Có nên tắm thường xuyên khi trời lạnh? Câu trả lời thực sự khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ

Khi nhiệt độ giảm và những ngày đông lạnh thấm vào từng tế bào cơ thể, việc tắm lâu với nước nóng trở nên thật hấp dẫn. Tuy nhiên, thói quen tắm của bạn nên được điều chỉnh theo mùa, và có một số điều cần tránh trong những tháng lạnh.

Hãy cùng điểm qua những sai lầm thường gặp khi tắm mùa đông, có thể ảnh hưởng đến làn da và mái tóc của bạn suốt cả mùa.

1. Tắm quá nhiều và quá lâu

Việc tắm quá thường xuyên có thể khiến tóc và da bị khô, trong khi lúc này chúng lại cần được dưỡng ẩm nhất. Không khí lạnh vào mùa đông dễ làm mất nước cơ thể, và tắm quá nhiều hoặc quá lâu càng làm tình trạng này trầm trọng hơn, dẫn đến da nứt nẻ và tóc giòn, hư tổn.

Hãy rút ngắn thời gian tắm và thử cách tắm cách ngày để da có thời gian phục hồi độ ẩm. Đừng quên dưỡng ẩm sau mỗi lần tắm.

Đồng thời, các chuyên gia da liễu cũng cảnh báo rằng việc tắm quá lâu đôi khi gây hại nhiều hơn lợi cho làn da. Theo VnExpress, giáo sư Nada Elbuluk tại Đại học South California (Mỹ), mặc dù tắm giúp cơ thể sạch sẽ, nhưng tắm lâu với nước nóng sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da (màng lipid), gây khô, ngứa và làm suy yếu hàng rào bảo vệ da.

Bà Elbuluk khuyến nghị: “Một buổi tắm nhẹ nhàng, đều đặn, kéo dài khoảng 5–10 phút với nước ấm là lý tưởng để duy trì sức khỏe làn da.” Quan điểm này cũng được nhiều chuyên gia đồng tình. Bác sĩ Anjali Mahto, Giám đốc Trung tâm Cadogan Clinic tại London (Anh), nhấn mạnh rằng tắm lâu còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vì hàng rào bảo vệ da bị suy yếu.

2. Nước quá nóng

Mặc dù một buổi tắm nước nóng bốc hơi có vẻ là cách xua tan cái lạnh mùa đông, nhưng nước quá nóng lại làm da mất độ ẩm nhiều hơn. Hạ nhiệt độ nước có thể giúp ngăn ngừa da bong tróc, đồng thời còn tiết kiệm một phần chi phí điện năng cho máy nước nóng.

3. Gội đầu quá nhiều

Mái tóc bóng mượt luôn là “thời thượng”, trong khi tóc khô giòn thì không. Da đầu tiết ra dầu tự nhiên để dưỡng tóc và bảo vệ tóc khỏi hư tổn, nhưng gội quá nhiều sẽ làm mất đi lớp dầu này, khiến tóc khô thiếu nước. Vào mùa đông, lớp dầu này càng quan trọng. Chúng tôi khuyên bạn nên để cách ngày mới gội đầu, nhưng nếu bạn muốn gội hàng ngày, hãy chỉ xả tóc bằng nước thay vì gội bằng dầu gội. Ngoài ra, bạn có thể dùng dầu gội khô để giữ độ bóng và kiểu tóc mà không làm tóc bị nhờn giữa các lần gội.

4. Quên dùng dầu xả

Tóc khô và hư tổn do nhiệt là hiện tượng khá phổ biến vào mùa đông, khi nước nóng và các dụng cụ tạo kiểu gây hại nhiều hơn so với mùa ấm. Quên dùng dầu xả để bổ sung một phần dầu tự nhiên mất đi có thể khiến tóc bị xơ, rối và khó kiểm soát. Hãy thử dùng dầu xả không cần xả lại để dưỡng ẩm cho tóc suốt cả ngày.

5. Tắm bằng xà phòng cục

Xà phòng cục có thể làm da khô, viêm sưng vốn đã nhạy cảm vào mùa đông trở nên khó chịu hơn, vì nó lấy đi lớp dầu tự nhiên của da. Để tránh trơn trượt khi tắm và ngứa ngáy sau đó, hãy chuyển sang dùng sữa tắm dưỡng ẩm trong mùa lạnh. Dùng bông tắm (loofah) để thoa sữa tắm cũng giúp loại bỏ lớp da bong tróc.

Vậy tắm bao lâu là hợp lý trong mùa lạnh?

Theo VTC News, các chuyên gia da liễu và y học cho rằng, thời gian tắm lý tưởng trong những ngày đông lạnh rơi vào khoảng 10–15 phút, tùy thuộc vào nhiệt độ nước và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Khi sử dụng nước ấm vừa phải, khoảng 37–40°C, đây là khoảng thời gian đủ để cơ thể được làm sạch và thư giãn mà không làm giảm nhiệt độ cơ thể quá nhiều.

Nếu tắm lâu hơn 20 phút, nước nóng có thể khiến da mất nước, dẫn đến tình trạng khô ráp và nứt nẻ. Ngược lại, tắm quá nhanh, dưới 5 phút, cơ thể chưa kịp thư giãn, mồ hôi và bụi bẩn chưa được loại bỏ triệt để, gây cảm giác chưa sạch và dễ ngứa. Như vậy, 10–15 phút là “thời gian vàng” giúp cơ thể sạch sẽ, thư giãn mà vẫn duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên tắm đủ 10–15 phút. Một số nhóm người nên tắm nhanh hơn, khoảng 5–10 phút, để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe:

- Người cao tuổi hoặc mắc bệnh tim, huyết áp cao: Hệ tuần hoàn kém, dễ gặp sốc nhiệt.

- Trẻ nhỏ: Da mỏng, mất nhiệt nhanh, dễ bị cảm lạnh.

- Phụ nữ mang thai: Thay đổi hormon khiến cơ thể dễ chóng mặt khi tắm lâu.

- Người vừa khỏi ốm: Cần hạn chế tắm lâu để tránh tái phát cảm.

Trong các trường hợp này, lau người bằng khăn ấm thay vì ngâm lâu dưới vòi nước sẽ vừa giữ ấm vừa đảm bảo vệ sinh.

