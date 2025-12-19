Sốc: Video chuột thản nhiên gặm rau, thịt trong tủ bánh mì ở Hà Nội

Sáng hôm qua (18/12), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một con chuột đang ăn rau để trên khay trong một tủ đựng đồ bán bánh mì, bên cạnh là trục thịt vẫn còn đang quay.

Theo đó, tài khoản H.T.P. quay lại cảnh tượng trên tại cửa hàng bán bánh mì doner kebab trên phố Đường Thành (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tiền Phong đưa tin.

Ngay lập tức, đoạn video ngắn thu hút sự quan tâm của hàng nghìn cộng đồng mạng. Phần lớn cho rằng đây là hình ảnh phản cảm, khó chấp nhận đối với một cơ sở kinh doanh thực phẩm. Nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn vệ sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

"Xem mà ám ảnh", "Tôi từng ăn quán này, nghĩ lại mà thấy rùng mình" là một số bình luận của người dùng khi xem đoạn video.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng clip là hồi chuông cảnh báo về điều kiện bảo quản thực phẩm tại nhiều quầy hàng nhỏ lẻ nói chung, đặc biệt là các điểm bán thức ăn nhanh ven đường.

Sự xuất hiện của chuột tại khu vực chế biến, bảo quản thức ăn được xem là dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuột không chỉ làm ô nhiễm thực phẩm mà còn là vật trung gian truyền nhiều mầm bệnh nguy hiểm cho con người.

Trả lời Tri Thức - Znews chiều cùng ngày, bà Trần Thị Hậu - chủ quầy bánh mì - cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 16/12. Thời điểm xuất hiện con chuột là lúc cửa hàng đã đóng cửa và "không còn khách mua bánh".

"Sau khi bán hết bánh vào ban sáng, tôi rời cửa hàng một lúc để đi chợ. Do vội nên chưa kịp thu dọn quầy, đến khi quay lại thì chỉ nghe hàng xóm kể rằng có con vật xuất hiện trong tủ. Bản thân tôi không trực tiếp chứng kiến nên cũng không rõ thực hư ra sao. Sau khi được nhiều người nhắc nhở, tôi đã rút kinh nghiệm dọn hàng ngay mỗi khi rời đi, để tránh sự việc tương tự", người chủ nói.