Gấp: 5 cách gia cố nhà cửa VÔ DỤNG khi bão đến, xem và tránh ngay khi còn có thể!

Hiện tại, những thông tin về siêu bão số 13 Kalmaegi dự kiến đổ bộ đất liền Việt Nam, ở Quảng Ngãi - Đắk Lắk, vào ngày 6-7/11 tới đây đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng kêu gọi tích trữ lương thực, bảo đảm an toàn khi di chuyển ngoài đường, và đặc biệt là gia cố nhà cửa trước thời điểm bão tới.

Song, trên thực tế không phải phương pháp nào cũng hiệu quả, có nhiều cách gia cố tưởng có ích, nhưng thực tế lại vô dụng, thậm chí phản tác dụng.

1. Dán băng dính lên cửa kính

Không chỉ ở ngoài đời thực mà ở trên mạng xã hội, nhiều người vẫn truyền tay nhau cách để cửa kính không bị vỡ tung, rung lắc khi gặp gió lớn do bão tới đó là dán băng dính. Dán băng dính hình chữ X hoặc hình "米". Đây là một ý tưởng phổ biến từ lâu, được cho là có thể gia cố cửa kính trước sức gió lớn.

Nhưng, thực tế hoàn toàn vô dụng. Chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh hiệu quả của mẹo này. Các chuyên gia phân tích rằng băng dính không thể tăng độ bền cho kính; khi gió bão tạo áp lực mạnh, kính vẫn vỡ như bình thường. Nguy hiểm hơn, mảnh kính vỡ dính thành tảng lớn trên lớp băng dính, khi rơi có thể gây sát thương nặng hơn nhiều so với những mảnh nhỏ.

Thay vì trông cậy vào vài dải băng dính, chuyên gia khuyến cáo dùng ván ép, thanh chắn hoặc cửa kính cường lực để bảo vệ cửa sổ. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) thậm chí gọi đây là hành động "lãng phí thời gian và lãng phí băng dính", bởi nó không giúp cửa chắc hơn và cũng không ngăn mảnh vỡ bay tung. Nếu không có điều kiện lắp đặt vật liệu chuyên dụng, việc kéo rèm dày và đóng chặt cửa còn an toàn hơn đáng kể.

2. Đóng đinh gỗ chèn khung cửa sổ

Một mẹo khác thường thấy là đóng đinh hoặc chèn thanh gỗ vào khung cửa sổ để "giữ chặt" cửa trong gió bão. Nghe có vẻ hợp lý: thêm điểm tựa sẽ giúp cửa khó bung. Nhưng thực tế, lực tác động của gió bão khiến kính và khung chịu áp lực toàn diện, không nằm ở một điểm cố định. Nếu cửa yếu, khung có thể bật hẳn ra ngoài trước khi thanh gỗ phát huy tác dụng. Chưa kể, khi cần thoát hiểm, cửa bị chèn cứng sẽ gây nguy hiểm cho chính chủ nhà.

Ảnh minh họa.

Một vấn đề khác còn nguy hiểm hơn: cửa bị chèn cứng sẽ cản trở lối thoát trong tình huống khẩn cấp. Nếu kính vỡ, hoặc có hỏa hoạn, chủ nhà sẽ mất thời gian loay hoay gỡ thanh chèn, trong khi mỗi giây đều vô cùng quý giá.

Vì vậy, các chuyên gia an toàn xây dựng thường khuyến nghị tập trung vào bản lề và chốt cửa, những bộ phận chịu lực thực sự. Cửa có hệ khóa đa điểm, kính cường lực hoặc khung kim loại sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc đóng thêm vài thanh gỗ. Che chắn bằng ván ép mặt ngoài cửa sổ cũng có tác dụng giảm áp lực trực diện của gió lên mặt kính, hạn chế rủi ro vỡ tung. Tóm lại, chèn cửa bằng gỗ chỉ mang lại cảm giác an toàn, chứ không hề là biện pháp bảo vệ thực sự khi đối mặt với một cơn bão mạnh.

