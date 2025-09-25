Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Video: Siêu bão Ragasa "xé nát" hồ chứa 91 triệu tấn nước, khung cảnh tại Đài Loan tựa tận thế

25-09-2025 - 14:30 PM | Tài chính quốc tế

Sức mạnh của dòng nước có thể sánh ngang với sóng thần.

Theo thông tin mới nhất về siêu bão Ragasa trên BBC News (Anh), người dân Đài Loan (Trung Quốc) đang phải vật lộn với sự tàn phá bất ngờ do siêu bão Ragasa gây ra, dù cho khu vực này không nằm trên đường đi trực tiếp của cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025 tính cho đến nay.

Cụ thể vào ngày 24/9, mưa lớn từ siêu bão Ragasa đã khiến hồ chắn Matai'an tại huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) vỡ bờ, khiến 3/4 lượng nước trong hồ - khoảng 68,25 triệu tấn nước - đổ ụp xuống cộng đồng ở hạ lưu cách đó khoảng 11km. Sự việc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. 46 người vẫn mất tích.

Ông Chen Wen Shan, Giáo sư danh dự về địa chất tại Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), cho biết sức mạnh của nước do hồ vỡ có thể sánh ngang với sóng thần.

"Động năng thậm chí có thể lớn hơn cả sóng thần. Tốc độ dòng chảy có thể vượt quá 100km/giờ. Mặc dù năng lượng giảm dần khi xuống đến đồng bằng, nhưng nó vẫn mạnh mẽ và nhanh chóng - vượt xa khả năng chịu đựng của một bờ kè sông thông thường".

Hồ chắn Matai'an chứa khoảng 91 triệu tấn nước, đủ để lấp đầy 36.000 bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

Xem video:

39 giây kinh hoàng: Siêu bão Ragasa "xé toạc" khách sạn hạng sang ở Hong Kong (Trung Quốc), cuốn phăng người đàn ông ngay trong sảnh

 

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp & tiếp thị

Từ Khóa:
Ragasa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường nợ của Mỹ đang gióng lên tiếng chuông báo động: Hai doanh nghiệp 'khoẻ mạnh' bất ngờ sụp đổ, ngân hàng lớn nhất thế giới cũng 'để lọt' tín hiệu cảnh báo

Thị trường nợ của Mỹ đang gióng lên tiếng chuông báo động: Hai doanh nghiệp 'khoẻ mạnh' bất ngờ sụp đổ, ngân hàng lớn nhất thế giới cũng 'để lọt' tín hiệu cảnh báo Nổi bật

Trung Quốc tìm thấy ‘cứu tinh’ cho pin năng lượng mặt trời dư thừa: Là lục địa đông dân thứ 2 thế giới, nhập khẩu tăng cấp số nhân, hàng ‘made in China’ phủ kín từ nhà dân đến nhà máy

Trung Quốc tìm thấy ‘cứu tinh’ cho pin năng lượng mặt trời dư thừa: Là lục địa đông dân thứ 2 thế giới, nhập khẩu tăng cấp số nhân, hàng ‘made in China’ phủ kín từ nhà dân đến nhà máy Nổi bật

Mỹ: Tiệm vàng ở bang California bị cướp táo tợn

Mỹ: Tiệm vàng ở bang California bị cướp táo tợn

14:23 , 25/09/2025
Ukraine tấn công lớn vào Hạm đội Biển Đen của Nga

Ukraine tấn công lớn vào Hạm đội Biển Đen của Nga

14:05 , 25/09/2025
Ragasa đi qua để lại gì: Khung cảnh buồn của những đống hoang tàn ngổn ngang sau cơn bão mạnh nhất năm 2025

Ragasa đi qua để lại gì: Khung cảnh buồn của những đống hoang tàn ngổn ngang sau cơn bão mạnh nhất năm 2025

14:00 , 25/09/2025
Đột kích biệt thự của quan chức biên phòng Campuchia: Lộ kho hàng cấm Thái Lan giữa căng thẳng biên giới

Đột kích biệt thự của quan chức biên phòng Campuchia: Lộ kho hàng cấm Thái Lan giữa căng thẳng biên giới

13:41 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên