Mỹ thu hơn 200 tỷ USD từ thuế quan mới

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết Mỹ đã thu được hơn 200 tỷ USD tiền thuế quan trong năm nay nhờ các mức thuế mới do Tổng thống Donald Trump áp đặt kể từ đầu năm 2025.

Khoản thu 200 tỷ USD này chỉ bao gồm những mức thuế mới, không bao gồm các mức thuế được áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng. Những mức thuế trước đó không đối mặt với các thách thức pháp lý như những mức thuế mới hiện nay.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã đơn phương áp đặt các mức thuế mà ông gọi là “thuế quan đối ứng” đối với hàng nhập khẩu từ phần lớn các quốc gia trên thế giới. Ông cũng áp đặt “thuế fentanyl” đối với những sản phẩm từ Canada, Trung Quốc và Mexico, nhằm đáp trả việc mà theo ông nói rằng các quốc gia này đã không ngăn chặn được dòng chảy của loại ma túy gây chết người này vào Mỹ.

CBP cho biết trong một tuyên bố hôm 15/12 rằng từ ngày 20/1 đến ngày 15/12, cơ quan này đã thu được hơn 200 tỷ USD tiền thuế quan nhờ hơn 40 sắc lệnh hành pháp do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành. Con số này cho thấy hiệu quả của CBP trong việc thúc đẩy thương mại an toàn, công bằng và tuân thủ pháp luật, đồng thời tăng cường an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của nước Mỹ.

Trong tháng 11, số tiền thu từ thuế quan đã giảm lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump công bố các mức thuế mới trên diện rộng vào tháng 4/2025. Chính phủ thu được 30,75 tỷ USD tiền thuế quan trong tháng trước, giảm nhẹ so với mức 31,15 tỷ USD thu được trong tháng 10/2025.

Mức sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh các chuyến hàng vận tải vào Mỹ chậm lại do tác động của thuế quan và khi Tổng thống Trump đã hạ một số mức thuế. Nếu Tòa án Tối cao phán quyết rằng các mức thuế mới của Tổng thống Trump là trái pháp luật, tòa án có thể tuyên rằng các doanh nghiệp đã nộp thuế cho đến nay có quyền được hoàn trả.