3. Dùng ghế, bao cát chặn cửa

Nhiều người còn tin rằng dùng bao cát, ghế gỗ hoặc vật nặng chặn trước cửa sẽ giúp cửa không bị đẩy bật.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nguyên lý chịu lực của cửa không nằm ở phần chân mà ở chốt, bản lề và khung. Bao cát đặt dưới sàn chỉ tạo cảm giác yên tâm, nhưng không có giá trị bảo vệ trước sức gió mạnh. Nếu kính vỡ hoặc khung bung, tất cả vật cản này đều vô nghĩa, thậm chí tạo thêm vật nguy hiểm trong nhà.

Ngược lại, trong tình huống cửa bật tung hoặc mảnh kính rơi, những vật nặng này trở thành chướng ngại, cản trở việc di chuyển và thoát thân của chủ nhà. Với căn hộ nhỏ, nguy cơ vấp ngã hoặc bị đè trúng còn cao hơn.

Thế nên, thay vì chất đống vật nặng trước cửa, các chuyên gia khuyến nghị kiểm tra lại hệ thống khóa, thay bản lề rỉ sét, tăng vít chốt, hoặc dùng tấm chắn chuyên dụng cố định vào tường và khung. Nếu khu vực thường xuyên hứng bão, cửa chống bão hoặc cửa kính cường lực mới là giải pháp lâu dài. Bao cát chỉ có ý nghĩa chống ngập nước ngoài hiên, hoàn toàn không đủ để "giữ cửa" trước sức gió thực sự.

4. Mở hé cửa sổ

Một lời khuyên xuất hiện nhiều trên mạng xã hội là mở hé cửa hoặc để một cánh cửa thông gió khi bão tới, với lý do "giảm áp suất trong nhà" để tránh tốc mái hay vỡ kính. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng đây là quan niệm cũ và hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia khí động học khẳng định: nhà ở không phải một chiếc hộp rỗng để gió thổi thẳng qua. Khi mở cửa, luồng gió mạnh đi vào sẽ va đập vào tường, đồ đạc, các vách ngăn, tạo áp lực hỗn loạn và có thể gây hư hại lớn hơn. Văn phòng Khoa học và Xã hội của ĐH McGill (Canada) từng nhấn mạnh rằng việc mở cửa không giúp "giảm áp", mà chỉ tạo nhiều điểm yếu khiến gió dễ phá cấu trúc nhà.

Chưa kể, mở cửa đồng nghĩa tạo lối cho các mảnh vỡ bay vào: ngói, kính, kim loại… đều có thể trở thành vật sắc nguy hiểm với vận tốc hàng trăm km/h. Do đó, đóng chặt các cửa và cửa sổ (mặc định là những cửa này có chất lượng tốt) có thể giúp ngăn các mảnh vỡ bay vào nhà.

5. Trát thêm vữa xi măng ở chân tường ẩm mốc để "gia cố chống thấm"

Ngay cả việc trát thêm vữa xi măng ở chân tường ẩm mốc, tưởng là một biện pháp "gia cố chống thấm - cũng thường chỉ mang tính che phủ bên ngoài. Khi tường bị ẩm, nguyên nhân thường nằm ở ống nước rò rỉ, thấm ngược từ móng, hoặc lớp chống thấm bị hỏng. Đắp thêm xi măng không xử lý nguồn gốc, nên chỉ vài tháng là bong tróc trở lại. Thậm chí lớp vữa mới càng tạo điều kiện giữ ẩm bên trong, khiến kết cấu tường xuống cấp nhanh hơn.

Ảnh minh họa.

Trong điều kiện mưa bão, nước tiếp tục ngấm qua những kẽ nứt nhỏ, nhưng hơi ẩm lại không có đường thoát ra ngoài, khiến bề mặt loang lổ, thậm chí có mùi hôi.

Với những căn nhà cũ, biện pháp đúng phải là kiểm tra đường ống, chống thấm từ bên trong bằng vật liệu phù hợp (gốc xi măng polymer, màng chống thấm lỏng, hoặc phụ gia chuyên dụng), xử lý mao dẫn ở móng, hoặc tạo rãnh thoát ẩm. Lớp vữa trát lại chỉ là bước hoàn thiện cuối cùng, không thể đóng vai trò "gia cố" như nhiều người kỳ vọng.

Nguồn: Sohu, tổng hợp.