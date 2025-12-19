Xúc động trước tang lễ của lính cứu hỏa hy sinh trong đám cháy Hong Kong (Trung Quốc): Bạn gái 10 năm làm 1 việc đặc biệt

Lính cứu hỏa đã hy sinh khi chiến đấu với đám cháy chết người vào tháng trước tại Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) đã được an táng vào thứ Sáu (18/12) với nghi thức trang trọng nhất.

Lễ tang của anh Ho Wai-ho được tổ chức tại Nhà tang lễ Phổ Thông ở Hung Hom với sự tham dự của Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu và các quan chức cấp cao khác bao gồm Trần Quốc Cơ, Trần Mậu Ba và Lâm Định Quốc.

Họ đã cùng gia đình, đồng nghiệp của anh Ho và người dân đến tiễn biệt lần cuối. Người dân bắt đầu tập trung bên ngoài nhà tang lễ từ 8 giờ sáng, nhiều người mang theo hoa để bày tỏ lòng thành kính.

Ảnh: Elson Li/SCMP

Ảnh: VCG

Ảnh: RTHK

Một người đến viếng họ Ho chia sẻ sự đau buồn và cho biết ông biết nhiều người dân Hong Kong đã vô cùng xúc động trước sự việc này. Ông hy vọng những thảm kịch tương tự sẽ không bao giờ lặp lại và cầu nguyện cho Hong Kong.

Một phụ nữ họ Cheung cũng bày tỏ sự cảm phục trước những hy sinh của lực lượng cứu hỏa. Bà cảm thấy rất xúc động vì những người lính cứu hỏa luôn quên mình và thường xuyên phải hy sinh để đánh đổi sự an toàn cho người dân. Bà mong gia đình anh sớm tìm thấy sự bình yên và anh Ho sẽ được yên nghỉ ở một nơi hạnh phúc.

Trong lúc xảy ra hỏa hoạn ngày 26/11, anh đang tham gia dập lửa ở tầng trệt của tòa nhà trước khi mất liên lạc vào khoảng 3 giờ 30 chiều. Anh Ho được tìm thấy bất tỉnh ở một khu vực trống gần Wang Fuk nửa tiếng sau đó, với vết bỏng trên mặt. Anh được đưa đến Bệnh viện Prince of Wales nhưng đã qua đời lúc 4 giờ 41 phút chiều.

Sau buổi lễ, một nhóm lính cứu hỏa đã khiêng linh cữu được phủ cờ đặc khu lên xe tang của sở cứu hỏa, chiếc xe được kết vòng hoa bởi vị hôn thê của anh Ho. Các quan chức chính phủ và nhân viên Sở Cứu hỏa đứng thành hàng trang nghiêm bên ngoài khi đoàn xe khởi hành.

Xe tang đã đi qua Wang Fuk Court, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đau lòng, để thực hiện nghi lễ tại hiện trường. Sau đó, đoàn xe di chuyển đến Trạm cứu hỏa Shatin, nơi anh Ho từng công tác, trước khi đến nghĩa trang Wo Hop Shek để cử hành lễ an táng tại Gallant Garden.

Anh gia nhập Sở Cứu hỏa từ năm 2016. Để ghi nhận sự hy sinh của anh, đơn vị đã truy tặng anh quân hàm lính cứu hỏa cao cấp danh dự.

Chuyện tình 10 năm dang dở

Đằng sau sự hy sinh anh dũng của người lính cứu hỏa Ho Wai-ho là một câu chuyện tình đầy đau xót. Anh và bạn gái đã gắn bó bên nhau suốt 10 năm, một thập kỷ của những vui buồn và sự thấu hiểu. Cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch cho một đám cưới ấm áp vào tháng 12 này, nhưng ngày vui ấy vĩnh viễn không bao giờ đến được nữa.

Trên trang cá nhân của mình, bạn gái anh Ho đã khiến nhiều người rơi nước mắt khi đăng tải dòng trạng thái tiễn biệt người chồng chưa cưới. Cô gọi anh là siêu anh hùng của lòng mình và chia sẻ rằng siêu anh hùng của cô đã hoàn thành sứ mệnh để trở về hành tinh Krypton. Lời nhắn nhủ đầy nghẹn ngào này thay cho lời thông báo cô sẽ tạm rời xa mạng xã hội vì nỗi đau quá lớn, khi mà bàn tay cô hằng mong muốn được nắm lấy một lần nữa giờ đã mãi rời xa.

Cặp đôi vốn dự định làm hôn lễ trong tháng 12 này

Sự ra đi của anh Ho không chỉ là mất mát của ngành cứu hỏa mà còn là niềm tiếc thương sâu sắc cho một tình yêu đẹp đang cận kề ngày hái quả ngọt. Hình ảnh chiếc xe tang được trang trí bằng vòng hoa của vị hôn thê đi qua hiện trường vụ cháy như một lời chia tay cuối cùng đầy ám ảnh. Cư dân mạng và người dân Hong Kong đã gửi hàng ngàn lời an ủi, mong cô sớm vượt qua cú sốc này để tiếp tục sống mạnh mẽ như cách mà người anh hùng của cô đã cống hiến cho tổ quốc.