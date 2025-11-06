Bão số 13 giật cấp 15 đã đổ bộ vào Việt Nam, Chủ tịch tỉnh Gia Lai: "Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng"

Bão số 13 giật cấp 15 nằm trên đất liền Đắk Lắk – Gia Lai lúc 19h tối nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi lúc 19h ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 15.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, đây là cơn bão rất mạnh, đi kèm với gió mạnh là sóng biển và nước dâng.

Nước dâng kết hợp trong thời kỳ triều cường gây nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp ven biển. Sóng biển với độ cao 4-6m ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể lật đổ tàu thuyền, làm vỡ các lồng bè.

"Năm 2017, bão Damrey có cường độ thấp hơn cơn bão này nhưng đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản ở ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Bà con đặc biệt lưu ý đến nguy cơ sóng biển do cơn bão này gây ra", ông Hiển thông tin trên VTC News.

Lốc xoáy ở Quảng Ngãi

Chiều tối nay, một trận lốc xoáy bất ngờ xuất hiện trong mưa bão ở bầu trời xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại Quảng Ngãi, hiện có mưa lớn kèm gió mạnh xuất hiện nhiều nơi, đặc biệt các địa phương phía Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Lốc xoáy cuốn bay mái ngói nhà dân ở Long Phụng, Quảng Ngãi. Ảnh: VTC News

Sóng biển gần chục mét ở Gia Lai, Đắk Lắk

Ảnh hưởng của cơn bão khiến mưa to gió lớn, sóng dâng cao gần 10m tại các khu vực ven biển Gia Lai, Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng trò chuyện, thăm hỏi, động viên người dân tại một điểm tránh trú của phường Quy Nhơn Bắc

Tại một điểm tránh trú của người dân phường Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các hộ dân đã được sơ tán, chia sẻ khó khăn khi phải rời nhà cửa, tài sản để đảm bảo an toàn.

Ông đề nghị chính quyền địa phương bố trí đầy đủ nước sạch, chăn màn, thuốc men, suất ăn và điều kiện sinh hoạt cơ bản tại các điểm tránh trú; đồng thời yêu cầu đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, người ốm đau và phụ nữ mang thai.

"Khu vực ven biển từ Quy Nhơn lên Hoài Nhơn phải được di dời ngay lập tức, không chậm thêm bất cứ phút nào. Không được để người dân còn ở lồng bè, bãi ngang, nhà tạm ven biển khi sóng có thể cao hơn mái nhà", Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương bố trí ngay nơi tránh trú trong khu vực an toàn gần nhất.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, thời điểm mưa bão nguy hiểm nhất sẽ từ 20h hôm nay đến 8h ngày mai. Trong giai đoạn này, mọi lực lượng phải trực chiến 24/24 giờ, tuyệt đối không rời vị trí, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, phao cứu sinh và lực lượng cơ động tại chỗ.

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương bố trí đầy đủ nước sạch, chăn màn, thuốc men, suất ăn và điều kiện sinh hoạt cơ bản tại các điểm tránh trú - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Ông cũng yêu cầu đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, người ốm đau và phụ nữ mang thai - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Cục CSGT (Bộ Công an) phát thông báo phân luồng

Theo dự báo, bão số 13 dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi và Gia Lai (phía đông, tỉnh Bình Định trước đây) lúc 19h ngày 6/11. Sức gió mạnh nhất theo dự báo có thể đạt cấp 10-13, giật cấp 15-16, gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

Thời tiết xấu, gió giật mạnh có thể khiến cây xanh, bảng quảng cáo và hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc bị gãy đổ, đặc biệt trong điều kiện ban đêm, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Để chủ động ứng phó, Cục CSGT thông báo cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18h30 ngày 6/11 cho đến khi có thông báo mới.

Tạm thời ngừng lưu thông qua đèo An Khê

Ông Hà Anh Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết trên báo Người lao động rằng việc “đóng” đèo An Khê bắt đầu từ tối 6-11 và kéo dài đến 8 giờ sáng ngày 7-11. Đây là biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa sạt lở, đổ cây và các tai nạn giao thông có thể xảy ra trong thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Gia Lai đã chốt chặn ở hai đầu đèo, ngăn phương tiện qua lại. Đồng thời, các đội cứu hộ cứu nạn được huy động túc trực với xe chuyên dụng, dụng cụ cắt gọt, hệ thống chiếu sáng và phương tiện tiếp cận hiện trường nhanh trong trường hợp xảy ra sự cố.

Điểm sạt lở tại đèo An Khê. Ảnh: VTV

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) của Công an tỉnh Gia Lai cũng được huy động phối hợp, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến đèo – vốn là một trong những cung đường trọng yếu nối Gia Lai với Bình Định.

Bão số 13 đổ bộ, gió giật cấp 13 tại Gia Lai

Theo báo cáo của Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại cuộc làm việc tối 6-11 với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, bão số 13 đã suy yếu 2 cấp so với thời điểm mạnh nhất, song vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tại phường Phù Cát (tỉnh Gia Lai), khu vực tâm bão ghi nhận sức gió cấp 9, giật cấp 13. Từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Đắk Lắk, gió mạnh nhất sẽ duy trì đến khoảng 22 giờ đêm trước khi giảm xuống cấp 6-7.

Còn tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, sức gió ghi nhận ở mức cấp 6, giật cấp 8, kèm mưa lớn kéo dài. Trên biển, sóng cao từ 4–8 mét kết hợp với triều cường dâng cao 21–22 giờ có thể khiến nhiều khu vực ven biển bị nước tràn qua bờ đê, kè.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) lúc 16h ngày 6/11. Ảnh: NCHMF.

Chính phủ yêu cầu cập nhật thông tin liên tục

Trước diễn biến phức tạp của bão, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia phải cập nhật hướng di chuyển và cường độ bão mỗi 30–60 phút, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho các địa phương để triển khai biện pháp ứng phó, sơ tán dân cư nếu cần thiết.

Các tỉnh khu vực ảnh hưởng được yêu cầu duy trì trực ban 24/24, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện cứu hộ để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Tại Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu làm rõ thời điểm gió mạnh nhất, độ cao sóng và mức triều cường khi bão đổ bộ - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Gió mạnh trên đặc khu Lý Sơn. Ảnh: VGP

Chủ tịch tỉnh Gia Lai: "Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng"

Chiều 6-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp khẩn với các xã, phường nhằm triển khai biện pháp ứng phó bão số 13 Kalmaegi – cơn bão được đánh giá là rất mạnh và diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tuấn cho biết đây là cơn bão lớn, có thể vượt xa dự báo, do đó các địa phương phải báo cáo cụ thể và chuẩn bị lực lượng ứng trực trước, trong và sau bão.

"Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng, vì vậy phải tập trung bảo vệ tính mạng người dân. Tiếp tục rà soát vùng biển, vùng ngập lụt, sạt lở; kiên quyết không để người dân ở tàu thuyền" - báo Người lao động dẫn lời ông Tuấn nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền trước cơn bão số 13. Ảnh: VGP