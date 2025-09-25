Bão Ragasa: Có uẩn khúc sau thảm họa vỡ hồ chắn, nước lũ ồ ạt ở Đài Loan - Trung Quốc?

Vào ngày 23-9, do ảnh hưởng của bão Ragasa, hồ Mã Thái Am Khê ở huyện Hoa Liên tràn bờ, gây lũ lụt kinh hoàng tại thị trấn Quang Phục, khiến 14 người thiệt mạng, 32 người bị thương và 46 người mất tích (theo thống kê cập nhật đến 22 giờ ngày 24-9). Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trên diện rộng.

Theo tờ ET Today ngày 25-9, nhà hoạt động chính trị Chu Huyên đã công khai bằng chứng cho thấy đây không chỉ là thiên tai mà còn là thảm họa do con người. Ông trưng ra một thông cáo báo chí từ Trung tâm ứng phó bão lụt Đài Loan ban hành vào tối ngày 21-9.

Nội dung thông cáo cho thấy chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã sớm khoanh vùng cảnh báo đỏ tại các khu vực như Quang Phục, Phượng Lâm, Vạn Vinh và ước tính có 1.800 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Nước ngập có lúc cao gần một tầng lầu, nhiều xe cộ bị ngập, nhiều người mắc kẹt, khiến đường phố như biến thành sông. Ảnh: CNA

Chính quyền đã hoàn tất kiểm kê dân số và yêu cầu giới chức huyện Hoa Liên cùng các cơ quan địa phương thực hiện sơ tán khẩn cấp vào ngày hôm sau, đồng thời cung cấp các phương án sơ tán.

Chính quyền đã nhấn mạnh hồ Mã Thái Am Khê có địa chất lỏng lẻo, không thể xử lý bằng công trình trong ngắn hạn, và yêu cầu huyện Hoa Liên lập kế hoạch sơ tán.

Ông Chu Huyên chỉ rõ 14 nạn nhân tử vong đều nằm trong khu vực cảnh báo đỏ, dẫn đến nghi vấn chính quyền huyện đã không thực hiện đúng trách nhiệm, có thể đã phạm tội "bỏ bê nhiệm vụ gây ra thiên tai".

Hồ Mã Thái Am Khê tràn bờ, gây thiệt hại nghiêm trọng tại thị trấn Quang Phục, chính quyền đang tiến hành dọn dẹp bùn đất. Ảnh: Chính quyền huyện Hoa Liên

Cùng quan điểm, chuyên gia công nghệ Hứa Mỹ Hoa cũng kịch liệt chỉ trích, khẳng định thảm họa 14 người thiệt mạng ở Hoa Liên là do sự tắc trách của chính quyền huyện.

Bà tiết lộ chính quyền đã 9 lần thúc giục khẩn cấp nhà chức trách huyện Hoa Liên tiến hành sơ tán trong vòng 36 giờ trước khi tai họa xảy ra, nhưng chính quyền địa phương lại không thông báo kịp thời đến người dân.

Sự chỉ trích tập trung vào huyện trưởng Hoa Liên, bà Từ Trân Úy, vẫn ở Hàn Quốc một ngày trước khi sự cố xảy ra và chỉ vội vã về Đài Loan sau cuộc gọi từ người đứng đầu Cơ quan Nội chính.

Bà Hứa Mỹ Hoa cũng gay gắt điểm tên chồng bà Từ, Nghị sĩ Phó Côn Kỳ, vì đã đề xuất phương án phá hủy hồ bằng chất nổ - một ý tưởng bị chuyên gia thủy lợi bác bỏ là phi thực tế và có thể gây thảm họa lớn hơn.

Viện hành chính và cơ quan kiểm sát Đài Loan đã vào cuộc điều tra để làm rõ trách nhiệm.

Trung tâm ứng phó thảm họa xác nhận lượng nước tích tụ trong hồ Mã Thái Am Khê đã giảm từ mức tối đa 91 triệu tấn xuống còn khoảng 23 triệu tấn (theo dữ liệu máy bay không người lái sáng ngày 24-9). Mặc dù vẫn còn hiện tượng tràn nhẹ do mưa ở thượng nguồn, dòng chảy đã tập trung vào lòng sông và dự kiến sẽ giảm bớt khi mưa bão suy yếu.

Tại Trung Quốc đại lục, chính quyền tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã sơ tán gần 1,9 triệu người khi bão Ragasa tiếp tục đường đi tàn phá hôm 24-9.

Video: Sức tàn phá kinh hoàng khi bão Ragasa vào Phillipines và Trung Quốc

Bão đã đổ bộ vào đảo Hải Lăng, TP Dương Giang, Quảng Đông vào khoảng 17 giờ ngày 24-9, với sức gió tối đa cấp 13 (40 m/giây), làm gãy đổ nhiều cây cối, công trình, khiến nhiều khu vực mất điện. Bão được dự báo suy yếu nhanh chóng khi di chuyển về phía Tây.