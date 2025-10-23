Clip quay lén biệt thự 500 tỷ của Ngân Collagen: Phản ứng của người phụ nữ khi phát hiện flycam

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều clip, hình ảnh về dinh thự 500 tỷ đồng của Ngân Collagen (tên thật là Trần Thị Bích Ngân, SN: 1995, quê Cà Mau). Nhiều người thậm chí còn đến tận nơi, livestream thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Trong đó, nhiều clip ghi: "Cập nhật mỗi phút cho mấy bà luôn", "Nay nhà boss có vụ gì hot vậy"; "Ai thay ca chiều giùm tôi nhé, tôi về tắm rửa ăn uống xong tui ra tiếp"; "Trước giông bão mọi thứ thường tĩnh lặng"…

Không chỉ dừng lại ở việc đăng ảnh, livestream, trên mạng xã hội còn xuất hiện đoạn clip flycam quay lén biệt thự 500 tỷ của Ngân Collagen. Người sử dụng flycam quay từ trên cao toàn cảnh biệt thự của Ngân Collagen, rồi thậm chí là zoom sát từng cửa sổ đang mở.

Một người phụ nữ đang bước từ trong biệt thự ra, phát hiện thấy flycam thì liền vội vã quay trở vào. Đoạn clip khiến dư luận tranh cãi khá gay gắt, đa số đều cho rằng đây là hành vi "xâm phạm quyền riêng tư". Hiện đoạn clip từ tài khoản đăng tải ban đầu đã bị ẩn. Tuy nhiên, nhiều kênh tiktok khác đã kịp lưu và đăng tải lại.

Theo chia sẻ của Ngân Collagen trên Facebook, dinh thự được xây dựng trên diện tích 1.000 m2, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện. Dinh thự có màu trắng, chạm trổ hoa văn cầu kỳ theo lối kiến trúc cổ điển. Toàn bộ ngôi nhà được lắp hệ thống đèn rực rỡ. Vào ban đêm, cả tòa nhà phát sáng nổi bật.

Bên trong nhà, nội thất được cho là trang trí bằng vàng, đá quý. Khu vực sảnh, phòng khách và bàn ăn có rất nhiều đồ trang trí bằng ngọc, đá quý.

Những hình ảnh trong clip flycam gây tranh cãi.

Liên quan đến vụ nhiều người tụ tập trước biệt thự của Ngân Collagen tại phường Hưng Phú, ngày 21/10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Lê Trung - chồng của Ngân Collagen, đã có đơn gửi đến Công an phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

"Đơn đã được chuyển cho tổ an ninh để xử lý. Nhiều ngày qua, công an phường cử lực lượng xuống nhà bà Ngân và giải thích cho người dân (những người quay phim, chụp ảnh-PV), đến thời điểm này cơ quan công an chưa làm việc gì liên quan đến Ngân Collagen" - một cán bộ Công an phường Hưng Phú thông tin trên báo Người Lao Động.