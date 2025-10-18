Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt"

Vợ CEO công ty mỹ phẩm, chồng Chủ tịch công ty thiết kế

Trong các thông tin liên quan đến Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995), việc kinh doanh của cô đang nhận về nhiều sự chú ý.

Ngân Collagen không bán hàng trên các nền tảng TMĐT mà bán trên mạng xã hội và thông qua hệ thống đại lý. Ngoài sản phẩm giảm cân, cô còn kinh doanh một số loại kem dưỡng da, kem trị nám, trị mụn, son dưỡng,... mang thương hiệu N-Collagen.

Ngân Collagen

Năm 2017, Ngân Collagen thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen tại Cà Mau nhưng công ty này hiện đã giải thể.

Sau đó, trong các bài viết về Ngân Collagen trên truyền thông, Ngân được giới thiệu là người sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp, nổi bật là “kẹo táo thải mỡ bụng”.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 26/10/2018, vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở chính tại 23, đường số 2, Khu tái định cư - cảng Phú Định, phường Phú Định, TP. HCM.

Ngành nghề kinh doanh chính mà công ty của Ngân Collagen đăng ký là Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm). Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty là cá nhân Huỳnh Việc Nhật Tường (sinh năm 1998), không phải Ngân Collagen.

Đầu tháng 9, doanh nghiệp này bất ngờ đăng ký bổ sung thêm 3 ngành nghề kinh doanh gồm: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Bán buôn đồ uống; Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh.

Ngân Collagen vẫn đang giới thiệu các sản phẩm trên tài khoản MXH

Nếu Ngân Collagen kinh doanh sản phẩm làm đẹp thì chồng cô - Lê Trung (Lê Toàn Trung, sinh năm 1986) tự giới thiệu trên kênh TikTok có tick xanh là "Chủ tịch TLouis Group - Chuyên thiết kế xây dựng biệt thự, lâu đài".

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH TLouis Group thành lập ngày 7/5/2024, có địa chỉ trụ sở chính tại Lô 12, Đường A5, thuộc KDC Nam Long 2 (Lô 9A), Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng (cũ), TP. Cần Thơ. Người đại diện theo pháp luật hiện tại là Trần Trung Kiên.

Công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở. Ngoài ra TLouis Group còn đăng ký hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác, cả trong và ngoài lĩnh vực thiết kế xây dựng. Ở biển tên treo tại trụ sở công ty từng được Ngân Collagen đăng tải, công ty có thêm cả hoạt động “mua bán - ký gửi bất động sản”.

Chồng Ngân Collagen giới thiệu mình là Chủ tịch

Dù chỉ mới thành lập được 1,5 năm nhưng theo giới thiệu trên website của T-Louis Group, doanh nghiệp này đã có hơn 100 dự án xây dựng - thiết kế nội thất đã và đang thực hiện.

Cũng từ website, công ty này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng vào thời điểm thành lập. Chủ sở hữu ở thời điểm đó là cá nhân Võ Tấn Phúc (sinh năm 2001, Phú Yên).

Kinh doanh kim cương, trang sức và đá quý

Ngoài 2 công ty nói trên, Ngân Collagen và Lê Trung còn có hoạt động kinh doanh kim cương, trang sức và đá quý.

Vợ chồng Ngân Collagen từng tự giới thiệu mình là cổ đông, hợp tác kinh doanh kim cương với ông chủ một tiệm kim cương có cơ sở ở TP.HCM và Cần Thơ. Sau khi Ngân Collagen vướng lùm xùm, nhiều người đã tìm đến fanpage của cửa hàng kim cương để tấn công, ảnh hưởng đến đối tác của cô. Vì vậy 2 bên quyết định Ngân Collagen rút vốn khỏi cửa hàng kim cương.

Ngân Collagen từng hợp tác kinh doanh kim cương

Trong chia sẻ vào đầu tháng 6/2025, Ngân Collagen nói: “Trong chuyện này drama của Ngân làm ảnh hưởng đến đối tác và Ngân không muốn như vậy. Đến hiện tại, Ngân và Lợi (tức là chủ cửa hàng kim cương - PV) đã kết thúc kinh doanh cùng với nhau. Ngân sẽ rút vốn và không làm nữa nên các bạn đừng tấn công qua kênh của bạn Lợi nữa, tội nghiệp bạn ấy, bạn ấy cũng không biết vấn đề gì. Đây là drama của Ngân, bạn Lợi không liên quan gì trong câu chuyện này”.

Đến ngày 8/6, fanpage chính thức của Luxury Gold & Diamond đăng tải thông báo chính thức, cho biết “chấm dứt hợp tác với bà Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) kể từ ngày 7/6/2025”.

Ngoài ra trên livestream của mình, chủ cửa hàng kim cương chia sẻ như sau: “Ông chủ đây còn bà chủ cửa hàng là vợ tui đó. Mấy bạn phải hiểu đơn giản như thế này. Cửa hàng của tui kinh doanh cần nhiều bạn bán hàng, PR cho cửa hàng. Vừa rồi có nhiều vấn đề trái chiều thì thôi để công ty đính chính chứ công ty nào chẳng cần người bán hàng và hỗ trợ PR”.

Bản thân Lê Trung cũng chia sẻ hình ảnh, clip về các sản phẩm ngọc, đá quý trên tài khoản của mình để giới thiệu. Ngân Collagen từng tiết lộ chồng mình có niềm đam mê ngọc và khẳng định giá trị tiền ngọc của Lê Trung tương đương với căn nhà của Ngân Collagen.

“Nếu ai thích ngọc thế này và muốn mua thì chồng Ngân có nhận bán nha mấy bạn. Ổng thì chơi là chủ yếu nhưng nếu mấy bạn muốn mà không biết mua ở đâu uy tín thì bên Ngân có nhận bán cho mọi người luôn. Nhà Ngân có 2 nơi cung cấp là ngọc tại Trung Quốc và ngọc tại Việt Nam, nói chung tuỳ các bạn thích mẫu nào” - Ngân Collagen nói.

Lê Trung giới thiệu ngọc của mình là vô giá

Một số sản phẩm được Lê Trung rao bán

Chốt lại, Ngân Collagen cũng nhiều lần tổng hợp các kiểu kinh doanh của 2 vợ chồng. Dù mỗi thời điểm Ngân Collagen có sự thay đổi ít nhiều trong chia sẻ song tựu chung là cặp đôi kinh doanh ở nhiều lĩnh vực.

“Nhà Ngân thì công ty mỹ phẩm này rồi cửa hàng kim cương, quán gà rồi nhân viên ở nhà,…”, “Nhà tui thì nhiều kiểu lắm. Bà nào muốn xây dựng cũng có thể liên hệ nhà tui, muốn kinh doanh mỹ phẩm cũng có thể liên hệ, muốn mua ngọc cũng có thể liên hệ, muốn đóng nội thất gỗ thì bên Ngân cũng có làm nha” - là một số lần giới thiệu về chuyện kinh doanh, kiếm tiền của Ngân Collagen.