 500 NDT/năm – mức giá được xem là “không tưởng” ở các đô thị lớn. Đổi lại, căn phòng này không có cửa sổ, thiếu ánh sáng và thông gió, chỉ đủ đặt một chiếc giường và vài vật dụng cá nhân. Sau mỗi ngày chạy đơn dài, bữa tối của cô thường chỉ là mì gói hoặc đồ ăn rẻ tiền mang về.

Công việc shipper cũng không hề nhẹ nhàng: làm việc nhiều giờ liên tục, di chuyển ngoài trời trong thời tiết khắc nghiệt, thu nhập phụ thuộc số đơn và thời điểm cao điểm. Bộ đồng phục cô mặc đã phai màu vì sử dụng quá lâu, nhưng vẫn được tận dụng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ là hoàn cảnh sống, mà còn là mục tiêu tài chính cô từng chia sẻ: mong muốn tích lũy được 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) trong tương lai. Với nhiều người, đây là con số quá xa vời so với mức thu nhập hiện tại, nhưng với cô, đó là động lực để tiếp tục chịu đựng những ngày tháng khó khăn.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xót xa khi một người trẻ phải đánh đổi điều kiện sống và sức khỏe để tồn tại ở thành phố. Một số khác cho rằng, phía sau lựa chọn thuê nhà rẻ, ăn uống tiết kiệm là áp lực chi phí ngày càng lớn, khiến không ít người trẻ buộc phải “thắt lưng buộc bụng” đến mức tối đa.

Bài toán tài chính của người trẻ không chỉ nằm ở chuyện kiếm bao nhiêu tiền, mà còn là cách cân đối giữa chi tiêu, điều kiện sống và sức khỏe lâu dài. Việc lựa chọn thuê nhà siêu rẻ, cắt giảm tối đa sinh hoạt có thể giúp tiết kiệm trước mắt, nhưng nếu kéo dài trong môi trường sống thiếu ánh sáng, không gian chật hẹp và áp lực lao động cao, cái giá phải trả có thể lớn hơn số tiền tiết kiệm được.

Vậy nên, trong quá trình tự lập, người trẻ cần lập kế hoạch tài chính thực tế, xác định rõ đâu là chi phí có thể tiết kiệm và đâu là khoản không nên đánh đổi, đặc biệt là sức khỏe và sự an toàn. Tiết kiệm là cần thiết, nhưng tiết kiệm thông minh mới là điều giúp con đường mưu sinh bền vững hơn.

