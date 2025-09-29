Bualoi vừa qua, một áp thấp mới có thể thành bão đang trên đường tiến đến: Sức ảnh hưởng như thế nào?

Ngay sau khi cơn bão số 10 Bualoi (tên tại Philippines là Opong) vừa rời khỏi Philippines và di chuyển vào Biển Đông, dải nhiễu động mà nó để lại trên Thái Bình Dương đang tạo tiền đề cho một mối đe dọa mới. Theo các mô hình khí tượng và cập nhật từ Philippine Weather System/Pacific Storm Update ngày 28/9, một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới và được đặt tên là Paolo, dự kiến hình thành ngay đầu tháng 10.

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đã đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của vùng áp thấp mới này, dự kiến sẽ đi vào Khu vực Dự báo của Philippines (PAR) ngay từ ngày 1/10.

Phân tích của một số mô hình khí tượng quốc tế cho thấy hệ thống thời tiết này có xu hướng mạnh dần lên thành bão nhiệt đới khi di chuyển bên trong PAR. Khả năng cao cơn bão tiềm năng này sẽ tiến gần các khu vực trọng điểm như Bicol Region, Calabarzon và Trung Luzon ngay trong tuần tới (tuần 2 của dự báo). Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là cơn bão thứ 16 đổ bộ vào Philippines trong năm 2025, mang tên Paolo.

Bản cập nhật dự báo bão hai tuần của PAGASA chỉ rõ diễn biến sắp tới:

Tuần 1 (26.9 - 2.10): Sau khi bão Bualoi rời đi, một áp thấp sẽ xuất hiện ở rìa phía đông PAR, tuy nhiên, khả năng hình thành bão ở giai đoạn này vẫn còn thấp.

Tuần 2 (3 - 9.10): Vùng áp thấp này được nhận định sẽ có xu hướng dịch chuyển về phía đảo Luzon. Đáng chú ý, khả năng phát triển thành bão được PAGASA đánh giá ở mức trung bình trong khoảng thời gian này.

Song song với PAGASA, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ cũng đang theo dõi sát sao hai nhiễu động tiềm năng trên Thái Bình Dương:

Nhiễu động A (Đông Bắc Palau): Hiện tại là một vùng áp thấp chưa tổ chức rõ ràng với khả năng phát triển thấp, chỉ 10% trong 7 ngày tới.

Nhiễu động B (Tây Nam Guam): Nhiễu động này được dự kiến sẽ mạnh lên thành áp thấp vào giữa tuần tới và có thể phát triển dần khi tiến vào Biển Philippines, với xác suất hình thành bão là 30% trong 7 ngày tới. Đây là hệ thống thời tiết cần được theo dõi kỹ lưỡng.

Việc cơn bão tiềm năng Paolo xuất hiện và có nguy cơ tác động trực tiếp đến Luzon chỉ vài ngày sau khi bão Bualoi gây ra mưa lớn và gió mạnh tại khu vực này đang tạo thêm một áp lực không nhỏ lên công tác ứng phó thiên tai của chính quyền và người dân Philippines.

Các cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại các vùng Bicol, Calabarzon và Trung Luzon cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cập nhật bão mới nhất. Mặc dù xác suất hình thành bão trong tuần đầu còn thấp, xu hướng phát triển và di chuyển của vùng áp thấp cho thấy nguy cơ không thể bỏ qua, buộc Philippines phải chuẩn bị cho một đợt thiên tai tiềm tàng ngay trong những ngày đầu tháng 10.

Nguồn: PAGASA