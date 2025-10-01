Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa quần thảo Việt Nam, bão Bualoi tiếp tục tàn phá quốc gia này: Mưa lớn từ đêm tới sáng, nhà cửa ngập tới nóc, trường học phải đóng cửa

01-10-2025 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi càn quét Việt Nam, bão Bualoi tiếp tục quần thảo Thái Lan, biến nhiều khu dân cư thành biển nước, nhà cửa biến mất chỉ trong chớp mắt và 3 người dân đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 30/9, truyền thông Thái Lan cho biết, do ảnh hưởng của bão Bualoi, tỉnh Udon Thani hứng chịu mưa lớn suốt đêm đến sáng, khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt và có 3 người dân được báo cáo mất tích.

Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt ở nhiều huyện. Mưa bão kèm gió mạnh khiến cây lớn đổ đè lên đường dây điện cao thế, làm đứt dây và hư hỏng nhiều cột điện, phát sinh tia lửa nguy hiểm.

Sáng cùng ngày, nước từ kênh Nukun dâng cao, tràn vào khu dân cư thuộc thị trấn Nong Han, nhiều tuyến đường bị ngập gần 50 cm. Một số trường học đã phải tạm cho học sinh nghỉ học một ngày. Lực lượng cứu hộ địa phương đã tổ chức di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm do nước vẫn tiếp tục dâng cao.

Trong khi đó, tại Kumphawapi, hàng nghìn hecta ruộng lúa của nông dân bị ngập nặng. Đặc biệt, tuyến đường từ Ban Tha Li đi Ban Na Phen bị lũ cuốn trôi cầu, khiến khu vực hoàn toàn bị cô lập.

Hiện có báo cáo cho biết 3 người dân địa phương mất tích trong lũ. Đội cứu hộ đang khẩn trương triển khai tìm kiếm, đồng thời tiếp tục hỗ trợ, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nguồn: Khaosod

