Chỉ ít giờ tới, Hà Nội và các khu vực sau sẽ có mưa, nhiều nơi mưa rất to

12-12-2025 - 17:01 PM | Sống

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo nhiều khu vực sẽ có mưa lớn.

Trong 24 giờ qua, thời tiết tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ghi nhận mưa và mưa rào xuất hiện rải rác. Điều này cho thấy hình thế gây mưa đang hoạt động mạnh dần, tạo tiền đề cho đợt mưa lớn sắp tới.

Trong khoảng 24–48 giờ tới, mưa có xu hướng gia tăng về cường độ và phạm vi. Từ đêm 12/12 đến hết ngày 13/12, Đông Bắc Bộ, khu vực phía Tây Phú Thọ cùng phía Đông các tỉnh Sơn La và Lào Cai dự báo có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to, kèm theo dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 30–60mm, nhưng nhiều điểm có thể vượt trên 100mm.

Sang chiều và đêm 13/12, mưa lan xuống khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế với lượng mưa 20–50mm; riêng một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rất to trên 80mm. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra mưa lớn theo từng đợt với cường độ vượt 100mm trong 3 giờ được cảnh báo ở nhiều khu vực. Trong các cơn dông, hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Từ ngày 14/12, mưa lớn ở các khu vực nêu trên có xu hướng giảm dần. Đợt thời tiết này được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 đối với mưa lớn, lốc, sét và mưa đá.

Mưa kéo dài và cường độ mạnh có thể gây ra nhiều tác động bất lợi: nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu công nghiệp; lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi, lưu vực suối nhỏ; đồng thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông cũng dễ xuất hiện, gây mất an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất.

Không khí lạnh trong 24–48 giờ tới

Dự kiến ngày 13/12, khối không khí lạnh sẽ tràn xuống và tác động trước tiên đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc tăng cường lên cấp 3–4; khu vực ven biển mạnh hơn, đạt cấp 4–5, có nơi lên tới cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ chuyển rét; khu vực vùng núi và trung du trong hai ngày 13–14/12 có khả năng rét đậm, riêng vùng núi cao có điểm rét hại. Một số nơi thuộc đồng bằng Bắc Bộ cũng có thể ghi nhận rét đậm.

Tại Bắc Trung Bộ, nền nhiệt giảm rõ rệt từ đêm 13/12.

Nhiệt độ thấp nhất dự báo:

Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 7–10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C

Đồng bằng Bắc Bộ: 11–14°C

Bắc Trung Bộ: 12–15°C

Khu vực Hà Nội: Đêm 12 và ngày 13/12, thủ đô có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, thời tiết chuyển sang rét, một số khu vực có thể ở mức rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội dao động 12–14°C.

