Trời nồm có nên bật quạt số to liên tục để làm khô nhà? Giải thích của chuyên gia gây bất ngờ

Những ngày gần đây, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc liên tục xuất hiện hiện tượng nồm ẩm kéo dài, độ ẩm không khí có thời điểm lên tới trên 90%, khiến sàn nhà, tường, cửa kính đều "đổ mồ hôi", quần áo phơi mãi không khô, không gian trong nhà bí bách và ẩm dính khó chịu.

Để đối phó, không ít gia đình chọn bật quạt số lớn, thậm chí chạy liên tục với hy vọng giúp nhà khô nhanh hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cách làm này không những không hiệu quả, mà đôi khi còn khiến tình trạng ẩm mốc trở nên tệ hơn.

Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày nồm ẩm bất thường (Ảnh minh hoạ)

Bật quạt số to không giúp khô nhà, thậm chí còn phản tác dụng

Trả lời trên trang Millian Aire, các chuyên gia điều hòa – thông gió (HVAC) cho biết: "Quạt chỉ có tác dụng lưu thông không khí, chứ không loại bỏ được hơi ẩm trong phòng. Chỉ máy hút ẩm hoặc điều hòa có chức năng khử ẩm mới thực sự giúp làm khô không gian". Điều này đồng nghĩa với việc, trong những ngày trời nồm ẩm – khi độ ẩm trong không khí vốn đã rất cao – việc bật quạt mạnh chỉ khiến hơi ẩm di chuyển khắp phòng chứ không bay hơi đi được.

Trang Ideal Home (Anh) cũng nhận định: "Một chiếc quạt có thể cải thiện lưu thông không khí, nhưng để ngăn đọng sương, nấm mốc và hơi ẩm, bạn cần có biện pháp loại bỏ hơi nước thực sự khỏi không khí".

Thậm chí, các chuyên gia từ Green Building Advisor (Mỹ) cảnh báo, trong một số trường hợp, việc bật quạt hay hệ thống thông gió khi không khí bên ngoài đang rất ẩm có thể khiến nhà còn ẩm hơn: "Nếu điểm sương ngoài trời cao, bật quạt hút hay quạt thông gió sẽ hút hơi ẩm vào trong, khiến tình trạng tệ hơn".

Về cơ bản, bật quạt không giúp nhà bớt nồm hơn, thậm chí còn khiến tệ hơn (Ảnh minh hoạ)

Nhiều chuyên trang Việt Nam như chuyên trang của Điện Máy Xanh, Cleanpedia (Unilever) cũng từng nhấn mạnh nguyên tắc "3 KHÔNG" trong mùa nồm, trong đó có "KHÔNG bật quạt". Giải thích nguyên nhân, các bài viết dẫn lời chuyên gia: Khi bật quạt, hơi lạnh thổi ra không giúp hơi nước bốc hơi, mà còn khiến không khí ẩm ngưng kết mạnh hơn, khiến nước đọng lại trên bề mặt tường và sàn càng nhiều.

Ngoài bật quạt với mong muốn "thổi hơi nồm ẩm bay đi", cũng có 2 sai lầm phổ biến khác nhiều người vẫn đang mắc phải. Thứ nhất là mở toang cửa sổ, cửa chính với mong muốn đón gió cho khô nhà. Trên thực tế, khi độ ẩm ngoài trời lên tới 90 – 100%, không khí ẩm tràn vào sẽ khiến sàn, tường, đồ gỗ càng "toát mồ hôi" nhanh hơn.

Thứ 2 là là lau nhà liên tục bằng nước lạnh, khiến sàn càng lâu khô. Nước lau sàn kết hợp với độ ẩm cao trong không khí tạo nên một lớp hơi nước mỏng bám dính trên bề mặt, khiến cảm giác ẩm càng rõ rệt.

Mở cửa và lau nhà cũng là 2 việc KHÔNG NÊN LÀM khi trời nồm (Ảnh minh hoạ

Cách làm đúng giúp nhà khô nhanh trong những ngày nồm

Theo chuyên trang Green Building Advisor, để khắc phục tình trạng ẩm trong nhà, giải pháp hiệu quả nhất là kiểm soát độ ẩm thay vì chỉ tăng lưu thông không khí. Cụ thể, người dân nên:

- Đóng kín cửa sổ khi ngoài trời ẩm ướt, chỉ mở khi có nắng hoặc gió khô.

- Dùng máy hút ẩm hoặc điều hòa hai chiều có chế độ "dry" – đây là thiết bị duy nhất giúp loại bỏ hơi nước ra khỏi không khí.

- Dùng thảm hút ẩm, than hoạt tính hoặc hạt silica gel để hấp thụ hơi ẩm ở khu vực nhỏ như tủ quần áo, góc phòng.

- Lau nhà bằng khăn khô hoặc nước ấm, bởi nhiệt độ cao giúp hơi nước bay hơi nhanh hơn mà không làm sàn lạnh.

Một mẹo nhỏ được chia sẻ trên Ideal Home là đặt chậu muối hột hoặc bã cà phê khô ở các góc phòng, giúp hút bớt hơi ẩm tự nhiên. Ngoài ra, nên bật đèn sưởi hoặc sử dụng máy sấy không khí trong phòng nhỏ (như phòng tắm, phòng ngủ) vài giờ mỗi ngày để cân bằng nhiệt độ, hạn chế ngưng tụ.