"Mưa máu" nhuộm đỏ cả bãi biển, người dân sợ hãi nghĩ đến lời tiên tri về ngày tận thế

Những hình ảnh ghi lại tại đảo Hormuz – một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi Iran, thuộc Vịnh Ba Tư – đang khiến cộng đồng mạng toàn cầu nổi da gà. Sau trận mưa lớn kéo dài, nước mưa chảy từ các vách đá cao xuống biển, kéo theo lớp đất đỏ sẫm, khiến cả bờ biển và mặt nước nhuộm một màu đỏ thẫm như máu.

Cảnh tượng này giống hệt một “biển máu” khổng lồ. Nhiều người không khỏi rùng mình khi chứng kiến dòng nước đỏ au cuồn cuộn đổ ra đại dương, tạo nên khung cảnh vừa đẹp đến choáng ngợp, vừa ám ảnh đến khó tin.

Từ “tai ương Kinh Thánh” đến kỳ quan địa chất

Trên mạng xã hội, không ít người đã nhanh chóng liên tưởng hiện tượng này với những mô tả trong Kinh Thánh, đặc biệt là câu chuyện về “10 tai ương” trong sách Xuất Hành, khi sông Nile bị biến thành máu - một trong những điềm báo thảm họa đầu tiên giáng xuống Ai Cập cổ đại.

Bãi biển đỏ như máu khiến nhiều người sợ hãi. Nguồn: XNews

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các nhà địa chất thì lại hoàn toàn khác: một kỳ quan được kiến tạo trong hàng triệu năm. Hormuz thực chất là một "trầm tích muối", được hình thành từ muối đá, thạch cao và các khoáng chất bay hơi khác, đẩy lên xuyên qua các lớp đá phía trên.

Quá trình địa chất phức tạp đã tạo ra một lớp vỏ đất đai độc đáo với hơn 70 loại khoáng chất khác nhau, bao gồm đá phiến sét, đá núi lửa và nhiều các loại khoáng sản quý giá khác.

Trong đó, nổi bật nhất là một loại đất đặc biệt giàu oxit sắt, mà người dân địa phương gọi là "Golak". Chỉ cần tiếp xúc với nước, lớp đất này lập tức "chảy máu", hòa tan và tạo thành một dung dịch đỏ quạch.

Thực chất đây là món quà thiên nhiên ban tặng. Nguồn: XNews

Khi những cơn mưa lớn trút xuống, chúng cuốn trôi lớp đất đỏ này từ các sườn đồi và vách đá, đổ ào ạt xuống các bãi biển và hòa vào làn nước biển, làm cho biển đỏ rực, bãi cát đỏ lòm, và những dòng nước mưa đỏ như máu chảy khắp nơi. Đây cũng chính là khoáng chất đã tạo nên màu đỏ cho bề mặt sao Hỏa.

Không phải nơi duy nhất từng xuất hiện “mưa máu”

Điều thú vị ở đây là, Hormuz không phải địa điểm duy nhất trên thế giới từng ghi nhận hiện tượng tương tự. Trước đó, vào tháng 8, Biển Galilee (Israel) từng bất ngờ chuyển sang màu đỏ, khiến người dân địa phương hoảng loạn và lo sợ “điềm xấu”.

Biển Galilee cũng gặp tình trạng tương tự. Nguồn: Facebook

Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan môi trường Israel xác nhận hiện tượng này là do sự bùng phát của tảo. Dưới ánh nắng mạnh kéo dài, sắc tố tự nhiên trong tảo tích tụ dày đặc, khiến mặt nước chuyển màu đỏ.

Tại Ấn Độ và một số vùng ở châu Âu, "mưa máu" từng được ghi nhận là do bão cát từ sa mạc Sahara mang theo bụi đỏ pha trộn vào mưa. Mỗi lần xuất hiện, hiện tượng này đều gây ra những làn sóng tò mò, sợ hãi lẫn kinh ngạc.