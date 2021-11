Siêu thị Trung Quốc tắc nghẽn vì dân hoảng loạn như "ngày tận thế": Có người mua 300kg gạo

Hàng trăm xe hàng siêu thị vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu, có người mua một lúc 300kg gạo, siêu thị liên tục bổ sung hàng hóa để đảm bảo nguồn cung... là hiện tượng mới xuất hiện gần đây tại Trung Quốc.

Ngày 3/11, một số phóng viên đã liên hệ với hệ thống siêu thị, người dân và bộ phận thương mại ở nhiều địa điểm trên khắp cả nước và được xác nhận rằng những ngày qua người dân Trung Quốc đã đổ xô đi mua sắm ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, chưa xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa hoặc gián đoạn nguồn cung cấp. Cục Thương mại ở nhiều nơi đã kêu gọi thông công chúng không nên quá lo lắng, và không cần phải tích trữ hàng hóa một cách mù quáng, gây lãng phí không cần thiết.

Ông Zhu Xiaoliang, Cục trưởng Cục Xúc tiến tiêu dùng, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, với tình hình hiện nay, nguồn cung nhu yếu phẩm hàng ngày ở các nơi là đủ, và nguồn cung cần được đảm bảo đầy đủ.

Hàng trăm xe đẩy không đủ cho khách dùng

Một bức ảnh được một cư dân mạng đăng tải cho thấy một siêu thị lớn ở quận Thiên Ninh, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô tấp nập người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Xe của một người dân chất đầy mì, rau và dầu ăn. Một bức ảnh khác cho thấy hàng dài người dân xếp hàng dài chờ đến lượt thanh toán trong siêu thị.

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 3/11, một nhân viên của một siêu thị lớn ở quận Thiên Ninh, thành phố Thường Châu, cho biết một lượng lớn người dân đã đổ xô đi mua đồ trong siêu thị vào sáng sớm. Nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt mất gần 2 tiếng đồng hồ, những thứ chủ yếu mà mọi người mua là gạo, mì và dầu. Ba loại mặt hàng trên sẽ sớm được bổ sung, các vật dụng sinh hoạt khác trong siêu thị đều có đủ hàng để bán. Hiện họ cũng đã ngừng đặt hàng trực tuyến, vì từ sáng sớm mùng 3, số lượng đơn đặt hàng đã nhiều không đếm xuể.

Một nhân viên của một siêu thị lớn khác ở quận Thiên Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại, nguồn cung trong siêu thị vẫn đủ, nhưng nhân viên phải làm việc liên tục và có thể buổi trưa không có thời gian để ăn". Nếu khách hàng xếp hàng buổi trưa sẽ nhanh được vào hơn, chỉ tốn tầm 1 giờ đồng hồ.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi các hộ gia đình tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày trước mùa đông phòng trường hợp khẩn cấp và thiếu lương thực.

Bộ yêu cầu giới chức địa phương ổn định nguồn cung và giá thực phẩm, gồm rau, thịt và dầu ăn để chuẩn bị cho những tháng lạnh giá sắp tới.

Một nhân viên của một siêu thị lớn ở quận Zhonglou, thành phố Thường Châu cho biết hàng trăm chiếc xe đẩy trong siêu thị không đủ để phục vụ khách. "Hôm nay, chúng tôi phải khuyến cáo người dân không đến siêu thị vì nguồn cung của chúng tôi vẫn đủ và không cần phải gấp rút mua hàng trong một ngày".

Tại sao lại có tình trạng một số lượng lớn người dân đổ xô tích trữ nhu cầu phẩm như vậy? Các nhân viên của Văn phòng Vận hành Thị trường và Xúc tiến Tiêu thụ của Cục Thương mại Thành phố Thường Châu cho hay có 2 lí do.

Lí do thứ nhất, việc này có thể do người dân hiểu nhầm "Thông báo về việc việc duy trì nguồn cung và ổn định giá rau và các nhu cầu hàng ngày khác trên thị trường rau trong mùa đông xuân" do Bộ Thương mại ban hành.

Lí do còn lại là thành phố Thường Châu đã báo cáo 3 ca nhiễm COVID-19 mới tại địa phương. Hiện tại, các quan chức đã tiến hành điều tra sơ bộ nguồn cung cấp nguyên liệu sinh hoạt trên địa bàn thành phố, nguồn cung của các siêu thị lớn và chợ rau về cơ bản vẫn bình thường. Các nhân viên khuyến cáo người dân mua sắm hợp lý và không quá căng thẳng.

Có người mua 300kg gạo

Tại thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô, nhiều người dân cũng cho biết xảy ra tình trạng tranh nhau mua hàng trên địa bàn thành phố, nhiều siêu thị và cửa hàng phải xếp hàng dài tại quầy thu ngân.

Một nhân viên của một siêu thị lớn ở Khải Đông cho biết từ chiều ngày 2/11, khách hàng đã đổ xô đi mua mì gạo và các sản phẩm khác. "Hiện tại, không còn nhiều mì gạo và các sản phẩm khác trên kệ. Lượng đơn đặt hàng trực tuyến cũng tăng rất mạnh. Siêu thị không có thời gian để nhập thêm hàng".

