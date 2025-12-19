Phát hiện 96 loại độc tố ẩn chứa trong cơ thể 1 đứa trẻ, bác sĩ cảnh báo: Tránh xa 3 loại nhựa này

“Trong cơ thể trẻ nhỏ có thể tồn tại tới 96 loại hóa chất độc hại khác nhau”, cảnh báo này được bác sĩ chuyên khoa thận Giang Thủ Sơn (Đài Loan, Trung Quốc) đưa ra, dựa trên kết quả một nghiên cứu tại Mỹ. Theo ông, khi trẻ lên khoảng 4 tuổi, trong cơ thể đã tích tụ hàng chục chất ô nhiễm hóa học, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, thần kinh và cả khả năng học tập sau này.

Đáng lo ngại là những chất này không đến từ nguồn xa lạ, mà hiện diện ngay trong các vật dụng quen thuộc hằng ngày như đồ chơi, sữa dưỡng da, dầu gội, quần áo, hộp nhựa đựng thực phẩm. Để giảm nguy cơ phơi nhiễm, ngoài việc rửa tay thường xuyên và cải thiện chất lượng không khí trong nhà, bác sĩ nhấn mạnh việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa ký hiệu số 3, 6 và 7 là yếu tố then chốt.

Bác sĩ Giang Thủ Sơn cho biết, nghiên cứu do Đại học California (TP. Davis, Mỹ) phối hợp với Đại học California (TP. San Francisco, Mỹ) thực hiện đã thu thập mẫu nước tiểu của 201 trẻ em từ 2 đến 4 tuổi. Kết quả cho thấy, có ít nhất 5 trẻ mang trong cơ thể tới 96 loại hóa chất khác nhau. Hơn một nửa số trẻ có ít nhất 48 loại hóa chất, và trên 90 % trẻ có tới 34 loại hóa chất trong cơ thể.

Các nhà nghiên cứu tập trung khảo sát mức độ trẻ tiếp xúc với những hóa chất môi trường phổ biến trong đời sống hằng ngày, bao gồm các nhóm chính như phthalate và các chất thay thế của phthalate, thường có trong sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng, đồ chơi, bao bì nhựa và bao gói thực phẩm. Nhóm tiếp theo là paraben, thường được sử dụng trong mỹ phẩm, sữa dưỡng, dầu gội và một số loại thuốc. Ngoài ra còn có các hợp chất bisphenol như BPA và BPS có mặt trong nhiều loại hộp nhựa, thuốc trừ sâu dùng cho nông sản, đậu và ngũ cốc, cùng với chất chống cháy được sử dụng trong đồ nội thất, quần áo và chăn nệm.

Theo bác sĩ Giang, trẻ em tiếp xúc với các hóa chất này thông qua những hoạt động rất bình thường như ăn uống, uống nước, hít thở không khí trong nhà và ngoài trời, hoặc chạm vào các bề mặt bị ô nhiễm. Dù không thể hoàn toàn tránh khỏi hóa chất và chất ô nhiễm trong môi trường sống hiện đại, các nhà nghiên cứu khẳng định cha mẹ vẫn có thể giảm đáng kể nguy cơ cho con bằng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả.

Cụ thể, phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm không chứa phthalate, không paraben và không hương liệu tổng hợp. Cần tránh sử dụng đồ nhựa có ký hiệu tái chế số 3, 6 và 7 vì những loại này có thể chứa bisphenol A (BPA) hoặc các hợp chất tương tự, vốn liên quan đến rối loạn nội tiết. Trẻ cần được rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước bữa ăn. Không gian sống nên được thông gió tốt, có thể kết hợp sử dụng máy lọc không khí hiệu suất cao chuẩn HEPA. Rau củ quả cần được rửa kỹ trước khi sử dụng, hoặc ưu tiên lựa chọn thực phẩm hữu cơ khi có điều kiện.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trẻ nhỏ là đối tượng nhạy cảm nhất với hóa chất môi trường vì cơ thể và hệ thần kinh vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Việc chủ động giảm phơi nhiễm từ sớm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe trước mắt, mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của trẻ trong tương lai.

Nguồn và ảnh: ETToday, NIH, Science Direct