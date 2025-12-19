Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đi ship hàng thấy khách ngủ không nỡ gọi, anh shipper có pha xử lý hút 1,5 triệu người xem

19-12-2025 - 09:30 AM | Sống

Đoạn clip ghi lại pha xử lý của anh shipper hút 1,5 triệu lượt xem trên TikTok.

Một đoạn clip ngắn bất ngờ gây sốt trên TikTok với hơn hơn 1,5 triệu lượt xem, ghi lại khoảnh khắc giao hàng "đi vào lòng người" của một anh shipper. Chuyện là, khi đến nhà khách giao hàng, anh shipper phát hiện khách vẫn đang ngủ say trên võng. Thay vì gọi dậy hay hối thúc nhận hàng, anh chọn cách giao trong yên lặng, âm thầm chụp ảnh xác nhận gói hàng kèm ảnh chứng minh… khách đang nằm ngủ trên võng.

Đoạn clip sau khi viral đã khiến cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả vì pha xử lý vừa hài hước vừa "có tâm" của anh shipper khi vẫn hoàn thành công việc mà không làm ảnh hưởng đến khách.

Đi ship hàng thấy khách ngủ không nỡ gọi, anh shipper có pha xử lý hút 1,5 triệu người xem- Ảnh 1.
Đi ship hàng thấy khách ngủ không nỡ gọi, anh shipper có pha xử lý hút 1,5 triệu người xem- Ảnh 2.

Khoảnh khắc shipper chụp ảnh xác nhận đơn hút 1,5 triệu lượt xem (TikTok @_ltyn07)

Lý giải về hành động chụp ảnh xác nhận của anh shipper, đây thực chất là một thao tác bắt buộc trong quy trình giao hàng hiện nay. Để hạn chế tình trạng thất lạc hoặc tranh chấp đơn hàng, hầu hết các đơn vị vận chuyển đều yêu cầu shipper chụp ảnh sau khi giao thành công. Hình ảnh này được lưu trực tiếp trên ứng dụng, giúp cả người giao lẫn người nhận dễ dàng kiểm tra, đối soát khi cần.

Vốn chỉ là bước xác minh mang tính thủ tục, nhưng trong không ít trường hợp, chính thao tác tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành "đặc sản" tạo ra những khoảnh khắc hài hước, khó đỡ và khiến người xem không nhịn được cười.

Đi ship hàng thấy khách ngủ không nỡ gọi, anh shipper có pha xử lý hút 1,5 triệu người xem- Ảnh 3.

Chụp ảnh xác nhận là thao tác bắt buộc ở hầu hết các đơn vị vận chuyển hiện nay. Nếu bạn thường xuyên mua hàng online, có thể tự kiểm tra phần "hình ảnh giao hàng" trên các ứng dụng mua sắm.

Tổng hợp

Không còn hỏi tiền COD, lừa đảo shipper nay dùng kịch bản mới khiến người nhận tự sập bẫy

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
shipper

