Đi họp lớp, người bạn vừa phá sản ngỏ ý mượn mỗi người 10 triệu đồng: Chỉ một bạn đồng ý còn lại từ chối, nửa năm sau ai cũng tiếc nuối

Đầu năm 2024, tại thành phố Tô Châu (Trung Quốc), nhóm bạn học lớp 12B tổ chức họp lớp sau gần 15 năm ra trường. Cuộc gặp gỡ được mong chờ như dịp hàn huyên, ôn lại kỷ niệm thời thanh xuân. Thế nhưng, chỉ vì một lời đề nghị bất ngờ của một người bạn từng phá sản, buổi họp lớp ấy đã trở thành kỷ niệm mà không ai trong số họ có thể quên.

Lời ngỏ trong im lặng

Lưu Cường, 37 tuổi, từng là học sinh nổi bật nhất lớp. Sau khi tốt nghiệp, anh không theo con đường đại học mà đi làm sớm, rồi nhanh chóng khởi nghiệp trong lĩnh vực vận tải. Có thời điểm, anh sở hữu vài chiếc xe tải và thuê hàng chục lao động. Nhưng cú sốc kinh tế sau đại dịch khiến công ty phá sản, hàng hóa tồn kho, nợ ngân hàng chồng chất.

Khi đến buổi họp lớp, Cường vẫn giữ vẻ ngoài gọn gàng, chỉ có ánh mắt mệt mỏi là không giấu được. Sau vài lần nâng ly, anh đứng dậy, giọng nghẹn lại: “Tôi đang thực sự rất khó khăn. Tôi không muốn làm phiền các bạn. Nhưng nếu mỗi người có thể cho tôi mượn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng), tôi có thể gom lại mua một chiếc xe cũ để chạy lại, làm ăn lại từ đầu. Tôi hứa sẽ hoàn trả sớm nhất”.

Không gian bỗng trùng xuống. Một vài người cúi xuống nhìn điện thoại, vài người khác tránh ánh mắt của Cường. Số khác nói lý do mới trả nợ mua nhà.

Chỉ người bạn Trần Phong, ngồi cạnh Cường suốt ba năm trung học, chậm rãi lấy điện thoại chuyển khoản. “Tôi không có nhiều, nhưng nếu cậu cần, tôi sẵn sàng”, cậu bạn nói ngắn gọn.

Chưa đầy 15 phút sau, buổi tiệc kết thúc sớm. Mọi người vội vàng ra về, chỉ còn lại hai người ngồi với nhau trong quán nhỏ.

Điều đáng trân trọng không phải là số tiền mượn được

Nửa năm trôi qua, nhóm bạn lại tụ họp. Lần này, người đến sớm nhất là Lưu Cường. Anh bước vào với dáng vẻ khác hẳn, gọn gàng và tự tin hơn.

Cường chủ động bắt tay từng người và nói lời cảm ơn. Khi gặp lại Trần Phong, anh cúi đầu: “Cảm ơn cậu đã tin tôi khi không ai tin. Nhờ số tiền ấy, tôi mua lại một chiếc xe tải cũ, nhận chở hàng cho một công ty. Giờ tôi đã có thêm ba chiếc ô tô nữa, đủ nuôi lại gia đình.”

Ngay lập tức, Cường rút trong túi ra một phong bì: “Đây là tiền tôi trả, cả lãi nữa. Không nhiều, nhưng là tấm lòng.”

Phong đẩy lại: “Thôi, coi như tôi góp chút may mắn cho cậu. Giữ lấy để làm vốn.”

Những người còn lại ngồi im lặng. Một người khẽ nói: “Giá mà lúc đó tôi cũng tin cậu…”

Buổi họp lớp hôm ấy tràn ngập tiếng cười, nhưng không còn là kiểu vui vẻ hời hợt như trước. Câu chuyện của Cường khiến mọi người suy nghĩ rất lâu.

Nhiều người sau này thừa nhận, họ không giúp không phải vì keo kiệt, mà sợ phiền phức. Trong xã hội hiện đại, ranh giới giữa tình bạn và tiền bạc ngày càng mong manh. Một người nói: “Tôi sợ cho mượn rồi mất bạn. Giờ nghĩ lại, mất bạn thật, Nhưng không phải vì tiền, mà do tôi đã quay lưng với cậu ấy.”

Trần Phong thì chia sẻ: “Tôi giúp Cường không phải vì tôi chắc anh ấy sẽ trả. Đơn giản tôi biết anh ấy thật sự đang tuyệt vọng. Một người đã từng nỗ lực suốt đời mà phải cúi đầu xin giúp đỡ, chắc hẳn đã đi đến bước đường cùng.”

Còn với Lưu Cường, điều anh trân trọng nhất không phải là số tiền mượn được, mà là niềm tin. “Có người tin mình, tự nhiên mình có động lực đứng dậy. Tôi hiểu rằng đôi khi, sự tin tưởng quan trọng hơn bất kỳ khoản tiền nào,” anh nói.