Cụ bà 65 tuổi được yêu cầu chuyển khoản 136 triệu đồng với nội dung ‘chuyển tiền đám cưới’: Công an vào cuộc, buộc dừng giao dịch

10-11-2025 - 18:48 PM | Sống

Để qua mặt nhân viên ngân hàng, cụ bà này được yêu cầu ghi nội dung chuyển khoản một cách rõ ràng.

Cụ bà 65 tuổi được yêu cầu chuyển khoản 136 triệu đồng với nội dung ‘chuyển tiền đám cưới’: Công an vào cuộc, buộc dừng giao dịch- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mới đây, Công an phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp một người dân bảo toàn được số tiền 136 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an phường Đạo Thạnh, đơn vị này đã nhận được tin báo về trường hợp bà V.T.T.P. (65 tuổi, ngụ tại phường Trung An) liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện đe dọa. Các đối tượng mạo danh cơ quan Công an, thông báo sai sự thật rằng bà P. có liên quan đến các vụ án lớn về ma túy và rửa tiền.

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là sử dụng điện thoại video để dàn dựng bối cảnh Cơ quan điều tra đang làm việc, nhằm tạo áp lực tâm lý mạnh mẽ lên nạn nhân. Chúng yêu cầu bà P. phải ra ngân hàng gửi gấp số tiền 136 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp (tự xưng là tài khoản "xác minh" của Viện Kiểm sát). Đặc biệt, để qua mặt nhân viên ngân hàng, chúng còn hướng dẫn nạn nhân ghi nội dung chuyển khoản là “chuyển tiền đám cưới”.

Rất may, ngày 6/11, trong lúc chuẩn bị đến ngân hàng do bọn lừa đảo chỉ định trên địa bàn phường Đạo Thạnh để nộp tiền, bà P. nảy sinh nghi ngờ và kịp thời đến trình báo Công an phường Đạo Thạnh. Sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, Công an phường Đạo Thạnh nhanh chóng tiếp cận, kịp thời trấn an tinh thần và giải thích rõ, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Nhờ sự can thiệp và tuyên truyền nhanh chóng, bà P. đã nhận ra sự thật, ngừng mọi giao dịch, qua đó bảo toàn được tài sản.

Trung tá Phạm Văn Ngàn, Trưởng Công an phường Đạo Thạnh khuyến cáo người dân qua vụ việc này: "Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại từ các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát...); không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần tỉnh táo và liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Báo điện tử tỉnh Đồng Tháp

Đinh Anh

