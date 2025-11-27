Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sai lầm khi bảo quản đồ ăn thừa trong tủ lạnh khiến vi khuẩn sinh sôi, đe dọa sức khỏe

27-11-2025 - 00:26 AM | Sống

Chỉ 1 sai lầm nhỏ khi bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh cũng đủ khiến vi khuẩn sinh sôi và biến bữa ăn của bạn thành mối nguy sức khỏe nghiêm trọng.

Một chuyên gia an toàn thực phẩm đến từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) Anh vừa đưa ra cảnh báo dành cho bất kỳ ai có thói quen bảo quản đồ ăn thừa trong tủ lạnh, vì chỉ 1 sai lầm đơn giản cũng có thể tiềm ẩn mối nguy sức khỏe nghiêm trọng.

Phát ngôn viên của FSA cho biết sai lầm đó chính là cho thực ăn ấm hoặc nóng trực tiếp vào tủ lạnh.

Sai lầm này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển mà không bị phát hiện. Khi ngày càng nhiều người sử dụng lại đồ ăn thừa, khả năng mắc phải sai lầm này cũng tăng lên.

Vị chuyên gia khuyên nên để thức ăn nguội ở nhiệt độ phòng, sau đó mới cho vào tủ lạnh. Để làm nguội nhanh hơn, hãy chia thức ăn thành các phần nhỏ trước khi cho vào tủ lạnh hoặc ngăn đông.

Sai lầm khi bảo quản đồ ăn thừa trong tủ lạnh khiến vi khuẩn sinh sôi, đe dọa sức khỏe- Ảnh 1.

Vị chuyên gia khuyên nên để thức ăn nguội ở nhiệt độ phòng, sau đó mới cho vào tủ lạnh.

Chuyên gia thực phẩm Ghaida Batarseh Havern chia sẻ trên trên blog ẩm thực Martha Stewart rằng bạn chỉ nên chờ thức ăn nguội trong vòng tối đa hai tiếng.

Ông giải thích: “Thời gian tối đa mà thực phẩm dễ hỏng có thể được để ở ngoài là hai giờ. Sau hai giờ, thực phẩm phải được ăn, bảo quản đúng cách hoặc bỏ đi. Điều này bao gồm tất cả thức ăn thừa đã nấu chín, trái cây và rau củ đã cắt, thịt, gia cầm, cá, trứng và các sản phẩm từ sữa.”

Tóm lại, thức ăn thừa vẫn có thể ăn được miễn là chúng đã được nấu chín kỹ, làm nguội và cho vào tủ lạnh trong vòng hai giờ. Điều này là do tủ lạnh làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, giúp thức ăn an toàn hơn.

Việc cho đồ ăn nóng vào tủ lạnh cũng có thể làm tăng nhiệt độ bên trong, khiến các thực phẩm khác nhanh hỏng, đồng thời làm tủ lạnh phải làm việc quá tải, giảm tuổi thọ và tốn điện.

Hơi nóng từ thức ăn tỏa ra có thể làm các thực phẩm khác bị lẫn mùi. Hơi nóng cũng có thể làm biến dạng các khay, hộp đựng trong tủ.

(Theo Express)

384 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Trà My

Thanh niên Việt

