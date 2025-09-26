Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán

26-09-2025 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Một cơn bão nhiệt đới khác tiếp tục quét qua các đảo của Philippines ngày 26/9 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Bão Bualoi (tên địa phương là Opong), đã suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền vào rạng sáng 26/9 và là cơn bão mới nhất trong chuỗi các hiện tượng thời tiết cực đoan từ Thái Bình Dương tấn công khu vực châu Á. Trước đó, siêu bão Ragasa, một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm, đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở miền Bắc Philippines và Đài Loan, chủ yếu do lũ lụt, trước khi đổ bộ vào Trung Quốc rồi tan dần trên lãnh thổ Việt Nam.

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 1.

Cây cối đổ rạp khắp nơi (Ảnh: Prisco Cajes, OFM và Gardjun Rubio, CKC Calbayog)

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 2.

Ảnh: Prisco Cajes, OFM và Gardjun Rubio, CKC Calbayog

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 3.

Mực nước dâng cao (Ảnh: SB Member Ilonah Jean Lepatan / Facebook)

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 4.

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 5.

Nhiều căn nhà đổ sập trong bão

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 6.

Clip: Carlo Guzman

Theo Cơ quan Phòng ngừa Thiên tai Philippines, Bualoi đã đổ bộ vào thị trấn San Policarpo, tỉnh Eastern Samar vào tối 25/9, với sức gió duy trì ở mức 110 km/h. Cơn bão gây mất điện diện rộng, làm ngập lụt nhiều khu vực và kích hoạt hai vụ sạt lở đất nhỏ.

Chính quyền cho biết hơn 73.000 người tại hai tỉnh Eastern Samar và Northern Samar đã phải sơ tán đến các trung tâm lánh nạn của chính phủ để tránh bão.

Tại tỉnh đảo Masbate, 4 trường hợp tử vong đã được ghi nhận: một người bị cây đổ đè, một người tử vong do tường sập, một người bị thương vong bởi gạch đá rơi xuống và một người bị sét đánh trong đêm 25/9.

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 7.

Ảnh: Roel Amazona

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 8.

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 9.

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 10.

Ảnh: Engr. Jerome Martinez

Clip: Jay-Ar Domalaon

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 11.

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán- Ảnh 12.

Ảnh: Santi San Juan | MB

Mưa lớn gây lũ tại Philippines (Clip: Lay-Tea)

“Chúng tôi cần lực lượng hỗ trợ mở đường vì hiện nhiều tuyến giao thông huyết mạch chưa thể lưu thông, gây khó khăn cho việc vận chuyển lương thực và hỗ trợ y tế,” Thống đốc Masbate Ricardo Kho nói trong một cuộc họp báo. “Ngoài ra, chúng tôi cũng cần sớm khôi phục hoạt động tại các cảng biển để có thể tiếp nhận viện trợ từ những tỉnh khác.”

Theo dự báo, bão Bualoi - cơn bão nhiệt đới thứ 15 tấn công Philippines trong năm nay - có dải mưa và gió rộng khoảng 450 km tính từ tâm. Cơn bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, có khả năng quét qua các tỉnh ven biển đông dân phía Nam thủ đô Manila trong ngày 27/9 trước khi tiến vào Biển Đông. Các chuyên gia khí tượng cho rằng bão có thể mạnh lên thành cuồng phong trên đường hướng về Việt Nam.

Nguồn: ABC News

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
bualoi, bão

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ Trung Quốc khiến thế giới sửng sốt: Hàng trăm nghìn tuabin gió bị bỏ đi nhưng giữ lại, biến 'rác' thành cột chống cát cao 60 mét

Công nghệ Trung Quốc khiến thế giới sửng sốt: Hàng trăm nghìn tuabin gió bị bỏ đi nhưng giữ lại, biến 'rác' thành cột chống cát cao 60 mét Nổi bật

Quốc gia EU ra quyết định khiến nhiều nước châu Âu lo lắng: Từ 2026 sẽ dừng trung chuyển khí đốt Nga, chấp nhận ‘hy sinh’ phí vận chuyển ‘khủng’

Quốc gia EU ra quyết định khiến nhiều nước châu Âu lo lắng: Từ 2026 sẽ dừng trung chuyển khí đốt Nga, chấp nhận ‘hy sinh’ phí vận chuyển ‘khủng’ Nổi bật

Hong Kong (Trung Quốc) thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng trong 2 ngày "tê liệt" do siêu bão Ragasa quần thảo

Hong Kong (Trung Quốc) thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng trong 2 ngày "tê liệt" do siêu bão Ragasa quần thảo

20:30 , 26/09/2025
Đường sắt cao tốc tỷ đô do Trung Quốc cấp vốn bị thua lỗ: Nước ĐNA phải tìm cách xử lý khoản nợ khổng lồ

Đường sắt cao tốc tỷ đô do Trung Quốc cấp vốn bị thua lỗ: Nước ĐNA phải tìm cách xử lý khoản nợ khổng lồ

20:00 , 26/09/2025
Mỹ: Bắt 6 nghi phạm trong loạt vụ cướp 12 tiệm vàng tại California

Mỹ: Bắt 6 nghi phạm trong loạt vụ cướp 12 tiệm vàng tại California

18:19 , 26/09/2025
Fujifilm - 'TSMC của ngành thuốc': Sẽ sản xuất 50 triệu liều dược phẩm mỗi năm, có loại cho doanh thu trên 1 tỷ USD

Fujifilm - 'TSMC của ngành thuốc': Sẽ sản xuất 50 triệu liều dược phẩm mỗi năm, có loại cho doanh thu trên 1 tỷ USD

18:01 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên