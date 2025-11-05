Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

05-11-2025 - 20:33 PM | Sống

TP.HCM: Thông báo khẩn liên quan đến sản phẩm giảm cân do “Ngân Collagen” quảng cáo

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho hay đang tuyên truyền đến người tiêu dùng về việc không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân không an toàn, không đảm bảo chất lượng được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.

Căn cứ Công văn số 2119/ATTP-NĐTT ngày 22-10 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm, trong đó có nêu một số sản phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh “Ngân Collagen” quảng cáo gồm Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus..., hiện đang được rao bán trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Sở này cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo đối với những sản phẩm nêu trên.

Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm: N-Collagen Chanh Plus, N-Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng hoặc “Kẹo táo” có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phẩm.

Cùng ngày, nhiều Phòng Văn hóa - Xã hội tại các phường cũng đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không mua hoặc sử dụng các sản phẩm giảm cân do “Ngân Collagen” quảng cáo.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) từng cảnh báo người tiêu dùng không căn cứ vào nội dung quảng cáo sai sự thật của các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen để mua và sử dụng, vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo Cục, nội dung quảng cáo các sản phẩm này vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo tìm hiểu, hiện nay trên nhiều nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, tài khoản TikTok mang tên Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) thường xuyên đăng tải video quảng cáo và giới thiệu các sản phẩm giảm cân kể trên.

Theo Minh Tuệ

Đời sống pháp luật

