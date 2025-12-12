Toilet không phải chỗ bẩn nhất trong nhà - dưới đây là bốn nơi có nhiều vi khuẩn hơn

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-12-2025

Toilet không phải nơi bẩn nhất trong nhà. Có những vật dụng hằng ngày chứa lượng vi khuẩn đáng lo ngại hơn nhiều. Bạn sẽ bất ngờ với danh sách này.

Các chuyên gia đã phát hiện rằng thực tế có một số vật dụng hằng ngày trong nhà bạn có thể chứa lượng vi khuẩn gây hại nhiều hơn cả bệ toilet.

Mặc dù nhà vệ sinh thường được xem là nơi tập trung vi khuẩn nhiều nhất, nhưng vẫn có những vật dụng quen thuộc khác có thể chứa nhiều mầm bệnh hơn, báo Anh Mirror đưa tin.

Ai cũng biết rằng bồn cầu là môi trường sinh sôi của nhiều loại vi khuẩn có thể gây bệnh. Những vi khuẩn này bao gồm E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, và cả các loại virus như norovirus. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cách những vi khuẩn này có thể dễ dàng lan rộng khắp phòng tắm.

Đặc biệt, khi xả nước mà không đóng nắp bồn cầu, các hạt chất lỏng li ti có thể bị bắn lên với tốc độ cao, phát tán vi khuẩn và virus gây bệnh ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, độ ẩm cao trong phòng tắm có thể khiến nhiều vật dụng trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển — một số loại thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe.

Hãy tiếp tục đọc để khám phá những vật dụng có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bồn cầu, và có lẽ cần được vệ sinh kỹ hơn trong lần dọn dẹp tới của bạn.

Bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng là một trong những vật dễ tích tụ vi khuẩn và virus nhất trong nhà. Một số chuyên gia ước tính một chiếc bàn chải có thể chứa từ 1 triệu đến 12 triệu vi khuẩn và nấm, thuộc hàng trăm chủng khác nhau.

Điều này xảy ra vì bàn chải tiếp xúc với nước bọt, tế bào da chết và thức ăn thừa mỗi ngày. Ngoài ra, bàn chải còn có thể bị nhiễm thêm vi khuẩn từ các hoạt động như tắm vòi hoa sen.

Do đó, các chuyên gia khuyến nghị bạn nên khử trùng bàn chải thường xuyên bằng dung dịch giấm 1% hoặc ngâm đầu bàn chải trong dung dịch nước súc miệng sát khuẩn.

Miếng bọt biển rửa chén

Dù được dùng hằng ngày để làm sạch bát đĩa, miếng bọt biển lại có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bồn cầu, bao gồm cả những loại nguy hiểm như Salmonella. Do thường xuyên tiếp xúc với bề mặt thực phẩm, miếng bọt biển rất dễ bị nhiễm chéo vi khuẩn.

Vì vậy, người ta khuyến cáo nên thường xuyên sử dụng nhiệt độ cao (ví dụ như cho vào máy rửa bát) hoặc dung dịch khử trùng để làm sạch miếng bọt biển, loại bỏ vi khuẩn có hại.

Rèm phòng tắm

Đáng ngạc nhiên, rèm phòng tắm có thể là một trong những bề mặt chứa nhiều vi khuẩn nhất trong phòng tắm. Điều này là do chúng thường xuyên bị ướt, cộng với việc các hạt bắn từ bồn cầu có thể lan truyền và bám lên rèm.

May mắn thay, việc vệ sinh rèm tắm khá đơn giản: bạn có thể ngâm trong dung dịch khử trùng hoặc cho vào máy giặt nếu chất liệu cho phép.

Khăn tắm

Khăn tắm nhanh chóng trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn vì chúng thường xuyên giữ độ ẩm. Ngoài ra, khăn tiếp xúc nhiều với da người nên dễ tích tụ chất dịch cơ thể và tế bào da chết.

Do đó, không nên sử dụng khăn tắm quá một đến hai ngày, vì chúng có thể làm “phản tác dụng” mọi nỗ lực làm sạch cơ thể của bạn sau khi tắm.

Sai lầm khi cất thịt trong tủ lạnh khiến vi khuẩn lây lan, cả nhà ngộ độc

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

