Giá dầu tăng vọt khi Mỹ lệnh phong tỏa tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela

Giá dầu tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ lệnh phong tỏa toàn diện và triệt để các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, ngày 16/12/2025.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 57 cent, tương đương 0,9%, lên 59,50 đô la một thùng vào ngày 16/12, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 59 cent, tương đương 1%, lên 55,86 đô la một thùng.

Giá dầu đã ổn định ở mức thấp nhất trong gần 5 năm vào phiên giao dịch trước đó do tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, khi một thỏa thuận có thể dẫn đến việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow, giải phóng nguồn cung ngay cả khi thị trường đang phải đối mặt với nhu cầu toàn cầu mong manh.

Hôm 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, đồng thời tuyên bố rằng, ông hiện coi giới cầm quyền nước này là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Động thái này có khả năng tác động đến 0,4-0,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, đẩy giá dầu tăng từ 1-2 đô la mỗi thùng, theo một nhà giao dịch dầu mỏ của Mỹ.

"Về tác động giá cả, chúng ta sẽ thấy mức phí bảo hiểm giao ngay phản ứng mạnh hơn so với giá cố định, đặc biệt là các loại dầu thay thế Merey tự nhiên ở vùng Vịnh Mexico như các loại dầu pha trộn Castilla của Canada và Colombia, mặc dù tổng lượng cung bị mất sẽ ít hơn 200.000 thùng mỗi ngày đối với các lô hàng thuộc sở hữu của Chevron", Matias Togni, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu thị trường dầu mỏ Next Barrel cho biết.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu bị trừng phạt như thế nào, và liệu họ có sử dụng Lực lượng Bảo vệ bờ biển để chặn bắt các tàu như đã làm tuần trước hay không. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã điều động nhiều tàu chiến vào khu vực này.

Những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra một tuần sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela, đẩy mạnh chiến dịch gây áp lực lên chính phủ của nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, người mà ông Trump cáo buộc là thủ phạm vận chuyển ma túy vào Mỹ.

Kể từ khi bị tịch thu, xuất khẩu dầu thô của Venezuela đã giảm mạnh. Trong khi nhiều tàu lấy dầu ở Venezuela đang bị trừng phạt, thì những tàu khác vận chuyển dầu của nước này và dầu thô từ Iran và Nga lại không bị trừng phạt.

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường dầu mỏ hiện đang có nguồn cung dồi dào, nhưng nếu lệnh cấm vận kéo dài, giá dầu thô có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa.