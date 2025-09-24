Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do

24-09-2025 - 09:01 AM | Tài chính quốc tế

Người dân đổ xô tích trữ lương thực trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ, nhưng giữa cảnh siêu thị vơi sạch hàng hóa, có 3 loại rau lại bị bỏ mặc, khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả.

Trước thời điểm siêu bão Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ vào nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, khung cảnh tại các siêu thị trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người dân ùn ùn kéo đến, tay xách nách mang chất đầy giỏ hàng. Từ thịt, cá, trứng cho tới rau củ quả, tất cả gần như đều bị mua sạch chỉ trong thời gian ngắn.

Tại Quảng Châu, cảnh tượng kệ hàng trống trơn đã nhanh chóng được chia sẻ trên khắp mạng xã hội. Dù nhiều gia đình thừa nhận tủ lạnh nhà mình vẫn còn thức ăn, nhưng tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) đã khiến họ không ngần ngại lao ra siêu thị để mua thêm, đề phòng những ngày bão kéo dài.

Thế nhưng giữa cơn "bão mua sắm" ấy, có một chi tiết khiến cư dân mạng bất ngờ: ba loại rau vẫn còn nguyên trên kệ, gần như không ai động đến - đó là cà rốt, khổ qua và ớt.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 1.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 2.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 3.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 4.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 5.

Hình ảnh mua sắm tại nhiều siêu thị ở Trung Quốc trước siêu bão (Ảnh: Xiaohongshu)

Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy các gian hàng vốn đông khách đã sạch trơn, chỉ còn sót lại những rổ cà rốt, những trái khổ qua xanh và những khay ớt vẫn đầy ắp. Cảnh tượng này ngay lập tức thổi bùng cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Nhiều cư dân mạng hài hước bình luận:

- "Đúng là bão cũng không muốn ăn khổ qua."

- "Cà rốt thì ăn tốt nhưng ngày nào cũng ăn thì phát ngán."

- "Ớt thì ai mà ăn thay cơm được, còn để lại cũng đúng thôi."

- "Cảnh báo khẩn: 3 loại rau bị cư dân mạng ghẻ lạnh, xin đừng bỏ quên ngoài siêu thị!"

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 6.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 7.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 8.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 9.

Theo dự đoán của cộng đồng mạng, lý do chính là vì cả ba loại rau này thường chỉ được dùng như món ăn kèm hoặc gia vị. Khổ qua có vị đắng, vốn kén người ăn, khó dùng làm món chính cho bữa cơm nhiều ngày liền. Cà rốt tuy giàu dinh dưỡng nhưng nếu ăn liên tục dễ gây ngán, lại cần chế biến cầu kỳ mới ngon miệng. Còn ớt thì chủ yếu để nêm nếm, không thể dùng làm món ăn chính. Trong khi đó, các loại rau "dễ ăn" như cải, cải thảo, khoai tây, hành lá… lại được vét sạch vì tiện chế biến, bảo quản được lâu.

Bên cạnh 3 loại rau trên, bắp cải và củ mài cũng thuộc diện những loại rau củ tiêu thụ chậm.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 10.

Siêu thị Trung Quốc trước siêu bão Ragasa: Kệ hàng trống trơn nhưng 3 loại rau vẫn "ế chỏng chơ", netizen thắc mắc lý do- Ảnh 11.

Theo truyền thông Trung Quốc, chính quyền nhiều nơi ở Quảng Đông đã chủ động chỉ đạo siêu thị và cửa hàng lớn tăng lượng dự trữ gấp 2 - 3 lần so với bình thường. Các chuỗi lớn như Hema (盒马鲜生), Top Choice, Jia Rong… thậm chí mở cửa sớm hơn thường lệ, huy động nhân viên bổ sung hàng liên tục để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn ghi nhận cảnh "cháy hàng" chỉ sau vài giờ mở bán.

Trong khi đó, South China Morning Post (SCMP) cũng đưa tin nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại Quảng Đông nhanh chóng bị người dân "càn quét", thậm chí các nền tảng đặt hàng trực tuyến còn gặp tình trạng thiếu shipper. Một số mặt hàng như bánh mì, rau củ gần như biến mất khỏi kệ hàng ngay trong buổi sáng.

Siêu thị Trung Quốc tắc nghẽn vì dân hoảng loạn như "ngày tận thế": Có người mua 300kg gạo

Theo Châu Anh

Đời sống & pháp luật

