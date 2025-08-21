Đóng hay mở cửa lò vi sóng sau khi dùng xong? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Hiện nay, tại nhiều gia đình, lò vi sóng là thiết bị nhà bếp gần như không thể thiếu. Từ việc hâm nóng thức ăn, rã đông thực phẩm cho đến chế biến nhanh những món ăn đơn giản, lò vi sóng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho người nội trợ.

Tuy nhiên, một thắc mắc thường gặp là: khi không sử dụng, nên đóng kín cửa lò vi sóng hay để hé mở? Đây tưởng chừng là một chi tiết nhỏ, nhưng trên thực tế lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn, vệ sinh cũng như tuổi thọ của thiết bị.

Đóng kín cửa lò vi sóng thì sao?

Theo thói quen, nhiều gia đình thường đóng ngay cửa lò vi sóng sau khi dùng xong. Cách làm này khiến căn bếp trông gọn gàng hơn, tránh bụi bẩn và côn trùng xâm nhập. Đặc biệt, với những gia đình có trẻ nhỏ, đóng cửa lò còn giúp hạn chế việc trẻ tò mò nghịch ngợm, đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, việc đóng kín cửa lò ngay lập tức sau khi sử dụng cũng có những hạn chế. Bên trong khoang lò sau mỗi lần hâm nóng thường tồn đọng hơi nước và dầu mỡ.

Nếu đóng ngay, hơi ẩm sẽ bị giữ lại, lâu ngày tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, gây mùi khó chịu. Không ít trường hợp, sau một thời gian, khoang lò xuất hiện vết ố vàng, mùi hôi bám vào thực phẩm được hâm nóng sau đó.

Ngoài ra, việc để khoang lò trong tình trạng ẩm ướt thường xuyên có thể làm giảm độ bền của thiết bị, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.

Mở hé cửa lò vi sóng cần lưu ý gì?

Trái ngược với thói quen đóng kín, nhiều người có xu hướng để hé cửa lò một khoảng thời gian sau khi sử dụng. Thực tế, đây là cách làm hợp lý, bởi luồng không khí lưu thông sẽ giúp khoang lò nhanh khô, ngăn ngừa mùi hôi và hạn chế vi khuẩn. Nhờ vậy, tuổi thọ của lò vi sóng cũng được kéo dài.

Tuy nhiên, mở cửa lò quá lâu cũng tiềm ẩn rủi ro. Ở những gia đình đông người, bếp đặt gần lối đi, việc để cửa lò mở toang dễ gây va chạm, vướng víu.

Với các căn bếp nhỏ, điều này còn khiến không gian thêm chật chội. Ngoài ra, nếu khu vực bếp không sạch sẽ, để cửa mở có thể khiến bụi bẩn hoặc côn trùng xâm nhập vào bên trong, gây mất vệ sinh.

Theo Sohu, các chuyên gia về thiết bị gia dụng khẳng định cách tốt nhất là dung hòa cả hai thói quen trên. Sau khi sử dụng, bạn nên mở hé cửa lò vi sóng khoảng 10–20 phút để hơi ẩm thoát ra ngoài, sau đó đóng lại để giữ vệ sinh và an toàn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị để sử dụng lò vi sóng đúng cách:

- Sau khi dùng, hãy dùng khăn khô lau sơ qua khoang lò, đặc biệt là những vết bắn dầu mỡ.

- Định kỳ 1–2 tuần nên vệ sinh bằng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng hoặc đơn giản với nước chanh, giấm loãng để khử mùi.

- Không nên để đồ nhựa hoặc thực phẩm trong lò quá lâu sau khi hâm, vì hơi nóng đọng lại sẽ tạo môi trường ẩm.

- Với gia đình có trẻ nhỏ, nên lắp khóa an toàn hoặc đặt lò ở vị trí cao để tránh trẻ mở cửa nghịch ngợm.

Thực tế, tuổi thọ của lò vi sóng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản xuất, mà còn ở cách người dùng bảo quản. Một thói quen nhỏ như đóng hay mở cửa sau khi sử dụng có thể quyết định đến việc thiết bị giữ được bền lâu, thực phẩm có còn đảm bảo an toàn vệ sinh hay không.

Không ít trường hợp, người tiêu dùng phải thay lò chỉ sau vài năm sử dụng do khoang bị ẩm mốc, hư lớp men hoặc có mùi khó chịu.

Vậy nên đóng hay mở cửa lò vi sóng khi không sử dụng? Câu trả lời là hãy mở hé cửa sau mỗi lần dùng để khoang lò khô thoáng, rồi đóng lại để đảm bảo vệ sinh và an toàn.