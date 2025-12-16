Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều phụ huynh bị lừa tiền vì tìm cách 'chạy trường' cho con

16-12-2025 - 23:23 PM | Sống

Lợi dụng quan hệ quen biết, “nổ” có khả năng “chạy trường”, một đối tượng tại TP. Huế đã dùng thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1988, trú tổ dân phố Mỹ Phú, phường Phong Dinh, Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều phụ huynh bị lừa tiền vì tìm cách 'chạy trường' cho con- Ảnh 1.

Đối tượng﻿ Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Nguyễn Thế Anh đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Đối tượng “vẽ” câu chuyện đang làm thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn đối với một ngôi nhà trên đường Hải Triều (phường An Cựu, Huế), đồng thời nói có khả năng tách thửa đất tại phường Phong Dinh để nhiều lần vay mượn tiền của nạn nhân rồi chiếm đoạt.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Thế Anh còn tự nhận có mối quan hệ với một số cán bộ trong ngành giáo dục TP. Huế, có thể “chạy” cho con nạn nhân vào học tại một trường THCS trên địa bàn. Từ những thông tin bịa đặt này, đối tượng tiếp tục chiếm đoạt tiền, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Tài sản chiếm đoạt được, Nguyễn Thế Anh sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế hiện củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

