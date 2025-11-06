Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, các đối tượng giả danh nhân viên công ty TikTok, thông báo tặng quà 0 đồng (nước rửa chén, khăn mặt, bột giặt…) hoặc quà giá trị cao (nồi chiên không dầu, nồi cơm điện…), yêu cầu người dân kết bạn Zalo với “nhân viên chăm sóc khách hàng” để được hướng dẫn. Sau đó, nạn nhân bị yêu cầu cài đặt ứng dụng như Lubotik, Tiknew, Tikpro… và thực hiện “nhiệm vụ” like, share, comment để nhận hoa hồng.

Cơ quan điều tra làm việc với người bị hại

Ban đầu, các đối tượng trả thưởng đầy đủ để tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân tham gia “nhiệm vụ thương mại điện tử”, chuyển tiền mua sản phẩm để nhận hoa hồng cao.

Khi số tiền ngày càng lớn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, yêu cầu tiếp tục nộp tiền rồi chiếm đoạt tài sản và khóa tài khoản. Thủ đoạn này đã khiến hàng nghìn người dân trên cả nước bị lừa, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cảnh giác, không tin vào các lời mời tặng quà, thực hiện nhiệm vụ nhận thưởng; nếu là nạn nhân, đề nghị liên hệ ngay với cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng ngãi