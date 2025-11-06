Động thái của Ngân Collagen trước khuyến cáo của Sở An toàn thực phẩm TP HCM

Căn cứ Công văn số 2119/ATTP-NĐTT ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Cục An toàn thực phẩm về phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm trong đó có thông tin một số sản phẩm thực phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh “Ngân collagen” quảng cáo (Kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen Chanh plus...) quảng cáo trên mạng xã hội. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động của sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm nêu trên.

Do vậy để bảo vệ sức khoẻ, Sở An toàn thực phẩm TP HCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua; không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân sau: N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc “Kẹo táo”, có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phấm) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh, đặc biệt khi được quảng cáo bởi các cá nhân trên mạng xã hội hoặc không xác minh được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Trước thông tin này, nhiều người tiêu dùng thắc mắc trên trang TikTok tick xanh N COLLAGEn (trungngan99). Trong video mới nhất, cô đăng tải nội dung gặp gỡ người bạn và cũng ăn bún, N COLLAGEN đã để lại bình luận giải thích thắc mắc của người tiêu dùng.

Cụ thể, N COLLAGEN phản hồi thắc mắc của người tiêu dùng: "Em thấy báo lên nói cảnh báo không dùng giảm kí bên chị khi chưa hoàn tất thủ tục làm việc là sao vậy chị?

"Chị nói nhiều lần và giờ chị nói lại này rồi em, thứ nhất bên chị đã phối hợp làm việc cùng cơ quan về những đóng thực phẩm giảm kí từ tháng 6 và đã hoàn thành nghĩa vụ và kết thúc từ tháng 6. Thứ 2, khi làm việc cùng cơ quan bên chị có cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý mà cơ quan yêu cầu và bên chị cũng đã không còn làm với nhà máy cũ và cũng đã trình bày rõ ràng và đã xong xuôi hết. Và khi bên chị đã nghỉ bán cơ quan cũng đã nắm được thông tin thì lí do gì bên thông báo người đã không dùng trong khi hàng bên chị đã nghỉ?????

Công ty bên chị vẫn đang hoạt động mà cũng có thông tin bên chị ngừng hoạt động vì trốn tránh trong khi bên chị đã làm việc xong kết thúc từ tháng 6 rồi em. Nếu em chưa đủ niềm tin thì có thể theo dõi thêm thời gian sẽ trả lời tất cả em nhé", tài khoản N COLLAGEN trả lời.

Bích Ngân từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen tại Cà Mau năm 2017, nhưng công ty này hiện đã giải thể. Hiện tại, Ngân được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp, nổi bật là “kẹo táo thải mỡ bụng”.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 26/10/2018. Địa chỉ trụ sở chính tại 23, đường số 2, Khu tái định cư - cảng Phú Định, phường Phú Định, TP. HCM.

Ngành nghề kinh doanh chính mà công ty của Ngân Collagen đăng ký là Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm). Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty là cá nhân Huỳnh Việc Nhật Tường, không phải Ngân Collagen.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Ngân Collagen còn có phát ngôn gây tranh cãi về thói quen tiêu dùng xa xỉ. Trong một video, cô từng tuyên bố “chốt đơn” 10 chiếc túi hiệu cùng lúc, một clip khác gây tranh luận khi cô cho biết dùng túi hàng hiệu để đựng trái cây. Cùng với đó, nhiều câu hỏi xung quanh “boss giảm cân” Cần Thơ vẫn chưa có lời giải đáp, chẳng hạn như BST túi xách hàng trăm chiếc với 40 chiếc túi Hermès.

Những chia sẻ này nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng cô tiêu xài hoang phí, số khác nghi ngờ độ thật, giả của những món đồ cô sở hữu.

Dù Ngân Collagen đã lên tiếng giải thích những chiếc túi của cô là "hàng thật và không có chuyện vào store quay lấy source rồi đi mua túi fake về xài". Nhưng bằng chứng cô đưa ra chưa đủ thuyết phục cộng đồng mạng. Nhiều người vẫn tiếp tục tranh cãi và hoài nghi về "sự thật về những chiếc túi Hermès". Đến nay, nghi vấn xung quanh gần 40 chiếc túi Hermès và hàng trăm chiếc túi xách của Ngân Collagen vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng, thường được netizen nhắc lại nhiều lần như một bí ẩn của năm 2025.

