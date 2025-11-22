Đại học Mỹ cảnh báo: Máy sấy tay trong WC giống như máy hút bụi, hút vi khuẩn từ bồn cầu và thổi vào tay người

Nhóm nhà khoa học từ Đại học Connecticut và Đại học Quinnipiac (Mỹ) đã thực hiện một thí nghiệm để kiểm chứng mức độ vệ sinh của máy sấy tay trong nhà vệ sinh công cộng.

Cụ thể, họ đặt các đĩa thí nghiệm dưới máy sấy khoảng 30 giây, sau đó mang đi phân tích. Kết quả cho thấy có từ 18 đến 60 con vi khuẩn trên mỗi đĩa, trường hợp cá biệt lên tới 254 ổ. Nghiên cứu được thực hiện ở cả nhà vệ sinh nam và nữ.

Máy sấy khô tay ở nhà vệ sinh có thể hút vi khuẩn từ nơi khác rồi thổi vào tay

Khi nhóm nghiên cứu lắp thêm bộ lọc HEPA (lọc hạt hiệu suất cao) cho máy, lượng vi khuẩn giảm 75%. Điều này chứng minh bản thân máy sấy không tạo ra vi khuẩn, nhưng nó hoạt động như một chiếc máy hút bụi, gom vi khuẩn lơ lửng trong không khí ô nhiễm của nhà vệ sinh và phun mạnh vào tay người dùng.

“Những kết quả thu được cho thấy nhiều loài vi khuẩn, trong đó có cả bào tử và vi khuẩn gây bệnh, có thể bám vào tay khi dùng máy sấy khô tay trong nhà vệ sinh”, các nhà nghiên cứu viết trên tạp chí Applied and Environmental Microbiology Journal.

Từ đó, mầm bệnh có thể phân tán khắp tòa nhà, lây nhiễm từ tay người này sang tay người khác. Các nhà nghiên cứu cho rằng máy sấy hiện không có các bộ lọc hiệu quả để ngăn chặn vi khuẩn.

Theo bác sĩ John Ross, Đại học Y Harvard, nguồn gốc của lượng vi khuẩn khổng lồ này đến từ chính bồn cầu. Mỗi lần xả nước mà không đậy nắp, một luồng hơi nước chứa vi sinh vật sẽ bùng phát, được các chuyên gia gọi là "đám mây chất thải" (fecal cloud).

Đám mây vi khuẩn này có thể phát tán rộng trong phạm vi 6m2, đưa các hạt nhỏ lơ lửng vào không khí. Máy sấy tay hút luồng khí này vào, làm nóng và thổi ngược ra. Trong môi trường bệnh viện, cơ chế này đặc biệt nguy hiểm vì có thể phát tán bào tử C.difficile - vi khuẩn gây tiêu chảy nghiêm trọng.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh việc làm khô tay vẫn là bắt buộc, bởi tay ướt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn lây lan. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên lưu ý:

Ưu tiên khăn giấy: Đây là phương pháp vệ sinh nhất. Việc ma sát khi lau giúp loại bỏ bớt vi trùng còn sót lại và không thổi thêm vi khuẩn mới vào da.

Tránh máy sấy tốc độ cao: Các loại máy sấy phản lực (Jet Air) có xu hướng phát tán mầm bệnh mạnh nhất trong không gian hẹp.

Đậy nắp bồn cầu: Hành động đơn giản này giúp ngăn chặn "đám mây vi khuẩn" ngay từ nguồn. Nếu toilet không có nắp, nên lùi lại ngay sau khi nhấn xả.

Rửa tay đúng cách: Dùng xà phòng và chà xát kỹ ít nhất 20 giây trước khi làm khô.