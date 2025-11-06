Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tịch thu hơn 6,7 tỷ đồng tiền mặt trong balo của 1 du khách khi nhập cảnh tại sân bay

06-11-2025 - 20:00 PM | Sống

Tịch thu hơn 6,7 tỷ đồng tiền mặt trong balo của 1 du khách khi nhập cảnh tại sân bay

Mang theo 224.000 Euro (hơn 6,7 tỷ đồng) tiền mặt nhưng không khai báo, một du khách đã bị Hải quan Trung Quốc phát hiện và thu giữ toàn bộ số tiền.

Theo Sohu, vào tháng 10/2025, Hải quan Quảng Châu cho biết đã phát hiện và thu giữ thành công một lượng ngoại tệ lớn được mang trái phép vào Trung Quốc qua cửa khẩu sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu). Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng bởi số tiền vượt xa mức quy định. Tuy nhiên hành khách vẫn cố tình chọn “không khai báo” khi làm thủ tục nhập cảnh.

Cụ thể, theo thông tin từ Hải quan Quảng Châu, trong quá trình kiểm tra hành lý của một hành khách trên chuyến bay quốc tế đến sân bay Bạch Vân, hệ thống X-quang đã ghi nhận dấu hiệu bất thường trong chiếc ba lô xách tay của người này. Hành khách đã chọn đi qua làn “Không cần khai báo”, tuy nhiên hình ảnh soi chiếu cho thấy có nhiều vật thể dạng khối nghi ngờ là tiền mặt được sắp xếp dày đặc bên trong.

Trước biểu hiện bất thường của người này, nhân viên hải quan đã yêu cầu kiểm tra hành lý. Kết quả cho thấy bên trong ba lô có nhiều bó tiền mệnh giá 200 Euro, 50 Euro và 20 Euro được buộc gọn và giấu kỹ. Tổng cộng, số ngoại tệ bị phát hiện là 224.000 Euro (hơn 6,7 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này đều chưa được thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo với cơ quan hải quan Quảng Châu như quy định.

Tịch thu hơn 6,7 tỷ đồng tiền mặt trong balo của 1 du khách khi nhập cảnh tại sân bay- Ảnh 1.

Ảnh: Sohu

Hải quan Quảng Châu đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số tiền, đồng thời tiếp tục làm rõ mục đích mang lượng tiền mặt lớn vào nước này của hành khách. Trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và xuất nhập cảnh có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu rửa tiền hoặc liên quan đến các hoạt động phi pháp khác.

Hải quan Quảng Châu nhấn mạnh: “Tiền mặt thuộc danh mục hàng hóa hạn chế khi xuất nhập khẩu. Mọi hành khách khi mang theo lượng tiền mặt vượt ngưỡng quy định đều phải khai báo trung thực với hải quan. Việc không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.”

Theo quy định hiện hành của Trung Quốc, hành khách mang theo trên 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng) tiền mặt hoặc ngoại tệ tương đương trên 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) khi xuất nhập cảnh phải chủ động khai báo với cơ quan hải quan và đi theo lối “kênh khai báo”. Quy định này nhằm tăng cường quản lý ngoại hối, phòng ngừa gian lận tài chính và các hành vi rửa tiền xuyên biên giới.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, ngoài tiền mặt, nhiều loại hàng hóa khác như vàng, đá quý, sản phẩm văn hóa… đều có giới hạn khi mang theo qua biên giới. Hành khách cố ý che giấu, gian lận khai báo có thể đối diện với mức phạt cao, tịch thu tài sản vi phạm hoặc bị cấm nhập cảnh.

Trong bối cảnh hoạt động vận chuyển tiền mặt lậu và tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi, Hải quan Trung Quốc liên tục cảnh báo hành khách tuân thủ nghiêm quy định để tránh rơi vào vi phạm không đáng có. Các cửa khẩu quốc tế đang tăng cường ứng dụng công nghệ soi chiếu hiện đại, kết hợp phân tích rủi ro và kiểm tra ngẫu nhiên nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển tiền mặt bất hợp pháp.

Hải quan Quảng Châu khuyến cáo du khách, trước khi khởi hành hoặc nhập cảnh, nên tìm hiểu kỹ các quy định về hạn mức tiền mặt cũng như những mặt hàng phải khai báo. Việc chủ động khai báo không chỉ giúp hành trình suôn sẻ mà còn tránh nguy cơ vướng vào rắc rối pháp lý tại nước sở tại.

Vụ việc tại sân bay Bạch Vân là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự tuân thủ bắt buộc khi mang ngoại tệ qua biên giới. Hải quan Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tài chính và phòng ngừa mọi hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc.

 (Theo Sohu)

Chủ tiệm gửi vòng ngọc 258 triệu đồng qua đường chuyển phát nhanh, 2 ngày sau khách chỉ nhận được vỏ hộp, công ty vận chuyển tuyên bố: "Chỉ bồi thường 2,9 triệu"

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có loại cây quý “bổ như sâm”, từ thân tới rễ đều là thuốc: Có 1 bộ phận được ví là “vàng ròng”, bán đắt như tôm tươi

Việt Nam có loại cây quý “bổ như sâm”, từ thân tới rễ đều là thuốc: Có 1 bộ phận được ví là “vàng ròng”, bán đắt như tôm tươi Nổi bật

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân Nổi bật

Gửi tiết kiệm 350 triệu đồng, 10 năm sau chỉ nhận được 1 nửa số tiền, ngân hàng hàng định: “Chúng tôi không sai”

Gửi tiết kiệm 350 triệu đồng, 10 năm sau chỉ nhận được 1 nửa số tiền, ngân hàng hàng định: “Chúng tôi không sai”

19:40 , 06/11/2025
Bữa tối quyết định tuổi thọ 1 người: Có 3 kiểu ăn tối rút ngắn tuổi thọ nhiều người vẫn mắc hàng ngày, bác sĩ lên tiếng cảnh báo!

Bữa tối quyết định tuổi thọ 1 người: Có 3 kiểu ăn tối rút ngắn tuổi thọ nhiều người vẫn mắc hàng ngày, bác sĩ lên tiếng cảnh báo!

19:35 , 06/11/2025
Nữ kế toán chuyển nhầm lương 2 lần cho 17 nhân viên gây thiệt hại 175 triệu đồng, tòa phán quyết: “Chỉ cần bồi thường cho công ty 7,5 triệu đồng”

Nữ kế toán chuyển nhầm lương 2 lần cho 17 nhân viên gây thiệt hại 175 triệu đồng, tòa phán quyết: “Chỉ cần bồi thường cho công ty 7,5 triệu đồng”

18:56 , 06/11/2025
Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?

Bão Kalmaegi ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM như thế nào?

18:37 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên