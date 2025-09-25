Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộn băng dính bỗng "cháy hàng", đua độ hot với cà chua, khoai tây trước bão Ragasa: Lý do mới sốc

25-09-2025 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Hình ảnh này đang nhận được nhiều sự quan tâm. Chuyện gì đây?

Thông tin về siêu bão Ragasa đổ bộ vào Trung Quốc đang nhận về nhiều sự quan tâm. Trên truyền thông lẫn các diễn đàn mạng xã hội, ngoài những hình ảnh về tình hình, sự ảnh hưởng,... thì chuyện mua sắm, tích trữ lương thực, thực phẩm trong mùa bão, lũ cũng được quan tâm không kém.

Lúc này trên các diễn đàn như Weibo, Xiaohongshu bất ngờ lan truyền hình ảnh một gian hàng bày bán thực phẩm ở Hong Kong (Trung Quốc) với sự xuất hiện của rất nhiều cuộn băng dính. Chúng được xếp ngay ngắn cạnh cà chua, khoai tây, bí đỏ... 

Cuộn băng dính bỗng

Đắt hàng đến nỗi các quầy bán thực phẩm cũng tranh thủ bán luôn băng dính.

Chủ cửa hàng chia sẻ: “Bình thường chúng tôi chỉ bán rau củ, nhưng mùa bão, nhu cầu mua băng dính quá cao nên phải nhập thêm để phục vụ khách.”

Không chỉ có cửa hàng, các khu chợ dân sinh, nhiều chuỗi siêu thị và tiệm phần cứng ở Hong Kong cũng ghi nhận cảnh tượng “cháy hàng” băng dính. Tờ HK01 mô tả nhiều quầy đồ gia dụng bị vét sạch, khách chen nhau mua băng dính - loại băng dính giấy nhăn vốn dùng trong sửa chữa và đóng gói. 

Không chỉ khan hiếm nguồn cung, giá bán cũng tăng vọt. Một chủ cửa hàng phần cứng chia sẻ với tờ Sing Tao Daily: "Loại cuộn dây dài 1 foot (khoảng 30 cm) trước đây có giá khoảng 11 nhân dân tệ (tương đương gần 40 nghìn đồng), nay nhiều nơi đã đẩy lên tới 18 nhân dân tệ (hơn 65 nghìn đồng) vì nhu cầu quá lớn".

Cuộn băng dính bỗng

Cuộn băng dính bỗng

Băng dính là mặt hàng được nhiều người chọn mua, có người mua tới vài chục cuộn.

Trên mạng xã hội, có người khoe mua tới cả chục cuộn để dùng cho gia đình, công ty hoặc trường học. Có người đùa: “Cả nhà đã đủ mì gói rồi, giờ đến lượt băng dính!”

Trong khi nhiều người Hong Kong coi chuyện này là thói quen quá quen thuộc, thì cư dân mạng ở nơi khác lại đặt câu hỏi: “Bão thì mua mì, mua nước còn hợp lý, chứ băng dính thì để làm gì?”

Thì câu trả lời là nhiều người vẫn tin rằng dán băng dính hình chữ X hoặc hình “米” lên cửa kính sẽ giúp cửa không bị vỡ tung khi gặp gió lớn. Đây là một ý tưởng phổ biến từ lâu, được cho là có thể gia cố cửa kính trước sức gió lớn.

Cuộn băng dính bỗng

Cuộn băng dính bỗng

Thậm chí, nhiều người dân còn dán thêm hình của Tạ Đình Phong, bởi phiên âm tên của ảnh giống với câu "xin dừng gió lại".

Cuộn băng dính bỗng

Cửa sổ ở khu nhà cao tầng cũng phủ đầy băng dính.

Nhưng có thật sự hiểu quả như lời đồn? Câu trả lời là: Không.

Tuy nhiên, theo thông tin từ ABC, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh hiệu quả của phương pháp này.

Ngược lại, nhiều chuyên gia đã đưa ra cảnh báo và khuyến nghị phản bác. Theo phân tích của chuyên gia, việc dán băng dính lên kính cửa sổ không hề giúp kính chắc hơn. Trong gió bão, lực tác động quá mạnh có thể khiến kính vỡ dù đã dán chằng chịt. Thậm chí, mảnh kính còn dính lại trên băng dính thành mảng lớn, khi rơi xuống sẽ gây sát thương nguy hiểm hơn nhiều so với những mảnh nhỏ.

Thay vì dán băng dính, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên sử dụng các thanh chắn hoặc ván ép để bảo vệ cửa kính. Ngoài ra, cần đóng chặt cửa sổ và tránh xa các khu vực có nhiều kính để giảm thiểu rủi ro bị thương do kính vỡ trong bão.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết: "Đây là sự lãng phí công sức, thời gian và tất nhiên là lãng phí băng dính", NOAA cho biết vào năm 2018, NOAA cho rằng, việc dán băng dính vào cửa sổ không giúp tăng độ bền cho kính và cũng không giúp chống các mảnh kính vỡ.

Thay vào đó, các chuyên gia an toàn khuyến nghị: để bảo vệ nhà cửa trong bão, nên dùng kính cường lực, cửa chống bão, hoặc che chắn bằng ván gỗ, kim loại. Nếu không có điều kiện, ít nhất hãy kéo rèm dày, để khi kính vỡ, mảnh vụn không bay thẳng vào nhà.

Nguồn: HK01, tổng hợp.

Siêu bão Ragasa đe dọa Hồng Kông: Nguy cơ lặp lại 'thảm họa' như bão Mangkhut 2018

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Ragasa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
100 ngày đếm ngược huyền thoại Warren Buffett nghỉ hưu, 1 cổ phiếu hàng đầu danh mục có thể tiếp tục bị cắt giảm để bước sang kỷ nguyên mới

100 ngày đếm ngược huyền thoại Warren Buffett nghỉ hưu, 1 cổ phiếu hàng đầu danh mục có thể tiếp tục bị cắt giảm để bước sang kỷ nguyên mới Nổi bật

Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ

Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ Nổi bật

Công nghệ Trung Quốc khiến thế giới đuổi không kịp: Ra mắt tuabin gió bay lơ lửng, không cần dựng cột cao, giúp tiết kiệm 40% vật liệu với công suất 1.200 kW

Công nghệ Trung Quốc khiến thế giới đuổi không kịp: Ra mắt tuabin gió bay lơ lửng, không cần dựng cột cao, giúp tiết kiệm 40% vật liệu với công suất 1.200 kW

08:40 , 25/09/2025
Loài cá cô đơn nhất thế giới

Loài cá cô đơn nhất thế giới

07:45 , 25/09/2025
Chiến lược phát triển của Cuba tới 2030: Khai thác "kho báu trời ban", được quốc gia sát Mỹ tiếp sức

Chiến lược phát triển của Cuba tới 2030: Khai thác "kho báu trời ban", được quốc gia sát Mỹ tiếp sức

23:00 , 24/09/2025
Vượt USD, một đồng tiền tăng mạnh ảnh hưởng tới ngành kinh tế chủ lực của Thái Lan

Vượt USD, một đồng tiền tăng mạnh ảnh hưởng tới ngành kinh tế chủ lực của Thái Lan

22:30 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên