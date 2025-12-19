Loại rau Việt từng được trồng làm hàng rào nay thành “cây tiền tỷ”: Ngọt như mì chính, bổ ngang sâm

Rau ngót không chỉ dễ trồng, ít sâu bệnh mà còn được thị trường ưa chuộng quanh năm nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều công dụng đối với sức khỏe. Rau có vị ngọt tự nhiên, thường được ví là "ngọt như mì chính".

Trước đây, người dân thường trồng vài bụi rau ngót quanh nhà, vừa làm hàng rào xanh, vừa tiện hái lá nấu canh. Thế nhưng vài năm trở lại đây, nhu cầu tiêu thụ rau an toàn tăng mạnh đã biến rau ngót từ cây trồng tự cung tự cấp thành cây hàng hóa có đầu ra ổn định.

Ưu điểm lớn nhất của rau ngót là dễ trồng, chi phí thấp. Cây trồng một lần có thể cho thu hoạch liên tục trong 4–5 năm. Sau mỗi đợt cắt, chỉ khoảng 20–30 ngày là có thể thu lứa mới. Nhờ vậy, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn mở rộng diện tích, trồng rau ngót theo hướng tập trung, áp dụng quy trình VietGAP để cung ứng cho siêu thị, bếp ăn tập thể và các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp.

Anh Ngô Đức Mạnh (Hà Nội) cho biết, bắt đầu từ năm 2019, anh thuê đất của bà con địa phương để trồng rau ngót chuyên canh, áp dụng quy trình VietGAP. Trung bình 40 ngày thu hoạch một lứa, sản lượng đạt 3–3,5 tạ/sào/năm, mang về doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm, theo báo Dân Việt.

Rau ngót.

Thực tế, rau ngót sản xuất ra bao nhiêu cũng đều "cháy hàng". Theo người trồng, với giá bán ổn định, sản lượng thu đều quanh năm, rau ngót giúp nhiều gia đình có nguồn thu bền vững. Ở một số địa phương, rau ngót thậm chí được xem là "cây tiền tỷ" khi được trồng quy mô lớn, liên kết tiêu thụ bài bản.

Dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe

Không chỉ có giá trị kinh tế, rau ngót còn được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Trong 100g rau ngót chứa khoảng 5,3% protit, 3,4% gluxit, 2,4% tro; đặc biệt giàu canxi (169mg), photpho (64,5mg) và vitamin C (185mg). Rau ngót còn cung cấp nhiều axit amin thiết yếu như lysin, methionin, tryptophan, phenylalanin, valin, leucine, isoleucine…

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, rau ngót được khuyến khích sử dụng thường xuyên trong bữa ăn, nhất là với trẻ em, phụ nữ sau sinh và người cần phục hồi sức khỏe. Rau ngót còn được ví như vị thuốc bổ "ngang sâm" trong dân gian. Với giá trị toàn diện trong hỗ trợ chữa bệnh, rau ngót còn được ca tụng là "thần dược" dân gian.

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy rau ngót chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ tim mạch và ổn định chuyển hóa. Trong y học dân gian, rau ngót còn được xem là thực phẩm có tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp sử dụng thường xuyên trong bữa ăn gia đình Việt.

Trong y học cổ truyền, rau ngót còn được xem là vị thuốc dân gian với nhiều công dụng. Lá rau ngót thường được dùng để hỗ trợ chữa sót nhau sau sinh, tưa lưỡi ở trẻ nhỏ, hóc dị vật nhẹ hay một số chứng viêm nhiễm thông thường.

Theo các tài liệu y học cổ, khi dùng chữa sót nhau, người ta giã khoảng 40g lá rau ngót tươi, vắt lấy nước uống. Với trẻ bị tưa lưỡi, chỉ cần giã 5–10g lá, lấy nước thấm vào miệng giúp cải thiện nhanh tình trạng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, những bài thuốc dân gian này cần được nghiên cứu khoa học đầy đủ hơn và không nên lạm dụng.

Từ loại rau từng "bị quên" nơi hàng rào, rau ngót nay đã chứng minh giá trị kép: vừa mang lại thu nhập ổn định, vừa góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.