Nhân viên này cho biết, không chỉ siêu thị của họ mà các siêu thị lớn nhỏ khác ở Khải Đông đều kinh doanh rất tốt các mặt hàng thiết yếu. Hầu hết những khách hàng đến siêu thị đều đổ xô đi mua sau khi nghe một số thông tin trên mạng.

Hashtag "Bộ Thương mại Trung Quốc khuyến khích các hộ gia đình trữ nhu yếu phẩm thường ngày" thu hút hơn 40 triệu lượt xem và gần 5.000 bình luận trên Weibo tính đến tối ngày 2/11.

Một số người suy đoán lời kêu gọi liên quan đến nguy cơ xảy ra chiến tranh với Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng hai bờ eo biển leo thang.

Nhiều người lo ngại về nguy cơ thiếu lương thực hoặc đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng. Cũng có ý kiến bày tỏ lo lắng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến sản xuất và vận chuyển rau.

Vào chiều ngày 3/11, một cán bộ của Cục Thương mại thành phố Khải Đông cho biết trong 2 ngày qua, một số công dân trong thành phố đã tích trữ hàng hóa một cách bất hợp lý, thậm chí một số công dân đã mua một lúc 300kg gạo. "Sáng nay, cán bộ đã đi kiểm tra các kho siêu thị trên địa bàn thành phố, hiện tại tổng thể đã có đầy đủ hàng cơ bản như bún, dầu, tuy nhiên do người dân tiêu thụ chưa hợp lý nên một số huyện, thị xã gặp hiện tượng thiếu hụt dầu và gạo trong thời gian ngắn".

Bạng Phụ: Khách hàng đông như khi "săn sale"

Một nhân viên của chuỗi siêu thị lớn ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy cho biết ngay khi mở cửa vào sáng ngày 3/11, rất nhiều khách hàng đã đến mua sắm, và lượng khách hàng đông hơn bình thường, giống như khi có các hoạt động khuyến mại. "Hầu hết những người đến mua sắm là người trung niên và cao tuổi, và hầu hết các mặt hàng họ mua là gạo, mì, ngũ cốc, dầu và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Tôi nghe nói rằng tất cả họ đều đến đây sau khi đọc tin tức về việc phải tích trữ nhu yếu phẩm trên mạng".

Một ít gạo còn lại trong siêu thị ở Bạng Phụ, tỉnh An Huy

Trùng Khánh: Một số siêu thị đã bán gần hết gạo

Người dân Trùng Khánh mới đây đã chứng kiến cảnh tượng khó tin: gạo trên kệ bị bán hết sạch, siêu thị tấp nập người đến mua sắm. Một nhân viên của một siêu thị lớn ở quận Hình Bình, thành phố Trùng Khánh cho biết từ chiều ngày 2/11, đã có tình trạng mua hàng "hoảng loạn" trong siêu thị. Các sản phẩm như gạo, ngũ cốc, dầu, thịt lợn và bột mì được tiêu thụ mạnh. Nhân viên này cho biết, việc mua bán hoảng loạn chủ yếu là do một số người lo lắng quá mức về việc thiếu hàng hóa sau khi biết thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, chứ không liên quan đến dịch bệnh.

Nhân viên một siêu thị lớn trên đường Zourong, quận Yuzhong cho biết, từ chiều ngày 2/11, người dân đã đổ xô đi mua hàng. Gạo trong siêu thị cơ bản đã bán hết, không còn nhiều bột, có thịt lợn, còn dầu ăn vẫn còn nhiều. Nhân viên này cho biết, hiện nguồn hàng của siêu thị không có vấn đề gì, hàng bán hết sẽ sớm được nhập thêm.

Một nhân viên của Ủy ban Thương mại thành phố Trùng Khánh cho biết rằng gần đây, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, hoạt động mua sắm nhu yếu phẩm tăng mạnh. Để đối phó với vấn đề này, các siêu thị như Yonghui và Chongbai New Century đã áp dụng các biện pháp bổ sung kịp thời để đảm bảo rằng nguồn cung trên thị trường không bị đứt đoạn và không hết hàng.

Trịnh Châu: Số khách tới siêu thị đông hơn nhiều so với bình thường

Thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cũng chứng kiến số người tiêu dùng tới mua gạo và dầu bột tăng mạnh. Trên mạng xã hội, một cư dân mạng ở Trịnh Châu đã đăng một bức ảnh chụp màn hình mua sắm trực tuyến của mình.

Ảnh chụp màn hình cho thấy những thứ cô ấy mua về cơ bản là thực phẩm, bao gồm rượu gạo, hai gói gạo 10 kg và bốn thùng dầu ăn. Một nhân viên của một siêu thị lớn ở quận Erqi, cho biết cô lo ngại về hiện tượng này từ chiều ngày 2/11. Nhiều người dân đã đến siêu thị để mua gạo, mì, dầu và các mặt hàng khác. "Dòng người đông hơn bình thường rất nhiều. Hầu như ai cũng mua gạo, dầu, có người mua hết một lúc 2 thùng dầu nhưng chưa xuất hiện tình trạng mua với số lượng lớn".