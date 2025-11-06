Tịch thu hơn 6,7 tỷ đồng tiền mặt trong balo của 1 du khách khi nhập cảnh tại sân bay

Theo Sohu, vào tháng 10/2025, Hải quan Quảng Châu cho biết đã phát hiện và thu giữ thành công một lượng ngoại tệ lớn được mang trái phép vào Trung Quốc qua cửa khẩu sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu). Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng bởi số tiền vượt xa mức quy định. Tuy nhiên hành khách vẫn cố tình chọn “không khai báo” khi làm thủ tục nhập cảnh.

Cụ thể, theo thông tin từ Hải quan Quảng Châu, trong quá trình kiểm tra hành lý của một hành khách trên chuyến bay quốc tế đến sân bay Bạch Vân, hệ thống X-quang đã ghi nhận dấu hiệu bất thường trong chiếc ba lô xách tay của người này. Hành khách đã chọn đi qua làn “Không cần khai báo”, tuy nhiên hình ảnh soi chiếu cho thấy có nhiều vật thể dạng khối nghi ngờ là tiền mặt được sắp xếp dày đặc bên trong.

Trước biểu hiện bất thường của người này, nhân viên hải quan đã yêu cầu kiểm tra hành lý. Kết quả cho thấy bên trong ba lô có nhiều bó tiền mệnh giá 200 Euro, 50 Euro và 20 Euro được buộc gọn và giấu kỹ. Tổng cộng, số ngoại tệ bị phát hiện là 224.000 Euro (hơn 6,7 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này đều chưa được thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo với cơ quan hải quan Quảng Châu như quy định.

Ảnh: Sohu

Hải quan Quảng Châu đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số tiền, đồng thời tiếp tục làm rõ mục đích mang lượng tiền mặt lớn vào nước này của hành khách. Trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối và xuất nhập cảnh có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu rửa tiền hoặc liên quan đến các hoạt động phi pháp khác.

Hải quan Quảng Châu nhấn mạnh: “Tiền mặt thuộc danh mục hàng hóa hạn chế khi xuất nhập khẩu. Mọi hành khách khi mang theo lượng tiền mặt vượt ngưỡng quy định đều phải khai báo trung thực với hải quan. Việc không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.”

Theo quy định hiện hành của Trung Quốc, hành khách mang theo trên 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng) tiền mặt hoặc ngoại tệ tương đương trên 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) khi xuất nhập cảnh phải chủ động khai báo với cơ quan hải quan và đi theo lối “kênh khai báo”. Quy định này nhằm tăng cường quản lý ngoại hối, phòng ngừa gian lận tài chính và các hành vi rửa tiền xuyên biên giới.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, ngoài tiền mặt, nhiều loại hàng hóa khác như vàng, đá quý, sản phẩm văn hóa… đều có giới hạn khi mang theo qua biên giới. Hành khách cố ý che giấu, gian lận khai báo có thể đối diện với mức phạt cao, tịch thu tài sản vi phạm hoặc bị cấm nhập cảnh.

Trong bối cảnh hoạt động vận chuyển tiền mặt lậu và tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi, Hải quan Trung Quốc liên tục cảnh báo hành khách tuân thủ nghiêm quy định để tránh rơi vào vi phạm không đáng có. Các cửa khẩu quốc tế đang tăng cường ứng dụng công nghệ soi chiếu hiện đại, kết hợp phân tích rủi ro và kiểm tra ngẫu nhiên nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển tiền mặt bất hợp pháp.

Hải quan Quảng Châu khuyến cáo du khách, trước khi khởi hành hoặc nhập cảnh, nên tìm hiểu kỹ các quy định về hạn mức tiền mặt cũng như những mặt hàng phải khai báo. Việc chủ động khai báo không chỉ giúp hành trình suôn sẻ mà còn tránh nguy cơ vướng vào rắc rối pháp lý tại nước sở tại.

Vụ việc tại sân bay Bạch Vân là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự tuân thủ bắt buộc khi mang ngoại tệ qua biên giới. Hải quan Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tài chính và phòng ngừa mọi hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc.

(Theo Sohu)