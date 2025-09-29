Người cha bị cảnh sát bắt vì đưa con đi ngắm sóng biển giữa siêu bão Ragasa

Ngày 26/9, một hình ảnh đáng lo ngại đã lan truyền trên mạng xã hội khi một người cha cùng với một người giúp việc đưa hai đứa trẻ, một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi, ra khu vực biển ở đảo Ap Lei Chau (Hong Kong, Trung Quốc) để theo dõi những con sóng lớn do cơn bão Ragasa gây ra. Dù sóng đã vượt qua bức tường chắn và lan lên lối đi bộ, hai người lớn vẫn để cho các bé đứng gần hàng rào để quan sát biển cả, thậm chí còn bị sóng cuốn trôi khiến cả nhóm ướt sũng.

Hình ảnh viral trên MXH gây bất bình

Cư dân mạng nhanh chóng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người cha, với những bình luận như: "Biển đang dâng cao mà còn dám đưa con ra đó?" và "Nếu xảy ra chuyện thì lại phải nhờ người khác cứu giúp, thật là một tấm gương tồi!". Một số người còn nói rằng, "Người lớn không muốn sống thì thôi, nhưng không nên kéo theo trẻ con".

Sự việc đã thu hút sự chú ý của lực lượng cảnh sát Hong Kong. Họ nhanh chóng xác nhận thông tin qua các đoạn phim ghi lại và cho rằng hành động của hai người lớn có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ em, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Cảnh sát đã tìm kiếm qua hệ thống camera giám sát và xác định được danh tính của hai người lớn liên quan. Người cha 46 tuổi cùng người giúp việc 33 tuổi người Indonesia đã bị bắt giữ tại một khu dân cư.

May mắn thay, cảnh sát cũng xác nhận rằng cả hai đứa trẻ đều không bị thương sau sự cố. Tuy nhiên, vụ việc đã trở thành một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong mọi tình huống, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Lưu ý rằng, việc tiếp xúc với thiên nhiên và học hỏi từ trải nghiệm là quan trọng, nhưng sự an toàn của trẻ em luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Câu chuyện này không chỉ là một bài học cho người cha trong sự việc mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến tất cả các bậc phụ huynh về việc cần thiết phải luôn đề cao cảnh giác và bảo vệ con cái khỏi những rủi ro không đáng có.

