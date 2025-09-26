Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bức ảnh khó hiểu trong siêu bão Ragasa

26-09-2025 - 12:11 PM | Tài chính quốc tế

Trong lúc siêu bão Ragasa quần thảo Hong Kong (Trung Quốc), bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi bất chấp sóng dữ ngay trước lan can biển đã khiến ai nhìn cũng thót tim.

6h30' sáng ngày 24/9, khi tín hiệu bão cấp 10, mức cảnh báo cao nhất, vẫn còn hiệu lực tại Hong Kong (Trung Quốc), nhiếp ảnh gia Elson Li của tờ South China Morning Post có mặt tại khu vực bờ kè Tseung Kwan O promenade để ghi lại hình ảnh siêu bão Ragasa đang quần thảo. Sóng lớn liên tục ập vào bờ, có lúc cao bằng 2/3 chiều cao cầu Tseung Kwan O Cross Bay Link - công trình cao 17 mét.

Li không ngờ mình lại bắt gặp một cảnh tượng nguy hiểm đến mức nghẹt thở: một người đàn ông ngồi một mình trên ghế đá, quay mặt ra biển, ngay trước cây cầu đang bị sóng dữ vỗ bờ.

Bức ảnh khó hiểu trong siêu bão Ragasa- Ảnh 1.

Bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội

“Khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã vừa bấm máy, vừa tìm cách đi vòng ra bức tường phía sau cách đó khoảng 10 mét để gọi anh ấy về chỗ an toàn. Tôi đã nói với anh ấy hãy lùi lại” Li kể.

Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một con sóng khổng lồ bất ngờ ập tới, hất tung người đàn ông khỏi ghế.

“May mắn là lan can đã chặn lại, nếu không anh ấy đã bị cuốn thẳng ra biển” Li nhớ lại. Tuy nhiên, người đàn ông này phớt lờ lời cảnh báo, chỉ lặng lẽ đứng dậy và bỏ đi.

Những bức ảnh Li chụp sau đó lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thậm chí được chọn làm hình ảnh trang nhất bản in của South China Morning Post ngày 25/9. Một số người dùng mạng nghi ngờ đây là ảnh tạo bởi AI, nhưng tòa soạn khẳng định đó hoàn toàn là hình ảnh thật.

Bức ảnh khó hiểu trong siêu bão Ragasa- Ảnh 2.

Li cho biết anh mong những bức ảnh này sẽ là lời cảnh tỉnh cho sự liều lĩnh giữa thiên tai:

“Tôi cũng từng nghĩ việc bức ảnh lan truyền có thể vô tình khiến người khác bắt chước hành vi nguy hiểm như vậy. Nhưng rốt cuộc, tôi tin nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi và nhận thức được mối nguy hiểm thực sự trong cảnh tượng ấy.”

Trên mạng, một số người còn gọi nhân vật trong ảnh là “vị vua của cơn bão”. Nhưng với nhiều người khác, đó là hình ảnh khắc họa sự mong manh của con người trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên.

Tất cả các nhóm phóng viên tác nghiệp trong siêu bão Ragasa đã trở về văn phòng an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: SCMP

Video: Siêu bão Ragasa "xé nát" hồ chứa 91 triệu tấn nước, khung cảnh tại Đài Loan tựa tận thế

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
siêu bão Ragasa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều lần tuyên bố không thể từ bỏ khí đốt Nga, một khách hàng lớn của Moscow vừa ‘chốt đơn’ mua gần 70 tỷ m³ LNG từ Mỹ trị giá hơn 40 tỷ USD

Nhiều lần tuyên bố không thể từ bỏ khí đốt Nga, một khách hàng lớn của Moscow vừa ‘chốt đơn’ mua gần 70 tỷ m³ LNG từ Mỹ trị giá hơn 40 tỷ USD Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu: 800 trường tiểu học có nguy cơ đóng cửa sau 4 năm, số học sinh giảm ‘không phanh’, chuyện gì đang xảy ra?

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu: 800 trường tiểu học có nguy cơ đóng cửa sau 4 năm, số học sinh giảm ‘không phanh’, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Tài sản Masayoshi Son tăng 144% lên mức cao kỷ lục nhờ canh bạc trăm tỷ USD ‘tất tay’ vào AI

Tài sản Masayoshi Son tăng 144% lên mức cao kỷ lục nhờ canh bạc trăm tỷ USD ‘tất tay’ vào AI

11:44 , 26/09/2025
Quốc gia Đông Nam Á 'quay cuồng' vì bất động sản: Căn hộ 1 phòng ngủ giá 22 tỷ, thuế giao dịch 60% vẫn cháy hàng

Quốc gia Đông Nam Á 'quay cuồng' vì bất động sản: Căn hộ 1 phòng ngủ giá 22 tỷ, thuế giao dịch 60% vẫn cháy hàng

11:19 , 26/09/2025
Ả Rập Xê-út công bố gói hỗ trợ 90 triệu USD cho chính quyền Palestine

Ả Rập Xê-út công bố gói hỗ trợ 90 triệu USD cho chính quyền Palestine

10:50 , 26/09/2025
Starbucks tiếp tục sa thải gần 1.000 nhân viên, đóng 400 cửa hàng: Thiệt hại lên tới 1 tỷ USD!

Starbucks tiếp tục sa thải gần 1.000 nhân viên, đóng 400 cửa hàng: Thiệt hại lên tới 1 tỷ USD!

10:35 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên