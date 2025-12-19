Bỏ chức giám đốc, nợ nần chồng chất, chàng cử nhân đi làm shipper, ngủ 5 tiếng/ngày: 5 năm sau gây sốc!

Anh Trương Phong tốt nghiệp ngành Kỹ thuật sinh học tại Học viện Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau khi nhận bằng cử nhân, thay vì đi làm đúng chuyên ngành, anh chọn công việc nhân viên bán thiết bị y tế tại một công ty ở Phàn Chi Hoa.

Một thời gian sau, anh quyết định mở cửa hàng kinh doanh riêng và nhanh chóng thu lợi nhuận đáng kể. Nhưng khi bố anh lâm bệnh nặng, Trương Phong buộc phải trở về quê, chuyển sang bán hàng thuê để tiện chăm sóc gia đình.

Nhìn thấy tiềm năng của ngành nông sản hữu cơ, anh và vài người bạn hợp tác kinh doanh. Anh Phong dồn toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn từ người thân, tổng cộng khoảng 300.000 NDT (tương đương 1 tỷ đồng) để đầu tư. Ban đầu công việc kinh doanh thuận lợi, nhưng không lâu sau, anh bị bạn bè lừa mất toàn bộ số tiền, đồng thời còn phải gánh thêm khoản nợ 400.000 NDT nữa, tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng.

Dù thất bại và bị phản bội, anh Phong không bỏ cuộc. Anh quyết tâm tìm công việc mới để trả nợ và thay đổi cuộc sống.

Sau khi kinh doanh thất bại, anh Phong chọn làm shipper giao hàng vì thu nhập phụ thuộc vào số lượng đơn hàng. Càng giao nhiều, anh càng kiếm được nhiều tiền. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ 5-6 tiếng, thời gian còn lại đều dành cho việc giao hàng. Có tháng anh giao tới 1.000 đơn, thu về 20.000 NDT (khoảng 68 triệu đồng).

Ban đầu, thu nhập chưa cao do sức khỏe yếu và chưa quen với cường độ chạy xe. Dần dần, anh Phong thích nghi với khối lượng công việc và nhận ra nếu nhận thêm đơn buổi tối thì lợi nhuận tăng đáng kể. “Sau 21h, nhiều đơn phải chạy trên 5km, nhưng đường vắng và phí ship cao, tôi vẫn nhận thêm đơn”, anh chia sẻ.

Sau 5 năm làm shipper, Trương Phong đã trả hết khoản nợ 400.000 NDT, mua được một căn chung cư giá 300.000 NDT và tìm thấy “nửa kia” trong quãng thời gian đi giao hàng. Thậm chí, vợ anh cũng làm nghề shipper.

Câu chuyện của anh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng anh đã lãng phí bằng đại học, thậm chí trách cha mẹ cho học đại học rồi để con làm shipper. Trước những bình luận này, anh Phong nói: “Không có nghề nào cao quý hay thấp hèn. Giá trị bản thân do chính mình tạo ra, không phải tấm bằng đại học quyết định”.

Anh cũng cho biết dù từng làm chủ doanh nghiệp, anh chưa bao giờ làm việc đúng chuyên ngành Kỹ thuật sinh học, vì vậy cơ hội trong lĩnh vực này khá hạn chế.

Anh Phong cho biết nhiều người có cái nhìn phiến diện về nghề shipper. Trước đây, anh từng bị hàng xóm chê cười khi từ chủ doanh nghiệp chuyển sang giao đồ ăn. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng nhiều đồng nghiệp của anh cũng xuất thân từ các trường đại học danh tiếng, thậm chí có người học Thạc sĩ, từng giữ vị trí quản lý nhưng vẫn lựa chọn ngành nghề này.

Anh cũng khẳng định việc học đại học không hề lãng phí, bởi nó giúp con người trưởng thành và phát triển tư duy. Theo anh, thành công hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn và nỗ lực của mỗi cá nhân.