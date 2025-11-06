Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sai lầm khi cất thịt trong tủ lạnh khiến vi khuẩn lây lan, cả nhà ngộ độc

06-11-2025 - 23:28 PM | Sống

Sai lầm này có thể khiến tủ lạnh nhiễm khuẩn và khiến bạn bị bệnh.

Khi nói đến việc bảo quản thực phẩm, việc đặt mọi thứ đúng chỗ là vô cùng quan trọng, vì nếu không làm vậy, bạn có thể bị mắc bệnh. Ngay cả khi tất cả đều được để trong tủ lạnh, cách sắp xếp thực phẩm bên trong vẫn có thể âm thầm làm lây lan vi khuẩn có hại và khiến những thực phẩm khác bạn ăn vào bị nhiễm khuẩn, theo báo Anh Express.

Các chuyên gia nhà bếp tại Anh cho biết, chỉ cần một vài sai sót nhỏ khi sắp xếp tủ lạnh cũng có thể dẫn đến sự xuất hiện của E. coli, Salmonella và Campylobacter — những loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm. Mối nguy hiểm này bắt nguồn từ một sai lầm rất đơn giản trong nhà bếp: để thịt sống ở các kệ trên của tủ lạnh. Ngay cả khi được bọc kín, các gói thịt này vẫn có thể rỉ ra một lượng nhỏ dịch thịt, nhỏ xuống thực phẩm phía dưới và khiến chúng bị nhiễm khuẩn.

Nghiên cứu gần đây đã phát hiện rằng ngay cả bên ngoài bao bì của thịt sống cũng có thể chứa vi khuẩn nguy hiểm.

Trong một nghiên cứu lớn do Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe (Health Protection Agency) thực hiện và được công bố trên Tạp chí Bảo vệ Thực phẩm (Journal of Food Protection), 3.662 mẫu thịt sống được đóng gói sẵn đã được kiểm tra để xác định mức độ nhiễm khuẩn trên bao bì bên ngoài — phần mà mọi người thường chạm vào khi sắp xếp hoặc lấy thực phẩm trong tủ lạnh.

Kết quả cho thấy Salmonella được phát hiện trên hai mẫu, trong khi Campylobacter xuất hiện trên hơn 1% bao bì, đặc biệt là từ thịt gà và thịt chim. Ngoài ra, dấu vết của E. coli được tìm thấy trên khoảng 4% bao bì.

Kiểu nhiễm khuẩn này rất dễ bị bỏ qua khi sắp xếp tủ lạnh, nhưng có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe.

Cách sắp xếp thịt sống trong tủ lạnh

Hãy đặt thịt sống ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh (đặt trong hộp kín/đĩa để chống rò rỉ), và đặt các thực phẩm ăn liền hoặc thức ăn thừa ở các ngăn cao hơn để tránh vi khuẩn nhỏ giọt hoặc bắn vào. Cách sắp xếp đơn giản này giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm chéo.

Sai lầm khi cất thịt trong tủ lạnh khiến vi khuẩn lây lan, cả nhà ngộ độc- Ảnh 1.

Sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ vi khuẩn lây lan.

Ngoài ra, việc vệ sinh tủ lạnh thường xuyên là rất quan trọng. Hãy đảm bảo rằng mọi vết bẩn được lau sạch ngay lập tức bằng nước ấm có pha xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn an toàn cho thực phẩm.

Bạn cũng nên vệ sinh tổng thể tủ lạnh vài tuần một lần và giữ nhiệt độ dưới 5°C, vì điều này giúp ngăn chặn vi khuẩn phát triển.

Bạn cần dùng khăn lau riêng cho khu vực chứa thực phẩm sống và khu vực chứa thực phẩm đã nấu chín, cả trong tủ lạnh lẫn trong bếp, để tránh lây lan vi khuẩn.

Ngoài ra, việc chất quá đầy kệ tủ lạnh có thể cản trở luồng không khí, tạo ra các “điểm ấm” khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn, vì vậy hãy đảm bảo không nhồi nhét quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh và chừa một chút không gian trống.

Khi cất thực phẩm sau khi mua sắm, bạn cũng nên cẩn thận khi xử lý thịt sống. Các chuyên gia khuyên rằng sau khi sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh, bạn nên rửa tay thật kỹ.

Với những mẹo hay nhà bếp này, hy vọng bạn đã biết cách sắp xếp thịt sống sao cho an toàn và vệ sinh nhất, bảo vệ các thực phẩm khác khỏi nguy cơ lây nhiễm chéo.


Theo Trà My

Thanh niên Việt

