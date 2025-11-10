Ăn bánh mì, hơn 200 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm: Bộ Y tế vào cuộc

Ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và ngăn ngừa vụ việc tương tự xảy ra.

Cơ quan chức năng yêu cầu các bệnh viện đang điều trị tích cực cho bệnh nhân, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người bệnh. Song song đó, lực lượng chuyên môn tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân, đồng thời kiểm tra cơ sở cung cấp nguyên liệu. Những trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm (nếu có) phải bị xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tăng cường giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo chỉ đạo tại nhiều công văn trước đó của Bộ Y tế, trong đó nhấn mạnh việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển; thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.

Bên cạnh công tác kiểm tra, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn cơ sở ăn uống có chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt khi tham dự các sự kiện đông người.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra và xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm để theo dõi, rút kinh nghiệm và phòng ngừa nguy cơ tái diễn.

Ngày 7/11, một số người dân tại phường Hạnh Thông, TP.HCM được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy , sốt cao, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm Bánh mì cóc cô Bích, chủ yếu ở chi nhánh 1 đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và một số ca ở chi nhánh 2 đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Tính đến sáng 10/11, TP.HCM ghi nhận 235 người nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 96 ca đang điều trị, 1 trường hợp nặng.

Các ca bệnh được tiếp nhận và điều trị tại 13 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong đó, 96 người đang điều trị nội trú, đa số sức khỏe tạm ổn định; chỉ có một trường hợp nặng do bệnh nền, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận số ca nhiều nhất với 131 người, trong đó 23 ca đang điều trị nội trú, hiện không còn trường hợp nặng.Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 52 ca, 34 người vẫn đang nằm viện; trong đó có 1 trường hợp cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Kháng sinh đồ cho thấy vi khuẩn nhạy với thuốc, bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Ngoài ra, Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận 26 ca, 13 người đang điều trị nội trú. Các bệnh viện khác như Bình Dân, Mỹ Đức Tân Bình, Quốc tế Becamex, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Khánh Hội, Nhi đồng 2, Đại học Y Dược (cơ sở 1 và 3) và Nhân dân 115 cũng ghi nhận các ca liên quan. Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng sau khi ăn bánh mì tại chuỗi cửa hàng này.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ ngộ độc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.