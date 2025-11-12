Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản LPBank của người đàn ông SN 1991 liên tiếp nhận 2 giao dịch chuyển khoản tổng cộng 650 triệu đồng: Công an khẩn trương xác minh

12-11-2025 - 16:35 PM | Sống

Công an xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, đã tiến hành bàn giao, hoàn trả số tiền hơn 650 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho ông Cao Ngọc Chinh (trú tại: phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng).

Ngày 6/11, Công an xã Hòa An tiếp nhận trình báo của công dân Lê Trung Tuân (sinh năm 1991, trú tại: xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 18/10, tài khoản ngân hàng LPBank của anh bất ngờ nhận được 2 giao dịch chuyển tiền: giao dịch thứ nhất chuyển số tiền hơn 251 triệu đồng với nội dung “VU HONG NHINH chuyen tien”; giao dịch thứ hai chuyển số tiền 400 triệu đồng với nội dung “CAO NGOC CHINH chuyen tien”. Tổng cộng, anh Tuân nhận được số tiền 651.780.000 đồng.

Nhận thấy số tiền trên không thuộc sở hữu của mình, ông Tuân  cũng không quen biết những người chuyển tiền nên đã đến Cơ quan Công an xã Hòa An trình báo.

Tài khoản LPBank của người đàn ông SN 1991 liên tiếp nhận 2 giao dịch chuyển khoản tổng cộng 650 triệu đồng: Công an khẩn trương xác minh- Ảnh 1.

Ông Lê Trung Tuân làm việc với cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa An khẩn trương tiến hành xác minh, xác định được số tiền trên là của vợ chồng ông Cao Ngọc Chinh. Qua làm việc, được biết vào ngày 18/10, ông Chinh cùng vợ là bà Vũ Hồng Nhinh có thực hiện một giao dịch kinh doanh với tổng số tiền hơn 651 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình cung cấp thông tin tài khoản của đối tác, toàn bộ số tiền trên bị chuyển nhầm vào tài khoản của ông Lê Trung Tuân.

Công an xã Hòa An đã có thư khen ngợi gương người tốt, việc tốt của ông Lê Trung Tuân.

Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trong trường hợp nhận được tiền từ tài khoản lạ và xác định không phải tiền của mình, người dân cần kịp thời liên hệ và trình báo với cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định, tránh bị lợi dụng trong các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Báo Cao Bằng﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
chuyển khoản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp

Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp Nổi bật

4 con giáp tài lộc khủng trong 5 năm tới

4 con giáp tài lộc khủng trong 5 năm tới Nổi bật

Có nên tắm thường xuyên khi trời lạnh? Câu trả lời thực sự khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ

Có nên tắm thường xuyên khi trời lạnh? Câu trả lời thực sự khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ

16:23 , 12/11/2025
Cuối năm Ất Tỵ 3 con giáp số đỏ bậc nhất, vận may tỏa sáng, biết nắm bắt thì giàu sang, thịnh vượng

Cuối năm Ất Tỵ 3 con giáp số đỏ bậc nhất, vận may tỏa sáng, biết nắm bắt thì giàu sang, thịnh vượng

16:19 , 12/11/2025
"Vua phá thận" gọi tên 6 món ăn khoái khẩu nhiều người mê tít, đừng hỏi vì sao người trẻ suy thận ngày càng nhiều

"Vua phá thận" gọi tên 6 món ăn khoái khẩu nhiều người mê tít, đừng hỏi vì sao người trẻ suy thận ngày càng nhiều

16:02 , 12/11/2025
Thuốc ung thư vừa được cấp phép điều trị bệnh gì, giá ra sao?

Thuốc ung thư vừa được cấp phép điều trị bệnh gì, giá ra sao?

15:52 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên