Trung tâm Phân tích Quân sự Rybar đã ghi nhận một cuộc tấn công của 3 phương tiện không người lái của Hải quân Ukraine nhằm vào tàu chở dầu Dashan ở phía Đông Biển Đen.

Vụ việc xảy ra vào cuối buổi chiều ngày 10 tháng 12, cách Feodosia khoảng 127 km, trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Con tàu đang trên đường đến cảng Novorossiysk mà không chở hàng, nó đã trở về từ Ấn Độ để nhận một lô hàng dầu thô mới.

Theo trung tâm báo chí, một nhóm tàu ​​không người lái đã rời khu vực Odessa vào ban đêm và đi vòng quanh bán đảo Crimea.

Một máy bay trinh sát RC-135W của Anh đang hoạt động trên khu vực phía Tây Biển Đen trong suốt quá trình này và ngay lập tức bay đến hiện trường sau vụ tấn công.

Mức độ thiệt hại đối với tàu chở dầu mang cờ Comoros vẫn chưa được xác định, nhưng đoạn video cho thấy các vụ nổ ở đuôi tàu.

"Vụ việc này một lần nữa chứng minh rằng lực lượng Ukraine, được phương Tây hậu thuẫn, không có ý định ngừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền", Rybar nhận định trên kênh Telegram của mình.

Đây là vụ tấn công thứ tư chỉ trong vòng hai tuần: vào ngày 28 tháng 11, các tàu chở dầu Kairos và Virat bị hư hại trong vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ, khi đó Ankara đã phản đối Kyiv. Không giống như các vụ tấn công trước đó, vụ việc này xảy ra trong vùng biển của Nga.

Các chuyên gia của trung tâm nhấn mạnh rằng những hoạt động như vậy gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga, tương tự như các cuộc tập kích vào kho dầu.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Cơ quan An ninh hay Lực lượng vũ trang Ukraine, mặc dù các nguồn tin trên truyền thông Kyiv cho rằng cuộc tấn công là một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng đặc nhiệm và hải quân. Không có thương vong nào trong số thủy thủ đoàn được báo cáo.