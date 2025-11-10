Theo Công an tỉnh Nghệ An, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn do thiên tai và lòng nhân ái của cộng đồng, thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước đã xuất hiện các đối tượng sử dụng thủ đoạn kêu gọi từ thiện trá hình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Các đối tượng thường giả danh tổ chức từ thiện, cơ quan báo chí, hội nhóm tình nguyện... tạo tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…) hoặc website, đăng tải hình ảnh, video thương tâm (có thể cắt ghép hoặc lấy từ nguồn không xác thực), kèm lời kêu gọi quyên góp tiền, hàng hóa giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Một số thủ đoạn phổ biến gồm:

- Giả mạo người nổi tiếng, cơ quan chức năng hoặc tổ chức có uy tín để tạo lòng tin, sau đó kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

- Đăng tải thông tin sai lệch hoặc phóng đại thiệt hại, đánh vào lòng trắc ẩn để người dân ủng hộ mà không kiểm chứng.

- Sử dụng hình ảnh trẻ em, người già, cảnh sập nhà, mất mát thương tâm để kích động cảm xúc, hối thúc người xem chuyển khoản ngay.

- Tổ chức “chuyến đi từ thiện ảo”, đăng ảnh giả mạo hoặc hình ảnh cũ nhằm báo cáo gian dối việc đã đi cứu trợ.

Ảnh minh hoạ

Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho người dân mà còn làm mất niềm tin của xã hội vào các hoạt động thiện nguyện chân chính, ảnh hưởng đến uy tín của những cá nhân, tổ chức thực sự có tâm và có trách nhiệm. Đặc biệt, việc lợi dụng thiên tai để trục lợi còn có thể liên quan đến tội phạm công nghệ cao hoặc bị các thế lực xấu khai thác phục vụ mục đích chính trị.

Trước tình hình đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Chỉ nên ủng hộ, quyên góp thông qua các cơ quan, tổ chức, hội đoàn được cấp phép, có uy tín, minh bạch về tài khoản, danh sách nhận và phân phát quà.

Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác với các lời kêu gọi ủng hộ qua mạng xã hội không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các tài khoản cá nhân không xác minh được danh tính hoặc có biểu hiện hối thúc, kêu gọi gấp gáp.

Người dùng mạng xã hội không nên chia sẻ, lan truyền thông tin chưa kiểm chứng về thiệt hại do thiên tai, tránh vô tình tiếp tay cho đối tượng xấu. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, giả danh tổ chức từ thiện, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng Công an tỉnh để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