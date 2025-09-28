Mỹ đối mặt nguy cơ thiệt hại kép từ hai cơn bão nhiệt đới

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

28-09-2025 - 21:50 PM | Tài chính quốc tế

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) ngày 27/9 cảnh báo một áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành trên vùng biển Caribe và di chuyển trực tiếp về phía bờ Đông nước Mỹ.

Theo NHC, áp thấp nhiệt đới số 9 dự kiến sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới Imelda trong vòng 24 giờ tới. Dự báo, cơn bão này sẽ tiến vào bờ biển phía Đông bang Florida trong ngày thứ Hai (29/9), mang theo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và triều cường dâng cao. Các bang ven biển từ Florida tới Bắc và Nam Carolina đều nằm trong vùng cảnh báo.

"Người dân tại các khu vực trũng thấp ven biển cần chuẩn bị phương án sơ tán, vì nguy cơ ngập úng cục bộ và sóng lớn là rất cao", các chuyên gia khí tượng NHC nhấn mạnh.

Trong khi đó, bão Humberto - vốn đang hoạt động ngoài khơi Đại Tây Dương - đã đạt sức gió duy trì cấp 5, tương đương 260 km/h. Tâm bão di chuyển theo hướng Bắc - Đông Bắc, dự kiến tiếp cận khu vực Bermuda trong vài ngày tới.

Mặc dù không trực tiếp đổ bộ vào đất liền Mỹ, bão Humberto được dự báo sẽ gây ra sóng lớn và dòng chảy xa bờ nguy hiểm dọc bờ biển từ bang Florida đến New Jersey. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngư dân và khách du lịch tại các bãi biển.

Giới chức khí tượng cảnh báo rằng tác động kết hợp của hai hệ thống thời tiết trên sẽ khiến bờ Đông nước Mỹ phải đối mặt với nguy cơ thiên tai chồng lấn: mưa cực đoan, ngập lụt, triều cường và biển động dữ dội.

Chính quyền địa phương tại Florida, Georgia và các bang vùng duyên hải đã khuyến cáo người dân tích trữ nhu yếu phẩm, theo dõi sát cảnh báo thời tiết và hạn chế di chuyển đến các khu vực ven biển trong những ngày tới.

Theo An Khê

VTV

